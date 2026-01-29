Bruce Springsteen lanzó una canción de protesta contra el ICE tras las muertes en Minneapolis: el video y la letra completa

El músico Bruce Springsteen lanzó este miércoles la canción ‘Streets of Minneapolis’ en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen explicó en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al “terror estatal” que se vive en Minneapolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por los asesinatos a manos de fuerzas federales.

En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica al “Rey Trump” y a sus “matones federales”, relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

La canción sigue los comentarios públicos que Springsteen hizo sobre las protestas en Minneapolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de ‘The Promised Land’ a Good y apoyó la postura del alcalde Jacob Frey de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, criticó fuertemente las políticas del presidente, Donald Trump, desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo ‘Land of Hope & Dreams’, que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una Administración “corrupta e incompetente”.

Letra de 'Streets of Minneapolis', de Bruce Springsteen

A través del hielo y el frío del invierno

Por Nicollet Avenue

Una ciudad en llamas combatía el fuego y el hielo

Bajo las botas de un ocupante

El ejército privado del rey Trump del DHS (Departamento de Seguridad Nacional)

Armas atadas a sus abrigos

Vino a Minneapolis para hacer cumplir la ley

O eso dice su historia

Contra el humo y las balas de goma

En la luz temprana del amanecer

Los ciudadanos defendían la justicia

Sus voces resonando en toda la noche

Y había huellas ensangrentadas

Donde debería haber estado la misericordia

Y dos muertos, abandonados para morir en calles llenas de nieve

Alex Pretti y Renee Good

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Defenderemos esta tierra

Y el extraño entre nosotros

Aquí, en nuestra casa, mataban y vagaban

En el invierno del 26

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Los matones federales de Trump golpeados

Su rostro y su pecho

Entonces oímos los disparos

Y Alex Pretti yacía muerto en la nieve

Su afirmación fue en defensa propia, señor

Solo no te creas lo que ves

Es nuestra sangre y nuestros huesos

Y estos silbatos y teléfonos

Contra las sucias mentiras de Miller y Noem

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Llorando entre la niebla sangrienta

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley

Pero pisotean nuestros derechos

Si tu piel es negra o morena, amigo

Puedes ser interrogado o deportado en el instante

En nuestros cánticos de “ICE fuera ya”

El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten

A través de cristales rotos y lágrimas sangrientas

En las calles de Minneapolis

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Aquí, en nuestra casa, mataban y vagaban

En el invierno del 26

Defenderemos esta tierra

Y el extraño entre nosotros

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera

Trump había llamado a Springsteen “imbécil prepotente”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó en mayo de 2025 “imbécil prepotente” al músico Bruce Springsteen en un mensaje con tono amenazante en redes sociales, después de que “El jefe” tildara al Gobierno del neoyorquino de “corrupto, incompetente y traidor” durante un concierto ofrecido esta semana en el Reino Unido.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, arrancaba el largo texto de Trump en su red social, Truth Social.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”, proseguía.

Las palabras de Bruce Springsteen que ofendieron a Trump

El miércoles, en la apertura del tramo de 2025 de su gira ‘Land of hope and dreams’ en el Co-op Live de Manchester, Springsteen lanzó un ataque frontal contra el líder republicano.

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, dijo el artista de Nueva Jersey meses atrás al inicio de una larga alocución en contra de Trump y su Gobierno.

Springsteen acusó al actual Ejecutivo de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país “sin el debido proceso”, de ponerse del lado de dictadores, de “abandonar a los niños más pobres del mundo” o de revertir “leyes históricas para los derechos civiles”.

“Springsteen es ‘tonto como una piedra’ y no pudo ver lo que estaba pasando, ¿o sí (lo cual es aún peor)?”, proseguía el mensaje publicado por Trump en referencia al apoyo brindado por el músico para Biden, su predecesor en la Casa Blanca.

El escrito concluye en tono amenazante diciendo “este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué le pasa!”.

Un enfrentamiento de varios años atrás

El cantante, un conocido votante del Partido Demócrata, criticó a Trump desde que presentó su candidatura a presidente por primera vez en 2016, cuando pidió que en los actos de campaña del neoyorquino dejara de sonar su tema “Born in the U.S.A.”.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) “El jefe” lanzó el tema ‘That’s what makes us great’, una canción dirigida expresamente al entonces mandatario en la que se refería a él como un “timador”.

EFE.