Trump afirma que el atacante de la cena de corresponsales “expresaba odio” y era “muy anticristiano”

Motivos religiosos. Así está explicando Donald Trump las motivaciones del atacante de la cena de corresponsales este sábado por la noche. En una entrevista con Fox, el presidente de EEUU ha afirmado: “Tenemos información bastante fiable, llevaba bastante tiempo expresando mucho odio en sus discursos. Era una cuestión religiosa, era muy anticristiano. Es una situación muy, pero su familia lo sabía, había notado que tenía dificultades, quizás deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza, probablemente. Pero es algo difícil de hacer, supongo”.

Según publican medios de comunicación estadounidenses, Cole Allen envió un manifiesto contra el presidente Trump antes de abrir fuego, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche, autodenominándose el 'Asesino Federal Amistoso' y revelando que sus objetivos eran los representantes de la Administración Trump.

“Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo está oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio”, escribió Allen en el documento, que un familiar entregó a la policía: “No soy un estudiante que ha muerto en una explosión, ni un niño que se muere de hambre, ni una adolescente maltratada por los numerosos criminales de esta Administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

En el texto, Allen describió sus objetivos, entre ellos “funcionarios de la Administración: son objetivos, ordenados de mayor a menor rango.

“No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, escribió Allen, aparentemente refiriéndose al presidente: “Para minimizar las bajas, también utilizaré perdigones en lugar de balas (menor penetración a través de las paredes). Aun así, atravesaría a casi todo el mundo aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y, por lo tanto, son cómplices), pero realmente espero que no se llegue a eso”.

Allen, según lo publicado, se refería a la “demencial” falta de seguridad en el Washington Hilton, el hotel de la cena, afirmando que agentes iraníes podrían haber traído un armamento aún más devastador y “nadie se habría dado cuenta de una mierda”.

“Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia, entré con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza”, escribió: “La seguridad del evento está toda fuera, centrada en los manifestantes y en los que llegan en ese momento, porque al parecer nadie pensó en lo que pasaría si alguien se registrara el día anterior. Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente. Es como si, si fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, hubiera podido traer aquí una maldita Ma Deuce [ametralladora] y nadie se hubiera dado cuenta de nada. Es realmente una locura”.

El documento estaba firmado por “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”.

Las autoridades afirman que Allen compró dos pistolas y una escopeta en Cap Tactical Firearms y las guardó en la casa de sus padres, que se entrenaba regularmente en un campo de tiro, que formaba parte de un grupo llamado The Wide Awakes, y que asistió a alguna protesta de No Kings en California, donde estudió en la universidad y trabajó como profesor.