Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero rechazan la etiqueta de mujeres escritoras

Las escritoras argentinas Selva Almada, Leila Guerriero y Gabriela Cabezón Cámara rechazaron este jueves la “etiqueta de mujeres escritoras” durante la charla inaugural de la 50 edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Estoy en contra de la idea de que se nos englobe como mujeres que hacen literatura de mujeres”, afirmó Guerriero y señaló que “no existe la literatura femenina”, aunque valoró que “sí hay más mujeres en la industria editorial, y es positivo”.

La periodista consideró que esa clasificación funciona como “un gueto”: “Nos ponen en una mesa con mujeres para hablar de literatura femenina, cuando tal cosa no existe”.

“Que seamos concebidas como mujeres que escriben es poner una etiqueta, achatar la cuestión o meterla en un frasquito”, agregó.

Almada, en tanto, destacó que en la actualidad existe “más visibilidad” para las autoras, pero subrayó que también existe una literatura diversa y variada hecha por mujeres, lejos de cualquier homogeneización.

Cabezón Cámara afirmó que las mujeres escriben como cualquier ser humano y no se debería hacer foco en el género, tal como ocurre con otros grupos sociales subrepresentados.

Sobre la situación argentina

Las tres autoras no evitaron expresar su visión sobre la situación política y social actual de Argentina, intervenciones que fueron recibidas con aplausos del público.

Al iniciar su intervención, Cabezón Cámara mostró una camisa con la frase: “El agua vale más que todo”, en rechazo a la reforma de ley de glaciares, aprobada por el Congreso argentino y que impulsó el Gobierno de Javier Milei.

Esta reforma permite el desarrollo de proyectos de minería en las zonas aledañas a los glaciares.

La autora llamó a defender el agua y convocó a la segunda marcha de antorchas que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Buenos Aires.

Guerriero, en tanto, cuestionó el uso del lenguaje en la esfera pública. “La sociedad está intoxicada con el arrebato, la hostilidad, el griterío y el desprecio”, dijo, y advirtió que promover esos discursos desde el poder es una “irresponsabilidad gigantesca”.

“Lo que sucede en nuestro país es necrogrotesco”, afirmó Cabezón Cámara, mientras que Almada apuntó contra la degradación del discurso oficial: “Si desde el poder se es tan descuidado con el lenguaje, con ese desprecio y esa oscuridad, entonces todo el resto de la sociedad se siente habilitado para hablar con ese desprecio”.

La autora también se refirió a la situación educativa y al acceso a la lectura: “La lectura es un derecho, pero la educación está desmantelada. Los sueldos de los docentes son miserables y todo eso vulnera el derecho a la lectura de niñas y niños”.

La charla, moderada por la periodista María O'Donnell, fue el cierre del acto inaugural oficial de la 50° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que el público se deleitó con un pequeño concierto del músico Fito Páez y también hubo discursos atravesados por tensiones políticas y protestas.

La programación de la Feria, uno de los principales eventos culturales de América, continuará en los próximos días con diversas actividades, con celebraciones por su aniversario, Perú como país invitado de honor y una destacada participación de autores españoles.

EFE