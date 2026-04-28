El escándalo Adorni le hizo perder a Milei 18 millones de likes en redes sociales

En los primeros 100 días de 2026, Javier Milei recibió 45,4% menos likes en sus redes oficiales que en el mismo período de 2024. La diferencia equivale a más de 18 millones de reacciones positivas que el presidente dejó de recibir. Los datos surgen de un estudio de redes sociales elaborado en abril de 2026 por la consultora Tendencias, que compara el desempeño digital de los principales referentes políticos del país desde que Milei asumió la presidencia.

La caída no es exclusiva del presidente. Patricia Bullrich perdió el 75% de su caudal de likes en ese mismo período. Manuel Adorni, hasta hace poco una de las figuras más activas del gobierno en redes, también retrocede, aunque de manera más moderada: registra una baja del 5% respecto a 2024.

El caso Adorni como punto de quiebre

El estudio identifica con precisión el momento en que comenzó el derrumbe digital del oficialismo: el 10 de marzo de 2026, cuando se desató el escándalo por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York. A partir de esa fecha, los gráficos semanales de likes —tanto en totales como en promedio por posteo— muestran una caída sostenida en las cuentas de Milei, Adorni y Bullrich en Instagram.

Dentro del espacio oficialista y sus aliados, el estudio registra tres figuras que crecen respecto a 2024: Lilia Lemoine, que aumentó su caudal digital un 936,7% y se consolidó como la nueva vocera del espacio en redes; Jorge Macri, del PRO, que creció un 754%; y Ramiro Marra, ex LLA, que subió un 30,7%.

En el otro extremo, Victoria Villarruel es quien más cae dentro del espacio: pierde el 96,1% de su apoyo digital en comparación con el momento en que Milei asumió. Diego Santilli baja un 63,7% y María Eugenia Vidal un 53,8%.

En términos agregados, La Libertad Avanza cayó casi 50% en el total de likes de sus referentes entre 2024 y 2026.

La izquierda, única fuerza que crece

El ranking general de apoyo digital está encabezado en los extremos: Javier Milei, con 22.317.319 likes en los primeros 100 días de 2026, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, con 7.601.400. La diputada creció un 92,1% desde 2024.

Agrupando por espacios políticos, el Frente de Izquierda es la única fuerza que creció: acumula un 124% más de likes que en el período equivalente de 2024, pasando de algo más de 5 millones a más de 11 millones. También crece el PRO, con un 97% de aumento, impulsado principalmente por Jorge Macri y Mauricio Macri.

Por el contrario, el peronismo cayó casi 41% en el apoyo digital de sus principales referentes. De los 11 dirigentes peronistas relevados, que provienen de distintas alas del movimiento, todos registran caídas respecto a 2024. La baja total del espacio es del 40,8%.

Juan Grabois es el opositor peronista mejor posicionado, en el sexto lugar del ranking general con 3.935.035 likes. Axel Kicillof aparece décimo, con 1.261.326 likes y una caída del 24%.

En cuanto a las plataformas, el estudio revela que casi la mitad del apoyo digital que reciben los espacios políticos argentinos proviene de Instagram. X (ex Twitter) ocupa el segundo lugar con el 28% de los likes totales, seguido por Facebook con el 17% y TikTok con el 9%. La red de videos cortos, señala el informe, retrocedió en contenidos políticos durante los últimos dos años.

MC