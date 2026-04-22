Nueva edición de las Diplomaturas en OOH en la UBA: formación estratégica para una industria en evolución

Las diplomaturas que integran esta nueva edición son:

Diplomatura en Gestión Comercial en Empresas de Publicidad en Vía Pública (OOH) – Formación de Ejecutivos con inicio el 4/5/2025 https://lnkd.in/dV9-mwaD

con inicio el 4/5/2025 Diplomatura en Coaching para el Desarrollo Empresario de la Publicidad en Vía Pública (OOH) – Especialidad para Gerentes que empezará el 5/5/2025 https://lnkd.in/dheY4iUy

que empezará el 5/5/2025 Diplomatura en Estrategias Avanzadas de Planificación OOH y DOOH, cuyo inicio será a partir del 6/5/2025 https://lnkd.in/d7WtJ2PH

Durante 2025, el programa reunió a más de 70 inscriptos provenientes de Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia, consolidando un espacio regional de formación, intercambio y networking que refleja la creciente demanda de capacitación específica en el ecosistema OOH.

Uno de los principales diferenciales del programa es su cuerpo docente, integrado por referentes de primer nivel internacional. Y en un contexto donde la publicidad exterior evoluciona impulsada por la digitalización, el uso de datos y la integración con el ecosistema mobile, estas diplomaturas se posicionan como una herramienta clave para la profesionalización del sector y la toma de decisiones basada en métricas confiables.

“Hoy el crecimiento del OOH exige un salto de calidad en la formación profesional. Estas diplomaturas nacen justamente para cubrir esa necesidad: formar perfiles estratégicos, con capacidad de trabajar sobre datos, entender las audiencias y planificar con criterios cada vez más precisos y medibles”, argumenta Mariano Tejero Ceo de Scopesi.

A su vez Gabriel Perotti, Director of Business Development Latam Network, agrega que “el valor diferencial de estas diplomaturas está en la mirada regional y en la experiencia real de quienes forman parte del programa. No es solo teoría: es conocimiento aplicado, casos concretos y una visión actual del negocio a nivel global.”

“La industria de la vía pública está atravesando una transformación muy profunda, tanto en lo tecnológico como en lo comercial. Generar espacios de formación como estos es clave para acompañar ese cambio y preparar a los profesionales para los nuevos desafíos del mercado”, concluye Daniel Castaldo, Ceo de Atacama.

Cabe destacar que los tres son los coordinadores académicos de cada una de las orientaciones.

Con esta nueva edición, la UBA refuerzan su compromiso con la formación de talento especializado, acompañando el crecimiento de la industria y promoviendo estándares cada vez más altos de gestión del medio OOH.

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