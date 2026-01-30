Revelan el texto del acuerdo confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei en el caso $LIBRA

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó un elemento central con la revelación del texto completo del acuerdo confidencial que el presidente Javier Milei firmó con el empresario cripto Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto que luego colapsó y dejó pérdidas millonarias.

El documento, dado a conocer por el diario Clarín, fue firmado el 29 de enero de 2025, semanas antes del lanzamiento público del token. En ese texto, Davis se pone formalmente a disposición del Presidente y le ofrece “de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial”, con un compromiso explícito de confidencialidad.

Un vínculo previo al lanzamiento del token

La existencia del acuerdo es clave porque demuestra que el vínculo entre Milei y uno de los responsables del proyecto $LIBRA estaba formalizado antes de su difusión pública. En el documento, Davis señala que su propuesta tiene como finalidad “asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras” vinculadas a la economía digital.

Tras conocerse el texto, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, que fue titular de la comisión investigadora en la Cámara baja, advirtió en la red social X que el Presidente no puede aducir desconocimiento sobre Davis ni sobre su rol en el ecosistema cripto. Según planteó, la firma de un acuerdo confidencial previo contradice la versión oficial de que Milei solo promovió el proyecto desde una convicción personal, sin información específica ni relación previa con sus impulsores.

Qué establece el acuerdo

El documento detalla un esquema amplio de asesoramiento. Davis se compromete a brindar apoyo en “el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras” y enumera áreas concretas como la automatización mediante contratos inteligentes, la digitalización de documentos públicos y el desarrollo de ecosistemas de innovación digital.

Entre los servicios ofrecidos, el texto menciona la aplicación de smart contracts “para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia”, así como el registro de documentos oficiales mediante blockchain y la “creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos” en tecnologías digitales.

Aunque el acuerdo no menciona de forma expresa a la criptomoneda $LIBRA, sí deja constancia de un marco de colaboración tecnológica amplio y previo al lanzamiento del activo.

Confidencialidad y asesoramiento extendido

El convenio incluye cláusulas estrictas de confidencialidad. Davis se compromete a “mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad”, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Además, el texto abre la puerta a que el asesoramiento se amplíe más allá de lo detallado inicialmente. Según el documento, “a requerimiento exclusivo de su parte, el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento”, siempre que estén dentro del ámbito de competencia del empresario.

También se deja constancia de que los servicios serían prestados sin ningún tipo de contraprestación: Davis afirma que los ofrece “de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración”.

El caso $LIBRA había derivado ya en denuncias judiciales y pedidos de informes por la promoción del token desde las redes del Presidente y su posterior derrumbe. Hasta ahora, Milei sostuvo que no hubo estafa y que no tenía un involucramiento directo con el proyecto.

MC