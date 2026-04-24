Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos: ¿por qué se conmemora el 24 de abril?

El Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos se recuerda cada 24 de abril en Argentina, en conmemoración del Genocidio Armenio, ocurrido a partir de 1915 en el entonces Imperio Otomano. La fecha fue establecida por el Estado argentino como una jornada de reflexión y memoria, en reconocimiento a las víctimas y a la comunidad armenia.

Durante aquellos hechos históricos, cientos de miles de armenios fueron perseguidos, deportados y asesinados, en uno de los episodios más trágicos del siglo XX. La efeméride busca mantener viva la memoria colectiva y promover el respeto por los derechos humanos, la diversidad cultural y la convivencia entre los pueblos.

Argentina alberga una de las comunidades armenias más importantes fuera de su país de origen, lo que le otorga a esta fecha un significado especial. A lo largo de los años, distintas instituciones, organizaciones y espacios educativos impulsan actividades para recordar lo sucedido y reflexionar sobre sus consecuencias.

El 24 de abril también se presenta como una oportunidad para reafirmar valores fundamentales como la tolerancia, el respeto y el diálogo. En un mundo atravesado por conflictos y tensiones, la memoria histórica cumple un rol clave para evitar la repetición de hechos de violencia y discriminación.

Cada año, esta jornada invita a mirar el pasado con responsabilidad y a construir una sociedad basada en el respeto mutuo, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

NB