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Fue a Almagro

Villarruel justificó su ausencia en la misa en Luján en honor al papa Francisco: “Estaba lo peor de la casta política”

  • La vicepresidenta decidió no asistir a la misa en la Basílica de Luján por el aniversario de la muerte del papa Francisco y optó por participar de una ceremonia en Almagro. Argumentó que el acto oficial estuvo “politizado” y aseguró que prefirió compartir la misa “con la gente” antes que con dirigentes.

Victoria Villarruel faltó a la misa en Luján.
Victoria Villarruel faltó a la misa en Luján. SENADO ARGENTINA

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21 de abril de 2026 21:11 h

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Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.

“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.

Tras denunciar una “politización” de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia al señalar que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.

“Las ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis cereencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, apuntó.

En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.

Algunas filas más atrás estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

“Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”, insistió Victoria Villarruel.

Con el presidente Javier Milei en Israel, Victoria Villarruel le tocó desempeñar la primera magistratura, y por eso se esperaba su presencia en la misa oficial de Luján en honor al papa Francisco.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

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