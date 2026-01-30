Jorge Macri, de recorrida por un edificio recuperado con un mensaje a Kicillof: “Si quieren okupar, vayan al Conurbano”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió un edificio recuperado y aseguró que la Ciudad reforzará su política contra la ocupación ilegal de propiedades.

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano; acá no”, resaltó Macri en un video difundido este jueves durante una recorrida por un edificio del CONICET que había sido recuperado tras ser usurpado por cuatro décadas, según denunció el gobierno capitalino.

En el lugar, el mandatario porteño mostró carteles, banderas y material partidario —vinculados a sectores del kirchnerismo— que fueron hallados tras el desalojo.

El edificio en cuestión

De acuerdo a la Administración Macri, el edificio fue recuperado tras permanecer usurpado hace cuatro décadas en el barrio porteño de San Nicolás.

El inmueble se ubica sobre la calle Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, cuyos vecinos radicaron denuncias por ruidos molestos y hechos de inseguridad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y la Guardia de Auxilio llevaron a cabo el operativo por el riesgo de derrumbe, al tiempo que, tras la inspección, se concretó la clausura.

Dentro del edificio, propiedad del CONICET, se hallaron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, motivo por el que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló respecto al desalojo 568: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.

Se trata de una estructura diseñada por Arturo Prins, el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

La política de “tolerancia cero” a las usurpaciones

Con esta frase, Macri buscó marcar un contraste directo entre la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, a quien ha criticado reiteradamente por lo que considera una “postura complaciente” ante la toma de tierras.

El jefe de Gobierno insistió en que “en la Ciudad la ley se cumple” y que no se permitirá que propiedades privadas o estatales permanezcan bajo dominio de intrusos bajo ninguna justificación social.

Según cifras oficiales, la propiedad del CONICET representa el inmueble número 555 recuperado por el Gobierno de la Ciudad en lo que va de su gestión, sumándose a otros operativos de alto impacto como el del predio de Parque Avellaneda gestionado por cooperativas del MTE.

Con información de NA.