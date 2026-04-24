Boca goleó a Defensa y Justicia, llegó a 14 partidos sin perder y se candidatea a todo

Boca le ganó por 4 a 0 a Defensa y Justicia en un partido en cuyo segundo tiempo tuvo largos momentos de gran fútbol y que disputaron esta noche, en un estadio Norberto Tomaghello que contó con hinchada visitante, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Para la visita convirtieron el delantero Milton Giménez, a los 23 minutos del primer tiempo, el mediocampista Alan Velasco, en 31 minutos de la segunda parte, y los delanteros Adam Bareiro, cuando iban 35 del complemento, y Miguel Merentiel, en el primer minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Xeneize” sube a la punta de la zona A del Apertura, con 27 puntos y un partido más que Estudiantes, que tiene la misma cantidad de unidades, mientras que el equipo de Mariano Soso sumó su cuarta derrota consecutiva y salió de la zona de clasificación, con 19 unidades y ubicándose noveno.

En la próxima fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el “Halcón” de Florencio Varela jugará como visitante ante Gimnasia de Mendoza, siendo ambos partidos con fecha y hora a confirmar.

El local tuvo su primer acercamiento a los nueve minutos del primer tiempo, con un remate de primera del lateral Darío Cáceres desde afuera del área, que se fue abriendo y salió cerca del palo derecho del arquero Leandro Brey.

La visita se acercó al gol por primera vez cuando iban 13 minutos, con un disparo desde el costado derecho del borde del área del delantero Milton Giménez, aunque el mismo salió alto por el primer palo.

El primer gol de la noche se dio a los 23 minutos, cuando el delantero Milton Giménez recibió sobre la medialuna del área rival, controló, giró y sacó un muy buen remate cruzado que entró por el ángulo derecho del arquero Christopher Fiermarin.

La primera jugada de riesgo del segundo tiempo fue del “Xeneize”, a los tres minutos, con una pelota suelta fuera del área que quedó para el remate a la carrera del lateral Malcom Braida, que intentó con la pierna derecha pero sacó un disparo excesivamente alto.

Dos minutos más tarde, el extremo Exequiel Zeballos avanzó por izquierda ante una defensa que se abría, se internó en el área y tiró buscando el primer palo, con un derechazo que se fue demasiado ancho.

A los seis minutos, Braida trasladó la pelota de izquierda hacia el centro y filtró un pase para la subida del volante Santiago Ascacibar, que quedó mano a mano con el arquero rival pero no pudo superar a Fiermarin.

Solo un minuto después un nuevo remate al arco fue de Giménez, luego superar la línea defensiva rival por el costado derecho, aunque su tiro salió a las manos del arquero uruguayo.

El “Halcón” no tuvo acercamientos en la segunda etapa hasta los 11 minutos, con un pase largo por derecha que habilitaba la trepada del carrilero Ayrton Portillo, que no llegó a controlar y fue sorprendido por el rápido y eficaz achique de Brey, quien se quedó con la pelota.

A los 31 minutos, en un contraataque posterior a un tiro libre en contra, Alan Velasco recibió un pase largo de Xeballos por el costado derecho, corrió desde atrás de la mitad de la cancha y, luego de ingresar al área, cruzó un disparo bajo para el 2-0.

Cuatro minutos después, Boca ya se floreaba: luego de una gran jugada colectiva con el sello del mediocampista Leandro Paredes, el enganche Tomás Aranda se filtró por izquierda y encaró a Fiermarin para luego poner un pase atrás que permitió de Bareiro empuje la pelota al gol.

La llegada de mayor peligro del local se dio a los 41 minutos, con una buena jugada colectiva del delantero Juan Gutiérrez, que filtró por izquierda para el extremo Alan Coria, que definió al primer palo pero no pudo con Brey, de buen achique de espacios.

En el primer minuto de descuento de la segunda etapa, Merentiel hizo una diagonal hacia el frente izquierdo del ataque rival, recibió un pase filtrado y eludió a Fiermarin, para rematar ante el arco libre y sentenciar la goleada del equipo de Claudio Úbeda.