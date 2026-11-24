La causa por el crimen y la desaparición de Tehuel de la Torre tendrá este viernes 27 de noviembre una nueva instancia judicial, cuando se realice una audiencia de ofrecimiento de pruebas en el proceso contra Oscar Alfredo Montes, el segundo acusado por el homicidio del joven trans, visto por última vez en marzo de 2021. La familia espera que este paso permita avanzar hacia el juicio por jurados, que todavía no tiene fecha de inicio.

La audiencia está prevista para las 8 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, ubicado en la calle 8 entre 56 y 57, según informó la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre. Allí, la querella que representa a Norma Nahuelcura, madre del joven, presentará los elementos probatorios que buscará incorporar al debate.

La organización adelantó que también solicitará que se establezca con urgencia una fecha para el juicio, que se admita la participación de testigos expertos travestis y trans y que se garantice una representación equitativa de integrantes de ese colectivo en la conformación del jurado popular.

“Este es el primer paso porque todavía la Justicia no puso fecha del segundo juicio, y yo lo que pido es que se juzgue ya a Oscar Montes. Ya pasaron más de dos años del primer juicio donde logramos la condena por transhomicidio para Luis Ramos y ahora pido lo mismo. Quiero justicia para mi hijo”, expresó Nahuelcura.

Un crimen que ya tuvo una condena a perpetua

Tehuel tenía 21 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense, para dirigirse a una supuesta entrevista laboral en Alejandro Korn. Luis Alberto Ramos le había ofrecido un trabajo como mozo, pero el joven nunca regresó a su domicilio.

La investigación permitió reconstruir parte de sus últimos movimientos y reunir pruebas que llevaron a la Justicia a considerar acreditado su asesinato, aunque sus restos nunca fueron encontrados.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata condenó a Ramos a reclusión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Los jueces consideraron probado que el acusado había participado en el crimen y que el ataque estuvo motivado por la identidad de género de la víctima.

La sentencia constituyó un precedente relevante en el reconocimiento judicial de los crímenes de odio contra personas trans. Durante el juicio, el tribunal valoró testimonios, registros de cámaras de seguridad, evidencia genética y otros elementos que permitieron reconstruir lo sucedido.

Entre las pruebas se encontraban imágenes que ubicaban a Tehuel junto a Ramos y Montes, así como rastros de sangre hallados en la vivienda del primero. También se tuvieron en cuenta testimonios sobre las expresiones discriminatorias y las conductas de Ramos hacia las personas trans.

En julio de 2025, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la condena. El fallo ratificó que el odio hacia la identidad de género de Tehuel había sido un elemento determinante del homicidio.

La situación judicial de Montes, en cambio, continúa pendiente de resolución. El acusado deberá enfrentar un juicio por jurados populares, en el que se determinará su eventual responsabilidad penal. A diferencia de Ramos, todavía no recibió una sentencia.

El reclamo de la familia y las organizaciones

A más de cinco años de la desaparición, la familia de Tehuel mantiene dos reclamos centrales: que se complete el proceso judicial contra los acusados y que se esclarezca qué ocurrió con sus restos.

La ausencia del cuerpo no impidió que la Justicia dictara la primera condena, pero sigue siendo una de las cuestiones más dolorosas para sus familiares, que continúan reclamando respuestas sobre su paradero.

En ese contexto, la audiencia del viernes adquiere especial importancia porque permitirá avanzar en la preparación del segundo juicio y discutir las pruebas que serán presentadas ante el jurado.

La Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre, junto con el Frente Nacional Orgullo y Lucha y otras organizaciones, convocó a acompañar a Norma Nahuelcura desde las 8 frente a los tribunales penales de La Plata.

La convocatoria busca reclamar que se establezca una fecha para el debate, que se incorpore una perspectiva de diversidad sexual en el proceso y que se avance hacia una resolución judicial sobre la responsabilidad del segundo acusado.

Mientras tanto, la desaparición de Tehuel sigue sin esclarecerse por completo. La condena a Ramos permitió establecer judicialmente que fue víctima de un crimen de odio, pero su familia continúa esperando el juicio contra Montes y una respuesta a la pregunta que permanece abierta desde marzo de 2021: dónde está Tehuel.

CRM