El Consejo Directivo de la Facultad de Cierncias Sociales de la UBA votó en su sesión de comienzos de noviembre la declaración de interés institucional para el homenaje a Mario Roberto Santucho, impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la Carrera de Sociología, en atención al recorrido del militante revolucionario como “actor político del país y la región latinoamericana”, decisión que generó desde entonces un cruce entre voces a favor y en contra que recrudeció en las últimas horas y que con velocidad escaló a las altas esferas del Gobierno Nacional.

En este contexto de fuego cruzado, Mario Santucho, hijo del exintegrante del ERP, defendió la iniciativa y convocó desde su la revista Crisis a firmar una adhesión para que el homenaje siga su curso, mientras que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, anticipó este martes que las autoridades de esa casa de estudios podrían adoptar medidas para impedir que se realice el encuentro programado para el jueves 10 de diciembre a las 18 en el patio interno de la sede de Santiago del Estero 1029, en Constitución, a 50 años de la muerte de quien fuera fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Qué dice el hijo de Santucho

A través de un comunicado, Mario Santucho hijo, a través de un posteo en la red social X de la Revista Crisis, sostuvo que la ultraderecha “está desplegando por estas horas una ofensiva feroz contra un homenaje al militante revolucionario Mario Roberto Santucho organizado por agrupaciones estudiantiles y docentes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires. El objetivo es impedir que recordemos a quienes se comprometieron con las luchas populares y cuyos cuerpos hoy continúan desaparecidos, como consecuencia del único terrorismo asesino que conoció nuestro país: el terrorismo de estado”, asegura el texto.

Y agrega: “No les basta con destruir la soberanía nacional, para subordinar nuestro destino al imperio norteamericano, con un servilismo que supera con creces al de la mismísima dictadura. No les basta con destruir los derechos sociales y políticos conquistados en décadas de luchas democráticas, comenzando por el elemental derecho a la protesta. También pretenden aniquilar los símbolos que dan consistencia ética a nuestros horizontes utópicos, haciendo uso de las mentiras y estigmatizaciones que los caracteriza. Ahora es Santucho, pero también son el Che y Walsh, son los 30 mil desaparecidos, como antes fue Evita, y mañana serán los que hoy luchan por una sociedad radicalmente distinta a la actual”.

De acuerdo al escrito, “atormentados por relaciones de fuerzas adversas, una porción de los sectores progresistas y de centro cederán a las presiones y serán presa de la extorsión autoritaria. Pero somos muchos los que no dejaremos que aniquilen la memoria de resistencia y dignidad, pues esa fuerza será nuestro recurso más preciado a la hora de encarar los desafíos que vienen. Que les quede claro: no vamos a introyectar en nuestras mentes y nuestros corazones el disciplinamiento que pretenden. Poco a poco, sin pausa pero sin prisa, en comunión con un malestar social que no deja de multiplicarse, volveremos a ejercer el derecho a la rebelión a la que tanto le temen”, apuntó.

La respuesta de Yacobitti, vicerrector de la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, anticipó en las últimas horas que las autoridades de esa casa de estudios podrían adoptar medidas para impedir que se realice el homenaje al fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales.

Yacobitti aseguró que existe “una mayoría muy, pero muy significativa” del Consejo Superior de la UBA que no está involucrada con la iniciativa y que la repudia.

“Nunca vi que en la universidad se pretenda homenajear a alguien que entendía que el uso de la violencia política era una herramienta aceptada en tiempos de democracia”, sostuvo el dirigente radical nn diálogo con Radio Rivadavia.

Yacobitti, quien asumirá como rector de la UBA el próximo 11 de diciembre de 2026, sucediendo a Ricardo Gelpi tras haberse desempeñado como vicerrector durante la gestión 2022-2026, afirmó que “la violencia como práctica política no tiene lugar en la universidad” y que tampoco corresponde homenajear a quienes recurrieron a ella.

Yacobitti cuestionó además la fecha elegida para el homenaje, que coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina, aunque aclaró que desconoce si fue escogida deliberadamente con esa intención.

“Quiero pensar que la Facultad de Ciencias Sociales va a recapacitar sobre la situación”, expresó el vicerrector, quien manifestó su confianza en que se revierta la resolución adoptada por el Consejo Directivo de esa unidad académica.

Al ser consultado sobre las facultades de las máximas autoridades de la UBA para intervenir en la controversia, señaló que “se puede tomar cualquier tipo de medida para evitar que este homenaje se haga o por lo menos que se haga de manera institucional”.

El vicerrector diferenció la realización de un homenaje institucional de la posibilidad de que una agrupación universitaria organice una actividad por su cuenta y defendió la libertad de cátedra para estudiar los distintos períodos de la historia argentina.

