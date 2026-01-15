Trump recibe a María Corina Machado tras llamar “fantástica” a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos recibió este jueves a María Corina Machado. Donald Trump se reunió con la líder opositora 24 horas después de una “larga conversación” telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien ha calificado de “fantástica”.

Machado le ha dedicado el Nobel de la Paz a Trump, y le ha regalado una medalla y una placa por su “defensa de la libertad y de los valores democráticos en Venezuela”, según informa Abc.

El presidente de Estados Unidos no ha salido a la puerta del Ala Oeste a recibir a Machado; la reunión se produce de forma simultánea a la rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; y no está previsto que se reúnan en el Despacho Oval. Todo ello transmite un perfil bajo a la visita de la líder de la oposición venezolana.

“El presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera un debate positivo y fructífero con la señora Machado, que es una voz realmente notable y valiente para muchos venezolanos”, ha dicho Leavitt este jueves: “El presidente espera con interés hablar con ella sobre la realidad del país y lo que está sucediendo”.

“En cuanto a la señora Rodríguez”, ha dicho Leavitt, “el presidente habló con ella directamente esta semana, como saben, y el secretario [de Estado] Rubio y la Administración han estado en constante comunicación con Rodríguez y otros miembros del Gobierno interino de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta ahora, han cumplido todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y la señora Rodríguez también ha confirmado que liberarán a los presos políticos de Venezuela. Esta semana también han sido liberados cinco estadounidenses, por lo que al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esa cooperación continúe”.

En relación con los comentarios de Trump sobre la incapacidad de Machado para liderar Venezuela, Leavitt ha señalado: “Creo que la valoración del presidente se basaba en la realidad sobre el terreno. Era una valoración realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y en este momento su opinión al respecto no ha cambiado”.

Después de la reunión con Trump, Machado tiene previsto mantener otra por la tarde con miembros del Congreso de ambos partidos, el Republicano y el Demócrata.

Machado reapareció en público en diciembre, tras 11 meses en la clandestinidad en Venezuela, para recoger el Premio Nobel de la Paz en Noruega, y después de salir del país con ayuda de EE.UU..

Machado quiere transmitir a Trump el “agradecimiento del pueblo venezolano por su inquebrantable apoyo a la democracia y la justicia en el país”, y tiene previsto pedirle que “abogue por la liberación de todos los presos políticos”, según ha informado la oficina de prensa de la líder opositora.

Trump, por su parte, ha cuestionado la capacidad de Machado para liderar el futuro Gobierno de Venezuela. En una rueda de prensa celebrada el 3 de enero, tras el secuestro de Nicolás Maduro, desechó la idea de colocar a Machado en su lugar: “Es una mujer muy agradable, pero creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”.

Machado ha procurado llevarse lo mejor posible con Trump, sobre todo sabiendo lo mucho que ambicionaba el Premio Nobel de la Paz, que ella le dedicó.

En una entrevista con Fox News el 5 de enero, dos días después de la operación que condujo al secuestro de Nicolás Maduro, Machado expresó su deseo de compartir su Premio Nobel de la Paz con Trump. “Sin duda, me encantaría poder decirle personalmente [a Trump] que el pueblo venezolano [...] quiere dárselo [el Premio Nobel de la Paz] y compartirlo con él”, dijo entonces.

En respuesta, Trump describió la posibilidad como un “gran honor”. Cuando se le preguntó el viernes pasado si compartir el premio influiría en su disposición a apoyarla como líder de Venezuela, respondió: “Tengo que hablar con ella”.

Incluso si Machado le ofreciera el premio este jueves el Instituto Nobel de Noruega, que supervisa el Premio Nobel de la Paz, ya ha aclarado que, una vez otorgado, el premio no puede transferirse, compartirse ni revocarse.

Machado dijo en la entrevista del 5 de enero en Fox News que la última vez que habló con Trump fue el 10 de octubre, el día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz.