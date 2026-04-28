Kicillof suspende las cajas de alimentos MESA que entregan las escuelas y culpa a Milei por desfinanciamiento

Justo en tiempos en que el consumo, el salario y el empleo retroceden en casi todo el país, la administración de Axel Kicillof suspenderá a partir de mayo y por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas unua caja que mensualmente contiene: una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, leche, levadura y harina, más una lata de tomate triturado, una de lentejas y otra de arvejas.

El MESA es un plan que se creó en 2020 por la pandemia porque los estudiantes no podían recibir la comida de Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero el Estado bonaerense lo mantuvo hasta ahora cuando regresaron las clases en 2021.

La decisión de la suspensión radica en que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la Nación dejó de financiar un tercio del SAE, como había hecho la gestión de Mauricio Macri. Dos años y medio después, Kicillof argumenta que ya puede seguir sosteniendo al mismo tiempo los comedores en colegios y las cajas de alimentos. Por eso ahora corta con el MESA.

Desde la Provincia aseguran, sin embargo, que para evitar un colapso social, se reforzará en un 30% (unos $13.000 millones mensuales más) el presupuesto del SAE, que alcanza a más alumnos, unos 2,5 millones -es decir, no todos recibían el bolsón-. De este modo, recibirán en las instituciones educativas desayuno, almuerzo y merienda.

Preocupación

Pero hasta los intendentes peronistas están preocupados porque el MESA no sólo alimentaba a los niños sino a sus familias. Por eso, marcharán este miércoles al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para reclamar ayuda. La cartera de Pettovello respondió que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas”.

Las luces de alarma son varias. Hasta el economista favorito de Milei, Ricardo Arriazu, alertó la semana pasada que el modelo libertario destruye empleos en el conurbano bonaerense y eso puede implicar un riesgo social y político para su futuro.

Claro que si “explota” el Gran Buenos Aires tampoco le favorece a las ambiciones presidenciales de Kicillof. Conciente del clima que atraviesa la población, al mismo tiempo que suspendió el MESA, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque, no sólo reforzó el SAE sino también la atención a los hogares sin niños, cada vez más habituales ante la caída de la natalidad.

En ese sentido se duplicó el Módulo Alimentario Territorial (MATE) que envía a los municipios y elevó 25% el presupuesto de los programas sociales, incluidas las Unidades de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 14 años, el programa Envión para jóvenes de 12 a 21 años, las ayudas a personas mayores y a las de discapacidad, entre otros.

Es decir, por un lado se suspende el MESA, que requería $200.000 millones entre mayo y diciembre, según declaró la subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, Bernarda Meglia, a Infobae. Por otro, aumentan el presupuesto del SAE en $104.000 millones de acá a fin de año, el del MATE a municipios en 13.200 millones de pesos y el de otros 18 programas sociales en 19.695 millones de pesos; es decir, un total de 136.895 millones. Por tanto, entre sumas y resta, el ajuste alcanza los $63.000 millones.

En la provincia detectaron que la demanda de alimentos en municipios y comedores se duplicó en el conurbano y se quintuplicó en el interior bonaerense desde que comenzó el gobierno de Milei por el mayor desempleo, la caída de ingresos y el recorte de políticas nacionales. Detectaron familias endeudadas para comer.

“Ahora la provincia y los municipios tienen una demanda multiplicada en sectores que antes no demandaban tanto: jubilados, discapacidad, embarazadas, lactantes”, comentan en el gobierno bonaerense, en alusión a algunas poblaciones que sufrieron la motosierra de Milei.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, envió la semana pasada una nueva queja a su par nacional, Luis Caputo, porque le restringe el acceso a un financiamiento que la provincia tuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2020 y 2024 para costear programas sociales.

Sin la autorización de la Nación, los estados provinciales no pueden conseguir este tipo de crédito de organismos multilaterales. También hay reclamos judiciales por deudas del Estado nacional al bonaerense.

AR/MC