Vélez le ganó bien a Boca y se subió a la cima de su zona en el Torneo Apertura 2026

Vélez Sarsfield derrotó este domingo por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani y se trepó a la cima de su zona, en un encuentro correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura.

Los goles del equipo local fueron convertidos por Matías Pellegrini, autor de un doblete, mientras que para Boca Juniors descontó Iker Zufiaurre en el tramo final del partido.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden táctico y la intensidad en la mitad de la cancha. Boca Juniors intentó manejar la pelota y ser protagonista desde la posesión, mientras que Vélez apostó a un planteo equilibrado, buscando salir rápido de contra y aprovechar los espacios.

Durante el primer tiempo, las situaciones de gol fueron escasas. El conjunto visitante tuvo mayor control del balón, pero le costó generar profundidad ante una defensa local bien plantada. Vélez, por su parte, respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales. Con pocas emociones, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo, el partido cambió de ritmo. Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca Juniors. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y definió con precisión para poner el 1-0.

Lejos de conformarse, el conjunto de Liniers aprovechó el envión anímico y volvió a golpear rápidamente. A los 21 minutos del segundo tiempo, Pellegrini volvió a hacerse presente en el área rival, capturó un rebote y sacó un remate certero para marcar el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.

Boca Juniors, golpeado por la seguidilla de goles, intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Con el correr de los minutos, el equipo visitante adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.

En el cierre del encuentro, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró achicar la diferencia. A los 45 minutos del segundo tiempo, Iker Zufiaurre apareció en el área y definió con certeza para establecer el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, Vélez sumó una victoria importante en el Torneo Apertura, llegó a la punta de su zona y reafirmó su fortaleza como local, mientras que Boca Juniors se fue de Liniers con un traspié que lo obliga a corregir errores de cara a las próximas fechas.