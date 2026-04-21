Trump dice que espera “bombardear” Irán mientras las negociaciones siguen en el aire y el alto el fuego está a punto de vencer

“Espero estar bombardeando”. Así se manifestó el presidente de EE.UU. este martes a primera hora en una entrevista telefónica con CNBC: “Es la mejor actitud con la que ir, pero estamos preparados para ir. Quiero decir, el ejército está deseando entrar en acción”.

Donald Trump hizo estas declaraciones a un día de que venza el alto el fuego de dos semanas acordado con Irán –8.00 pm del miércoles en EE.UU.; 2.00 am hora peninsular española–, pero también mientras siguen en el aire las negociaciones previstas en Islamabad para este martes entre la delegación estadounidense, comandada por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y la de Irán.

“Tenemos tanta munición, que somos mucho, mucho más poderosos de lo que éramos hace cuatro o cinco semanas”, aseguró Donald Trump. Y agregó: “Hemos aprovechado esto para reabastecernos, y ellos probablemente también se hayan reabastecido un poco. Y ayer interceptamos un barco que llevaba algunas cosas, lo cual no fue muy agradable, un regalo de China, quizás, pero me sorprendió un poco, porque creía que tenía un acuerdo con el presidente Xi, pero no pasa nada. Así es la guerra”.

¿Eso quiere decir que necesita al menos una perspectiva de un acuerdo firmado hoy o mañana, o de lo contrario reanudaría los bombardeos contra Irán?, le pregunta el periodista: “Espero que bombardeemos porque creo que esa es la mejor actitud con la que ir. Pero estamos listos para ir. Quiero decir, el ejército está deseando entrar en acción”, respondió el mandatario.