El Instituto Nobel recuerda a María Corina Machado que no puede entregarle el premio a Trump

“Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y válida para siempre”, ha publicado en un tuit el Instituto Nobel noruego, solo unas horas después de que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregase la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump en un acto en la Casa Blanca.

En el texto de la publicación, la institución explica las características de la medalla y alguna curiosidad, antes de señalar que la norma de no transferirlo ni compartirlo es “una verdad que permanece”.

“Mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En su anverso aparece un retrato de Alfred Nobel y en su reverso, tres hombres desnudos abrazándose por los hombros en señal de hermandad. Un diseño que no ha cambiado en 120 años. ¿Sabías que algunas medallas del Premio Nobel de la Paz se han transmitido después de la entrega del premio? Un caso muy conocido es el de la medalla de Dmitry Muratov, que se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Y la medalla que se exhibe en el Centro Nobel de la Paz es en realidad un préstamo y originalmente pertenecía a Christian Lous Lange, el primer ganador del Premio Nobel de la Paz de Noruega”, comenzaba el texto.

Y añade: “Pero hay una verdad que permanece. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: «Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y válida para siempre». Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no”.

La visita a la Casa Blanca

Este jueves, María Corina Machado entregó a Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz” y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar “su libertad”, de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.

Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

El republicano calificó en Truth Social a Machado como “una mujer maravillosa” y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una “muestra de respeto mutuo”.

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”, y precisó que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”.

No es la primera vez en las últimas semanas que el Instituto Nobel tiene que recordar esta cuestión. El pasado 6 de enero, confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente de EE.UU., Donald Trump.