Murió Adolfo Aristarain, uno de los directores clave del cine argentino

El director de cine Adolfo Aristarain murió este domingo a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, país con el que mantuvo un fuerte vínculo profesional a lo largo de su trayectoria.

Aristarain fue autor de algunas de las películas más influyentes del cine argentino de las últimas décadas, entre ellas Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache). Su obra se caracterizó por un enfoque narrativo centrado en los conflictos éticos y sociales, con una fuerte impronta autoral.

Trayectoria entre Argentina y España

El director vivió durante siete años en España, donde filmó parte de su obra y recibió importantes reconocimientos. Entre ellos, dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine, distinción que le fue otorgada recientemente en su edición 2024.

Según destacó la Academia española, Aristarain fue “un creador clave” para las cinematografías de Argentina y España en las últimas décadas.

Formación y colaboraciones

Antes de consolidarse como director, Aristarain trabajó como asistente de dirección junto a realizadores como Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng y Sergio Renán, lo que contribuyó a moldear su estilo cinematográfico.

A lo largo de su carrera dirigió a figuras destacadas como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

Una obra reconocida

Entre sus títulos más destacados también se encuentran La ley de la frontera, Lugares comunes y Roma, su última película. Fue además el primer director argentino en recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine española, un reconocimiento a su aporte al cine iberoamericano.