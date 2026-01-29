Milei volvió a apuntar a Paolo Rocca y sugirió que el CEO de Techint conspiró contra el Gobierno en las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el empresarios ítalo - argentino y CEO de Techint Paolo Rocca en medio del conflicto por la licitación en Vaca Muerta.

A través de su cuenta de X, el mandatario reposteó un mensaje de un usuario que lo acusaba de intentar afectar la estabilidad de la administración libertaria. “Que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”, expresó el usuario “Ziberial”.

Al respecto, el mandatario citó la publicación y añadió: “Dato”. Además, destacó una serie de mensajes en contra del empresarios. “Visita a una amiga canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prendarios como Roca que más se puede pedir amo a JM”, expresó otra de las cuentas que fue viralizada por el libertario.

Tampoco se privó de apodar a Rocca como “Don Chatarrin”, luego de hacer propias las palabras de un militante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien expresó: “Es coherente con todo lo que venimos viendo: parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral. Perdieron la apuesta. El esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político. Domadisimo Don Chatarrin”.

El conflicto con el dueño del Grupo Techint surgió por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India. El episodio escaló cuando la firma dejó trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, también participó del debate y aclaró que la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

Con información de agencias.

IG