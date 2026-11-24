La economía argentina se contrajo por segundo trimestre consecutivo y volvió a entrar en recesión: la actividad económica cayó 1,2% en septiembre de este año respecto a igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) elaborado por el organismo mostró fuertes caídas en la comparación interanual, incluidos los sectores de mayor incidencia en la conformación del índice: el sector pesca cayó 48,6%, la intermediación financiera 11,5%, y industria manufacturera retrocedió 1,8% respecto a septiembre de 2025.

Apenas cinco de los 16 sectores de la economía medidos por el EMAE subieron en la comparación interanual: explotación de minas y canteras (11,1%); electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5%); hoteles y restaurantes (3,4%); y servicios sociales y de salud (0,7%).

Sin incluir el impacto estacional sectores específicos de actividad, el EMAE subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada.

“En la medida en que no se recuperen la industria, el comercio y la construcción, para lo cual deben mejorar los salarios reales, es muy difícil pensar que la economía pueda salir de esta situación de estanflación”, explicó Guillermo Hang, Director de la consultora Suramericana Visión. “El cuadro general es de un deterioro constante, parcialmente contrarrestado por la mejora en las exportaciones de bienes primarios”.

“Es natural que estos procesos de ajuste macro con fuerte control fiscal y monetario produzcan este tipo de eventos”, añadió Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora.

“En algún momento, cuando se restringe tanto la liquidez, la actividad económica se queda sin aceite para funcionar y eso provoca caídas agregadas de actividad, más allá de algunos sectores, como los de la economía de la cordillera, que están funcionando bien”, expresó.

Pese al optimismo público del gobierno respecto a la marcha de la economía, el indicador subió apenas un 1% en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año respecto a igual período de 2026.

La última vez que la economía argentina entró en recesión fue al finalizar el segundo trimestre de 2024, seis meses después de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

Bajas chances de repunte

“Vemos muy bajas chances de una recuperación sostenida,” afirmó Delgado de Analytica. “Podés tener una mejora marginal en el cuarto trimestre. Pero el año va a terminar en algo menos de 1%, entre 0,3% y 0,5%; es una actividad prácticamente estancada y no vemos motores para que se revierta,” agregó.

Para Hang, la situación recesiva para la población urbana, que representa la gran mayoría del país, se remonta a la segunda mitad del año 2025. “El contexto electoral (de las elecciones legislativas) había generado cierto stress financiero, que se contagió a la economía real. Aunque la situación se fue calmando con la intervención del gobierno de Trump durante el mes de octubre, la economía nunca volvió a recuperarse, incluso a pesar de haberse beneficiado de precios de exportación de commodities elevados por la guerra en Irán.

La inversión real, o formación bruta de capital fijo, ya está acumulando un año de caída, a pesar de los beneficios que otorga el RIGI para las grandes empresas y el RIMI para las PyMEs, agregó el economista de Suramericana Visión.

La cifra negativa del EMAE difundida hoy por el INDEC se suma a otros indicadores elaborados por cámaras empresarias que muestran un deterioro de la economía argentina: también en septiembre, el indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró una caída de 0,8% en la comparación interanual, y un leve crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente al mes de agosto.

Y el último fin de semana largo del 23 de noviembre viajaron 17,4% menos turistas respeto al mismo feriado de 2026, según cifras de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. El gasto de los turistas, en tanto, cayó 30% respecto al año pasado.

AJ/CRM