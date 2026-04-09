La CGT convoca a una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril

La CGT anunció que realizará una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. La jornada no incluirá un paro general y estará acompañada por una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera en su sede de la calle Azopardo. El encargado de comunicarla fue Jorge Sola, uno de los triunviros y referente del Sindicato del Seguro.

Según explicó el dirigente, la convocatoria buscará también visibilizar la situación actual del mundo del trabajo. “El Papa tuvo vínculo con los trabajadores y con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración vamos a plantear el escenario de endeudamiento familiar y el aumento del desempleo”, sostuvo.

En ese contexto, Sola reiteró el reclamo por paritarias libres, con acuerdos que puedan negociarse y homologarse según cada actividad. “El Gobierno fijó un techo que está por debajo de la inflación promedio”, cuestionó. Durante el anuncio estuvo acompañado por los también dirigentes Octavio Arguello y Horacio Arreceygor.

Se espera que a la movilización se sumen sectores de la Iglesia críticos de la gestión de Javier Milei, así como organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Este espacio viene de protagonizar protestas en distintos puntos del país, con cortes de rutas y puentes, en rechazo al recorte de unos 900 mil programas de salarios sociales complementarios dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

Con información de la agencia NA