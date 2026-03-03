Trump quiere replicar el modelo venezolano en Irán y no descarta desplegar soldados

Donald Trump no para de cruzar líneas rojas. Las de la historia reciente de EE.UU. y las que él mismo ha ido trazando a lo largo de su carrera política. Dijo que no quería más guerras, y ya ha bombardeado siete países desde su regreso a la Casa Blanca. Anunció que no quería operaciones militares que implicaran cambios de Gobierno, y ha secuestrado a Nicolás Maduro y ahora sueña con replicar ese modelo en Irán –pero también en Cuba–. Prometió que EE.UU. sería lo primero –America First–, pero está dedicando más horas y recursos a reorganizar el mundo que a mejorar la vida de los estadounidenses.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques contra Irán, mientras que aproximadamente la mitad, incluido uno de cada cuatro republicanos, cree que Donald Trump está demasiado dispuesto a utilizar la fuerza militar, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Y solo el 27% de los encuestados dice aprobar los ataques, mientras que el 43% los desaprobaba y el 29% no estaba seguro.

Los bombardeos a Irán de la mano de Israel que comenzaron en la madrugada del sábado, mataron a la cúpula gobernante iraní, asesinaron a casi 200 escolares y se han cobrado la vida de cuatro soldados estadounidenses son solo un aperitivo, según ha afirmado el presidente de EE.UU. este lunes en la CNN. “Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto”, amenazó Trump.

Y en una conversación con Fox, habló de replicar el modelo venezolano de un Gobierno local asimilado a Washington: “Dijo que hay un plan. Señala a Venezuela como modelo, lo que significa que, al entrar, tenía cierta idea de lo que se avecinaba”. Es decir, Trump considera equivalente un país tres veces más grande, a miles de kilómetros, con 7 horas de diferencia, con un régimen islámico desde hace 47 años que un país sin apenas capacidad de defenderse, en el mismo continente y con años de sanciones y embargos económicos directos.

Además, los líderes iraníes se habían estado preparando no solo para movilizaciones militares, sino también para su propia supervivencia política. Según informó The New York Times, abordaron una serie de cuestiones, entre ellas quién dirigiría el país si el ayatolá Jamenei y los altos funcionarios fueran asesinados como acabó ocurriendo el pasado sábado.

Los líderes iraníes, según NYT, estuvieron analizando quién podría ser “el Delcy de Irán”, en referencia a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que llegó a un acuerdo con la Administración Trump para gobernar Venezuela tras el secuestro de Maduro. Y el diario neoyorquino apuntaba a Ali Larijani, el finalmente elegido, como posibilidad.

A la pregunta de si hay alguien en el país estaba dispuesto a levantarse, el presidente de EE.UU. ha respondido en Fox: “Fueron eliminados 49 líderes. Pensábamos que nos llevaría cuatro semanas deshacernos de los líderes iraníes. Nos quedamos impactados cuando nos enteramos de lo que estaba pasando. Sabíamos exactamente lo que estaba pasando... Ahora están hablando de utilizar a personas de las que nadie ha oído hablar, ni siquiera ellos. Cuando se reunieron, lo hicieron para desayunar. Pensaron que era bueno por muchas razones. En primer lugar, no creían que lo supiéramos. Nunca se ataca por la mañana, por el viento, el sol y muchas otras cosas. Fue increíble que supiéramos todo lo que sabíamos”.

Al mismo tiempo, en declaraciones a The New York Post, Trump no ha descartado desplegar tropas en Irán “si fuera necesario”.

“No tengo ningún problema con el envío de tropas terrestres. Todos los presidentes dicen: 'No habrá tropas terrestres'. Yo no lo digo”, ha dicho Trump: “Yo digo 'probablemente no las necesitemos' o 'si fueran necesarias”.

¿Y cuánto van a durar los ataques? Trump no lo tiene claro. “Habíamos previsto entre cuatro y cinco semanas”, ha dicho el presidente de EE.UU. este lunes en la Casa Blanca, “pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos. Sea lo que sea lo que haya dicho hoy alguien sobre que 'el presidente quiere hacerlo muy rápido y después se aburrirá'. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en ello. Alguien de los medios de comunicación dijo que me aburriré después de una semana o dos. No, no nos aburrimos. Yo nunca me aburro. Si me aburriera, no estaría aquí ahora mismo. Les garantizo que calculamos cuatro semanas para acabar con la cúpula y eso se hizo en aproximadamente una hora. Así que vamos muy adelantados con respecto al calendario”.

John Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., ha abundado en una comparecencia con el secretario de Guerra, Pete Hegseth: “No se trata de una operación que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Los objetivos militares que se han fijado llevarán tiempo alcanzar y, en algunos casos, serán difíciles y exigentes. Esperamos sufrir más bajas y, como siempre, trabajaremos para minimizarlas. Pero, como ha dicho el secretario, se trata de operaciones de combate importantes”.

De momento, ya hay seis soldados estadounidenses muertos, que podrían ser muchos más si al final se despliegan tropas en suelo iraní. Cientos de iraníes, entre ellos casi 200 niñas de un colegio. Y Donald Trump está esperando que el colapso del régimen iraní por las bombas alumbre un Gobierno amigo de Washington e Israel a la manera de Venezuela.