Por otra parte, al referirse al repudio expresado por el Gobierno nacional y a los cuestionamientos desde el oficialismo hacia la conducción de la UBA, Yacobitti consideró que “la Facultad de Sociales se la dejó picando y el Gobierno lo aprovechó”.

“La UBA va a resolver este problema”, aseguró el dirigente radical, quien reclamó al Ejecutivo nacional que, “del mismo modo que las autoridades universitarias se harán cargo de esta situación”, el Gobierno “cumpla con la Ley” de Financiamiento Universitario.

La defensa de la Facultad de Ciencias Sociales

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Josefina Arias, defendió este lunes el homenaje a Mario Roberto Santucho, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre, y sostuvo que debe respetarse la iniciativa de los estudiantes. La defensa llegó en medio de una presión creciente para suspender el acto. El Gobierno nacional le exigió al rector Ricardo Gelpi que lo impida y que sancione a sus promotores, y el vicerrector Emiliano Yacobitti presentará un proyecto de rechazo ante el Consejo Superior, que se reúne este miércoles.

“No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga”, dijo Arias en declaraciones radiales. Explicó que la propuesta del Colectivo Cultural Contramuro llegó al Consejo Directivo a través de una agrupación estudiantil y se aprobó con dos abstenciones. Aclaró que no votó ni fue autora del proyecto, y recordó que la facultad ya tiene homenajes a militantes de los años 70, incluidos integrantes de organizaciones armadas.

Consultada por las acciones del ERP durante gobiernos constitucionales, admitió que formaron parte de la trayectoria de Santucho, pero dijo que no invalidan el reconocimiento. Sostuvo que “la lucha armada fue una opción de esa generación que no es extrapolable a la actualidad” y agregó: “Yo igual no estoy reivindicando ese período”. También negó integrar La Cámpora, aunque confirmó que fue candidata de Fuerza Patria en las últimas elecciones.

Las razones y detalles del homenaje

El homenaje está convocado para el jueves 10 de diciembre a las 18 en el patio interno de la sede de Santiago del Estero 1029, en Constitución, a 50 años de la muerte de Santucho. La fecha coincide con el aniversario de la recuperación democrática. Lo organizan Contramuro y la cátedra del sociólogo Pablo Bonavena, con la adhesión de la agrupación La Mella, e incluye la colocación de un cuadro-escultura donado por el colectivo y un cierre a cargo del hijo de Santucho. El Consejo Directivo lo declaró de interés institucional en una resolución que invoca “un compromiso inclaudicable” con la memoria, la verdad y la justicia.

Santucho nació en Santiago del Estero en 1936. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se recibió de contador y empezó a militar como representante estudiantil. Fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y condujo su brazo armado, el ERP, que se propuso tomar el poder por la vía armada. La organización desarrolló acciones armadas durante la dictadura de 1966-1973 y las continuó bajo los gobiernos constitucionales de 1973-1976. En agosto de 1972 Santucho se fugó del penal de Rawson. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuatro meses después del golpe. Él y su compañera, Liliana Delfino, permanecen desaparecidos.

Entre los argumentos para la iniciativa, se mencionan que en 2026 “se han cumplido 50 años de su desaparición forzada en el marco de la última dictadura cívico militar”, que “Santucho encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores” y que “en su recorrido militante participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como Contador Público, y a partir de lo cual también fue delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA)”.

Los impulsores de la resolución destacaron incluso que la idea no solo fue respaldada por los claustros de la Facultad sino por los miembros de otras unidades académicas, por militantes, familiares y artistas, por organizaciones y colectivos nacionales e internacionales.

En ese sentido, el último de los considerandos plantea que “la Facultad tiene un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de Derechos Humanos”.

La resolución también dispuso que se coloque “un cuadro-escultura”, que fue donado por el Colectivo Cultural Contramuro, en el Patio Interno “Indio Solari” de la sede Federico Schuster de la Facultad.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano intervino a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez. Primero difundió un comunicado en el que informó que había pedido a Gelpi medidas administrativas para impedir el homenaje y sanciones para sus organizadores. Después le envió una nota formal en la que advirtió que las autoridades universitarias podrían incurrir en delitos y en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Álvarez reconoció luego que, por la autonomía universitaria, la decisión corresponde al rector, los decanos y el Consejo Superior.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza, que encabeza Patricia Bullrich, también pidió suspender la actividad: “La memoria no puede ser selectiva”. La organización Reset Republicano solicitó un juicio académico contra Arias y otros miembros del Consejo Directivo por “actos que lesionan la dignidad y la ética universitarias”, informó Noticias Argentinas. Dentro de la facultad, el sector reformista anticipó una nota de repudio, y el decano electo, Diego de Charras, que asumirá en marzo, no descartó revisar la distinción.