Javier Milei anunció la reforma electoral: fin de las PASO, financiamiento y Ficha Limpia

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa apunta a “poner fin a la impunidad” y criticó el esquema vigente al señalar que no corresponde que los ciudadanos financien internas partidarias.

Asimismo, explicó que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la actividad política y sostuvo que la propuesta pretende avanzar sobre lo que definió como privilegios del sistema político.

“Mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso”, anunció el presidente Javier Milei en su cuenta de X destacando, punto por punto, el plan del oficialismo.

Sobre la eliminación de las PASO, el mandatario dijo: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, agregando respecto del financiamiento que “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. También dio un apartado sobre Ficha Limpia al decir que “los corruptos, afuera para siempre”.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, cerró el mandatario antes de subir al avión que lo traerá de regreso de Israel a la Argentina.

Con información de agencias y redes

JIB