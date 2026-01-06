Trump: “Tengo la sensación de que Delcy Rodríguez está cooperando, ama a su país”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista en NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.

“Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que ama a su país y quiere que su país sobreviva”, ha dicho Trump sobre quien era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su secuestro el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario ha asegurado que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez, que juró su cargo este lunes como presidenta encargada del país, antes de la operación militar: “No es así”, ha dicho, al ser preguntado por las informaciones que apuntaban a negociaciones previas.

Trump, que ha evitado aclarar si ha hablado con Rodríguez en los últimos días, ha explicado que su secretario de Estado, Marco Rubio, está manteniendo una “intensa relación” con la dirigente venezolana porque el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, habla “con ella en un español fluido”.

En cualquier caso y ante la pregunta de quién está al frente del país, Trump ha asegurado que quien dirige Venezuela es él. “Yo estoy al mando”, ha dicho.

De hecho, y en línea con sus amenazas previas, el presidente estadounidense no ha descartado un nuevo ataque contra Venezuela si Rodríguez no se pliega a sus demandas, aunque he añadido que no cree que sea necesario: “En todo caso, estamos preparados. Teníamos previsto hacerlo”.

Descarta elecciones

Durante la entrevista, Trump ha confirmado que no habrá elecciones en el país en los próximos 30 días, tal y como recoge la legislación venezolana.

“Tenemos que arreglar el país antes. No podemos celebrar unas elecciones. No hay forma de que la gente pueda incluso votar”, ha dicho. “Vamos a necesitar tiempo para algo así. Antes tenemos que conseguir que el país se recupere”.

Hablando de plazos, Trump ha fijado en año y medio el tiempo que calcula que necesitarán las empresas petroleras de EEUU para explotar las reservas venezolanas en mejores condiciones, un elemento que no oculta que ha sido central para la operación.

“Se va a tener que gastar muchísimo dinero y las compañías petroleras van a gastarlo. Y esas cantidades serán reembolsadas por los beneficios que obtengan o por nosotros”, ha dicho sin descartar algún tipo de apoyo financiero de su administración a las compañías petroleras de EEUU por invertir en Venezuela y explotar sus reservas, consideradas las mayores del mundo.

