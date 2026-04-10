eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Medida de fuerza

Los estatales van al paro el 21 en rechazo a la política salarial del Gobierno de Milei

  • La medida de ATE se llevará a cabo el 21 de abril y fue definida en un plenario nacional con representantes de todas las provincias, en un contexto de creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a nuevas negociaciones salariales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, defendió la importancia de parar.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, defendió la importancia de parar. X @rodoaguiar

elDiarioAR

0

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats