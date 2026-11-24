El riesgo país de la Argentina trepó este martes al mediodía a los 1.108 puntos en la apertura de la rueda y alcanza el mayor nivel del año, ante un escenario global de nuevo en negativo luego de la fuerte suba de la jornada anterior.

El indicador del JP Morgan avanza 73 unidades con relación al cierre del lunes, jornada en la que se produjo una euforia global con avances muy fuertes de acciones que impactó en el valor de los bonos argentinos y produjo una baja del riesgo país en el feriado.

Pero una aparente toma de ganancias hace que este martes los mismos indicadores que generaron el avance ahora se deterioren y arrastran la caída. En el caso de los activos argentinos, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- promedian este mediodía una pérdida de 1,5%. En tanto, la cotización del dólar superó los $1.600 para la venta y, según Banco Nación, cotiza a $1.610, mientras que el Banco Central informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió a $1.981,64.

Caen las acciones tecnológicas que habían generado la mejora global

Las acciones tecnológicas que provocaron el cambio de humor global en los mercados financieros mostraron bajas de hasta 5% en el pre-market este martes, lo cual puede impactar en la reapertura de la plaza local.

NVIDIA, que este lunes se disparó un 30%, hoy muestra un recorte de 5%, de acuerdo a lo que informan agentes financieros. En tanto, la acción de Anthropic cede 5,4% y cotiza por debajo de su valor de salida al mercado.

La débil performance de esta empresa había originado el colapso del sistema financiero global la semana pasada, tras su presentación en Wall Street con números por debajo de lo esperado.

En el caso de NVIDIA la caída puede leerse como una toma de ganancia luego del salto que dio el lunes tras conocerse la restitución en su cargo del CEO de la compañía Jensen Huang.

Las cotizaciones del dólar

Dólar Blue: Compra $1.655 / Venta $1.690

Dólar Mayorista: Compra $1.580 / Venta $1.590

Dólar MEP: $1.699

Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.806

Dólar Tarjeta: $2.086,50