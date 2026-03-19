A días de volver de Madrid, Javier Milei viaja a Hungría para participar de una cumbre de derecha

El presidente Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial para encarar una nueva gira internacional, en un contexto marcado por el escándalo de $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni al exterior. El mandatario partirá este jueves rumbo a Budapest, Hungría, para participará de un foro de referentes conservadores convocado por el primer ministro Viktor Orbán.

La visita a Europa será breve. Según lo previsto, la comitiva argentina permanecerá apenas unas horas en la capital húngara y emprenderá el regreso al país el viernes. Durante su estadía, Javier Milei formará parte de un seminario que reunirá a dirigentes y figuras de partidos de derecha de distintos países, en línea con su posicionamiento internacional y su búsqueda de consolidar vínculos con ese espacio político.

El viaje se producirá pocos días después de su reciente paso por Madrid, desde donde regresó el último domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires a bordo del ARG-01 y tras participar del encuentro de Vox. De esta manera, el jefe de Estado retomará rápidamente la actividad en el exterior, en una semana donde las pruebas de su vínculo con Mauricio Novelli en el caso $LIBRA salieron luz.

Antes de partir hacia Europa, Javier Milei realizará una escala en Tucumán, donde encabezará una actividad con agenda reducida. Allí participará como orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la fundación Federalismo y Libertad. La visita sufrió modificaciones luego de que se suspendiera el “Tour de la gratitud”, la caravana política que estaba prevista en la ciudad de Yerba Buena, por lo que el paso del mandatario por la provincia quedará limitado a un acto institucional con eje económico.

Será la cuarta visita de Javier Milei a Tucumán desde su asunción, aunque en esta oportunidad se dará en un contexto particularmente sensible. La provincia atraviesa una situación compleja por las inundaciones recientes, que obligaron a desplegar asistencia nacional para los damnificados, en paralelo a un clima de tensión política con el gobernador Osvaldo Jaldo y a conflictos dentro de la dirigencia local de La Libertad Avanza.