Todo comenzó con una entrevista que Julio Leiva le hizo a Sebastián De Caro. Una de las preguntas fue qué películas representan esta época. De Caro dijo que Marty Supreme era una de ellas. Intenté verla los días siguientes a escucharlo pero no lo logré hasta estar sentado en el asiento de un avión que partió el doce de noviembre desde Madrid con destino a Buenos Aires.

No habían pasado ni veinte minutos de película y ya me parecía que Marty Supreme iba a ser uno de los mejores films que habría visto en años. Timothée Chalamet, además, sumaba otra actuación consagratoria.

No sé si esperé hasta el final o la ansiedad me ganó de mano. Digamos que fue al final. Entré a Chat GPT, adjunté una foto de Marty que había hecho de la pantalla y escribí: “Necesito información sobre los anteojos que está usando Timothée Chalamet en esta película”. Chat GPT respondió preso de la misma seducción en que había caído yo. Algo tipo: “Ah, sí, los anteojos de Marty Supreme, una pieza única y hermosa” y bla, bla, bla.

Ok, GPT, dale, necesito información para comprar una montura idéntica de esa época; puede ser Buenos Aires o Madrid. Empezó por Buenos Aires. Probá en la óptica tal, ubicada en la calle Defensa al 1100, y acompañó la información con un link de Instagram. No me detuve ni un segundo —aún extasiado por la película—, y me mandé al perfil de la óptica. Mensaje: Hola, quería saber si, por casualidad, tienen esta montura. A los pocos minutos, llegó la respuesta. Sí, tengo tres de ese mismo modelo, y adjuntó una foto. Seguí en la conversación con más preguntas (algunas sugeridas por Claude, a quien asumo más preciso que su aliado en la guerra contra la humanidad).

En eso, me fijé en el perfil de la óptica con atención. Tenía la foto de una señora, canosa y sonriente, y el nombre era: Óptica Guastavino. ¿Cómo…? ¿Guastavino, el mismo apellido de mi bisabuela italiana? Disculpe, pregunté a la señora, ¿usted es italiana, no? Mi bisabuela era Guastavino, originaria de Varazze, una ciudad chiquita cerca de Savona, Génova. Sí, respondió, de Génova; ¿cómo se llamaba tu bisabuela? Catalina… Aída no la conocía, pero me hubiera gustado decirle que aunque mi padre decía que sus ancestros eran de Génova, solo habían partido de allí. El lugar de su casa, en todo caso, era otro…

La señora, Aída, dijo que las monturas eran originales, estaban sin uso, y se vendían por 150 mil pesos cada una. Algo caro, pensé, sorprendido al mismo tiempo por la aventura consumista que estaba viviendo a diez mil pies de altura. Ok, Aída, voy a verlos y vemos. Perfecto, están en el negocio de mi hija, calle Defensa…

El viernes, primer día de mi estadía en Buenos Aires, me dediqué a ver a amigos y, por la tarde, presenté mi segunda novela “Cuando Occidente aburre” en una librería rusa con un nombre ingenioso: Tolstoievsky. Por la noche, feliz de la recepción y el momento que pasamos, fuimos con unos amigos a Banchero. Cierre fantástico.

El fin de semana me dediqué a otros asuntos, familiares, amistades, alguna compra, etc. El lunes, entonces, armé mi agenda con un viaje a San Telmo incluido para visitar el local de la hija de Aída. Fui con mi amigo el Obispo Torquemada (así llamado) a ver las monturas. Dudé sobre si estaban o no sin uso, pero la hija de Aída se acordaba de mí y me transmitió cierta confianza. Además, aún podía sentir las vibrantes emociones de Marty Supreme. Llevar esos anteojos puestos me acercaría, pensé…

Código QR, algunos problemas de conexión, y con el pago realizado, el hombre que me atendió me entregó las monturas con un estuche negro, chiquito y pobre de apariencia. La tarde siguió con una breve visita al museo de Arte Contemporáneo. El Obispo y yo sosteníamos que la estética de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires era muy trash; sin distinguir entre clases sociales. El Obispo decía que Diego Bianchi, un artista cuya obra se exponía en el museo que visitamos, podía explicar algún origen en esa forma de vestir porteña.

Todo ese rato pensé al menos dos o tres veces que debía darle los anteojos al Obispo, que tenía un bolso, y que pronto volvería a su casa. A mí me esperaba una cena con amigos en un restaurante del que se hablaba bien, y sin dudas tomaría vino. No lo hice, lamentablemente.

Al día siguiente, feliz por mi estadía en Buenos Aires y la compañía de los amigos, constaté con tristeza que mis anteojos ya no estaban conmigo. Busqué en la mesa, dentro de la mochila y en la pequeña valija si se habían caído o los había apoyado en algún lugar. Nada.

Mi primera reacción fue llamar al restaurante. Lo hizo un amigo, en realidad, porque mi gestión para comprar un e-sim aún no había dado resultados. Dale, no te preocupes me dijo. Por la tarde, ansioso y molesto, pregunté si había novedades. Estimado Juan —le escribían a mi amigo—, lamentamos decirle que en nuestro departamento de seguridad no han recibido ningún objeto extraviado en la noche de ayer o en el día de hoy. Seguiremos buscando, y lo mantendremos informado.

