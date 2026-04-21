Los estatales paran por reclamos salariales y el desmantelamiento de organismos: hay complicaciones en aeropuertos

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes un paro nacional en reclamo de la reapertura de paritarias. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

En ese contexto, se suma el sistema aerocomercial argentino, con los trabajadores nucleados en ATE‑ANAC, que harán movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos del país.

La medida, que incluye un cese de actividades durante la realización de asambleas informativas y protestas, podría generar demoras e incluso cancelaciones en algunos servicios aéreos a lo largo de toda la jornada, según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas, el titular del gremio, Marcelo Belelli.

La protesta se produce tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional y se inscribe en un escenario más amplio de confrontación entre la administración de Javier Milei y los sindicatos estatales, en un contexto de ajuste fiscal, congelamiento salarial y reestructuración del Estado.

Quiénes paran y por qué

La medida de fuerza involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto —cuyas medidas suelen estar sujetas a restricciones legales especiales—, la participación de personal de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa, con efecto directo en la programación de vuelos.

Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación. Según ATE‑ANAC, la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria, y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.

Con la conciliación vencida, ATE considera que se encuentra en libertad de acción y decidió retomar y profundizar el plan de lucha.

Movilización a Aeroparque y alcance nacional

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea.

Además de Aeroparque, ATE anunció acciones y asambleas en distintos aeropuertos del país, lo que amplía el alcance de la protesta y eleva el riesgo de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El propio gremio advirtió que no se descartan nuevas medidas si no hay respuestas oficiales.

Aguiar: “No existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ratificó públicamente la medida este lunes por la mañana con un mensaje de tono confrontativo hacia el Gobierno. En un posteo en la red X, sostuvo que la administración Milei “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”.

Aguiar denunció que, agotadas todas las instancias de diálogo, el sindicato optó por profundizar las medidas de fuerza y advirtió que, frente a las amenazas de recorte, “la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, en referencia al discurso oficial sobre ajuste del gasto público.

El dirigente también difundió un comunicado del Consejo Directivo Nacional de ATE que convoca a una “jornada nacional de lucha y protesta” con paros, concentraciones y acciones públicas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.

Los reclamos: salario, estabilidad y rechazo al ajuste

Si bien el conflicto inmediato en ANAC es salarial, el pliego de reclamos de ATE para el paro de este 21 de abril es más amplio y refleja una agenda sindical integral frente a la política económica del Gobierno. Entre las principales demandas figuran:

Reapertura de paritarias y recomposición salarial urgente;

aumento de emergencia para jubilados; pase a planta permanente de trabajadores precarizados; reincorporación de empleados despedidos;

rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la cesión de recursos naturales a manos extranjeras;

el cese de la persecución sindical;

la restitución de fondos adeudados a las provincias;

el rechazo a la armonización de cajas previsionales provinciales y la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Desde ATE‑ANAC remarcaron que sostuvieron durante meses una estrategia de diálogo y conciliación, pero que del lado oficial no encontraron respuestas. “Nunca hubo como objetivo resolver el conflicto, sino perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron en un comunicado.

El comunicado de ATE

Por medio de la presente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Consejo Directivo Nacional, comunica a esa Secretaría que el día 21 de abril se llevará a cabo una Jornada Nacional de Lucha y Protesta, que incluirá paros, acciones públicas y movilizaciones en todo el territorio nacional, en las administraciones nacionales, provinciales y municipales.

La medida se enmarca en la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado, producto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, que han generado pérdida del poder adquisitivo, despidos, cierres de organismos, desfinanciamiento de áreas esenciales y un deterioro generalizado de las condiciones laborales.

Entre los principales reclamos se destacan: – Recomposición salarial urgente. – Reincorporación de todos los trabajadores despedidos. – Cese de las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. – Defensa de los organismos públicos y rechazo a cualquier intento de privatización. – Regularización de los vínculos laborales precarios. – Apertura de paritarias libres y sin techo.