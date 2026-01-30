Sin mencionar a Milei ni la guerra por los tubos, el jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca a través de Clarín

En medio de la escalada del conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, publicó una columna de opinión en el diario Clarín en la que salió a respaldar al empresario y a reivindicar el rol de las grandes compañías y de sus líderes en el desarrollo económico del país.

El texto, titulado “La transformación del país exige empresarios líderes globales y un nuevo prestigio social para quien produce”, no menciona explícitamente al Presidente ni a la licitación de tubos que detonó la disputa, pero funciona como una defensa política y cultural de Rocca frente a los cuestionamientos oficiales.

Empresarios con “nombres y apellidos”

Desde el inicio, Rappallini plantea que el desarrollo no es un proceso abstracto sino que tiene protagonistas concretos. “Cuando uno habla en serio de progreso, hay una verdad simple que los países exitosos entendieron hace décadas: el desarrollo tiene líderes con nombres y apellidos”, sostiene.

En esa línea, afirma que los países con altos niveles de ingreso y estabilidad construyeron una “clase dirigente empresarial, una burguesía moderna”, integrada por empresarios que lideran la inversión, la innovación, la producción y el empleo, y que “empujan la frontera productiva de una sociedad”.

También remarca la relación entre empresas líderes y prestigio internacional: “Hay una relación directa entre el prestigio internacional de un país y la calidad de sus empresas”, y agrega que las marcas funcionan como “la carta de presentación” de una sociedad productiva.

Grandes empresas y PyMEs, un mismo modelo

Rappallini defiende un esquema en el que conviven grandes compañías y un entramado de pequeñas y medianas empresas. “Se necesita un entramado completo: el 1% de empresas líderes que empujan la escala, la tecnología y la exportación, y el 99% de PyMEs que forman el tejido territorial”, escribe.

Ese modelo, señala, es el que se repite en los países desarrollados y requiere también un cambio cultural: una sociedad que valore a quienes producen, invierten y compiten.

Para reforzar ese punto, cita a Juan Bautista Alberdi, a quien define como “el primer liberal argentino”, y recupera una frase de Bases: “La nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas”.

La defensa explícita de Rocca

Hacia el final de la columna, el presidente de la UIA personaliza su argumento en la figura de Paolo Rocca, a quien presenta como un ejemplo del empresario comprometido con la producción y la industria.

“Un empresario comprometido no es solo alguien que dirige desde un escritorio: es alguien que vive su empresa”, sostiene, y enumera valores como la disciplina, la vocación de trabajo y la mejora continua. Luego, lo identifica sin rodeos: “Todo eso es Paolo Rocca”.

Rappallini describe al CEO de Techint como un dirigente que “con más de 70 años sigue levantándose cada día para estar desde temprano en su empresa, recorriendo plantas, conociendo procesos, liderando equipos”, y afirma que ese tipo de liderazgo explica por qué algunos países prosperan.

El contexto político del respaldo

La publicación de la columna se dio en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y el grupo Techint, tras la adjudicación de una licitación de tubos de acero a una firma de la India y los posteriores ataques del Presidente al empresario.

Tal como anticipó elDiarioAR, la controversia abrió un debate interno en la UIA sobre si salir o no a respaldar a Rocca frente a las críticas oficiales. La nota de opinión en Clarín confirma que la conducción fabril decidió intervenir públicamente y marcar posición.

