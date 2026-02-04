El Gobierno le devuelve $190.000 millones a Jorge Macri y le envía $14.300 millones a Villarruel para el Senado

Jorge Macri y Victoria Villarruel recibieron un gesto de Javier Milei. El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 asignando fondos para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y un refuerzo de partidas para el funcionamiento del Senado de la Nación.

La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, disponiéndose asignar $190.000 millones al territorio porteño para acatar la medida cautelar dispuesta por el máximo tribunal del país y $14.300 millones a las arcas del Senado para gastos de funcionamiento.

La normativa precisó que la adecuación del presupuesto vigente de algunas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, responde a la necesidad de “afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

En lo que respecta a los recursos que recibirá el Ejecutivo porteño, se ejecutarán desde el Tesoro nacional como transferencias corrientes implicando un recorte directo a la asistencia financiera que reciben el resto de las provincias y municipios del país. La disputa entre CABA y la Nación por la deuda en coparticipación escaló al punto de sucederse distintas reuniones entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre el Senado, el envío de fondos busca distender la tensión permanente entre Villarruel y Milei. En las últimas semanas de hecho trascendió que la vicepresidenta, jefa de la Cámara alta, podría estar impedida de abrir el Senado para las extraordinarias por falta de fondos en mantenimiento. El texto del BO puntualiza que “es menester incorporar en el presupuesto del H. Senado de la Nación, actuante en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, créditos necesarios para atender gastos que hacen a su normal funcionamiento”.

El envío de fondos llega en un momento justo: la semana que viene el Gobierno aspira a tratar en el recinto del Senado la media sanción de la reforma laboral. Los nuevos fondos destinados a la cámara que conduce la vice, que salen del Tesoro, serán repartidos en $10.611 millones para gastos de consumo y servicios, mientras que $3.689 millones serán empleados en la adquisición de maquinaria y equipo.

Asimismo, se determinó incrementar “en el presupuesto vigente del Comité Nacional para

la Prevención de la Tortura, organismo actuante en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, los recursos provenientes del Convenio de Subvención celebrado entre dicho organismo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)“.

De esta manera, en el mencionado caso, el reajuste presupuestario que consta de $42.570.000, no será absorbido por las arcas del Ejecutivo nacional. Sin embargo, debe quedar consignada la inyección extra de fondos de dicha entidad.

Al mismo tiempo, dentro de la estructura interna del Ministerio de Economía, se realizó una compensación técnica de créditos por un total de $400.000.000. Este monto fue extraído de partidas de servicios no personales para reforzar el presupuesto de “Personal – Gabinete de Autoridades Superiores”.

Con información de agencia NA

MC