Denuncian a un funcionario de Milei por tener propiedades en Miami sin declarar: “Cometí un error”

La obra pública vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras una denuncia contra un funcionario del Gobierno de Javier Milei, quien no habría declarado ser dueño de siete departamentos en Miami, Estados Unidos.

El funcionario involucrado es el arquitecto Carlos Frugoni, quien se desempeña como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Según la información difundida por el canal A24, Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en Estados Unidos, fueron constituidas por el funcionario argentino—, siete departamentos de lujo en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares, de acuerdo a la información publicada en La Nación.

En tanto, el quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach, es el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach, propiedad que Frugoni adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845, de la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado. Si bien la valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, la tasación que circula en portales inmobiliarios de la unidad de tres ambientes y dos baños, con 136 metros cuadrados cubiertos, ronda los 310.500 dólares. El funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

Este miércoles, desde A24 revelaron que Frugoni admitió que era “todo verdad. Cometí un error”, y que le aclaró al periodista Nicolás Wiñazki que estaba “rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos”.

Frugoni reemplazó desde diciembre pasado en el cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura a Martín Maccarone, amigo y socio en negocios financieros y de la construcción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ocupó el cargo durante 14 meses sin oficializarse en el Boletín Oficial.

El funcionario de las propiedades en Miami es arquitecto y cuenta con 34 años de experiencia en el sector de la construcción y la infraestructura. Fundó la empresa C&F Construcciones y luego se desempeñó en compañías internacionales, donde incorporó metodologías de gestión, nuevos procesos de trabajo, técnicas de conducción de equipos y combinó el ejercicio privado con funciones de gestión pública, especialmente vinculadas a grandes proyectos de infraestructura urbana y de transporte, de acuerdo a su perfil profesional.

En agosto de 2025, Frugoni había sido designado Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo clave en la supervisión de servicios concesionados, lo que reforzó su perfil en áreas vinculadas a infraestructura y transporte a nivel nacional.