Estaba casi seguro que estaban ahí. Recordaba haberlos apoyado sobre la mesa, de madera oscura. En ese ambiente de luz tenue en el que estábamos era obvio que los habría olvidado apoyados en la mesa. Nadie, por otra parte, podría interesarse, querer robarlos. El estuche daba lástima. Los anteojos, con solo una montura superior, lo que se dice “semi al aire”, tampoco decían nada.

A esta altura, pensé, hay cosas mucho peores. No iba a autoflagelarme ni sentirme mal. Estaba en Buenos Aires, preso del vértigo que me asalta cada vez que la visito, junto a amigos. Estar ligero, falto de atención, era razonable.

Ese mismo día, además, presentaba mi novela de forma oficial, junto al gran escritor Mariano Quirós, y un montón de colegas, amigos y familiares. Los anteojos de Marty Supreme podían esperar.

El miércoles fue un día para reponerse. La verdad es que ni siquiera recuerdo qué hice. El jueves, sin embargo, debía aprovecharlo. Era casi mi último día en Argentina. El viernes debía estar en Ezeiza a las cuatro de la tarde. Me organicé para desayunar con mi amigo Fernando Pittaro, un consultor político de nivel, y durante el almuerzo vería a Paula Martel, mi amiga, y la directora de Primero tomamos Anillaco, una película basada de forma libre en un texto que escribí cuando tendría unos veintipico de años (a la que una astróloga que manejaba un Uber le auguró éxitos descomunales). La cena, la reservé para hermanos y primos, mientras que la tarde, fue dedicada a reparar la pérdida de los anteojos. Toda una ingeniería que había sido posible gracias a que, esa mañana después de mil gestiones en los días previos, mi e-sim comenzó por fin a funcionar.

Le propuse al Obispo volver a la óptica para comprar una de las otras dos monturas que Aída tenía disponible. Ni en pedo, me dijo. No voy a hacer el ridículo con vos. Explicale tu pérdida o decile lo que quieras, nos vemos después.

Tomé un taxi a San Telmo, y me bajé justo enfrente del negocio de Aída. No exagero, fue justo en ese momento cuando recibí el llamado de José, el chofer del Uber que me había llevado del restaurante a mi casa la noche que extravié los anteojos. Intenté llamarlo, dijo José —a quien yo recordaba como un venezolano educado y cordial—, pero su teléfono no conectaba nunca. Tengo los anteojos, podemos organizar para que los recupere.

No sabía cómo tomar lo que había pasado. Habían faltado unos pocos minutos para pagar nuevamente los 150 mil que Aída pensaba que eran un precio razonable y justo por cualquiera de sus monturas. Al cambio de hoy, unos 90 euros. Estaba decidido, la verdad. No podía permitirme que la desatención me privara de lo que ya había imaginado en algún lugar del océano Atlántico cuando volaba a a Buenos Aires.

Como fuera, lo llamé al Obispo, le comenté la novedad, y le pedí que los buscara él en la casa del chofer, ya que se encontraba más cerca. Ok, me dijo, luego nos vemos en el Museo de Bellas Artes, vamos a ver a Macció, me dijo. Gran pintor, por cierto.

Esta vez, como me esperaba otro encuentro, otro vino, le pedí al Obispo que se llevara los anteojos. Además, el día siguiente, debía partir desde su casa, donde se encontraban algunas de mis pertenencias. Ok, dijo el Obispo.

El sábado por la tarde, unas horas después de ya haber aterrizado en Madrid, fui al supermercado para hacer unas compras. Recordaba que en el subsuelo del Corte Inglés, había una óptica bastante grande. Era comercial, sí, pero sabía que tenían un pequeño laboratorio, y que podían recortar los cristales a medida.

La encargada vio mi pobre estuche con los anteojos; y como aún no tenía un dibujo o proyecto de cómo debían ser los lentes, pregunté: ¿Conoce la película Marty Supreme? No estaba segura la chica, quizás en España se hubiera presentado de otra forma: un jugador de ping pong muy arrogante… Con Timothée Chalamet, arriesgué. A ver, vamos a buscar, dijo.

Tras unos segundos buscando, dio con los posters de la película, y uno de ellos mostraba con claridad los anteojos de Marty. Esos, le dije. La encargada, muy atenta, los miró con atención y dijo: No creo que sea posible…, si no tenemos un perfil técnico de las lentes será muy difícil hacerlas. ¿Seguro?, pregunté. Sí, la verdad es que no podríamos garantizarle que fueran a quedar igual.

Volví a mi casa pensando que debería llamar a alguna óptica artesanal o vintage en Madrid, alguien dispuesto a hacer ese trabajo meticuloso. Pero, la verdad es que en el fondo, el lugar seguro donde encontraría un tipo fino, curioso y soñador, que se entregara con amor y dedicación a copiar los cristales de Marty Supreme, estaría en Buenos Aires, en San Telmo, de hecho…

AF / NB