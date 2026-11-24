El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes una denuncia penal contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la organización de un homenaje a Mario Roberto Santucho, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y pidió a la Justicia que suspenda el acto previsto para el próximo 10 de diciembre.

La presentación quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas y apunta a determinar si la decisión de realizar el reconocimiento institucional puede constituir el delito de apología del crimen y si se utilizaron recursos públicos de manera irregular para organizar la actividad y colocar una escultura en homenaje al dirigente guerrillero.

Stornelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, solicitó una medida cautelar de no innovar para impedir provisoriamente tanto la realización del acto como la instalación de la obra, mientras se investigan las circunstancias en las que fue aprobada la iniciativa.

El homenaje está programado para el 10 de diciembre a las 18 en el patio interno de la sede de Ciencias Sociales, ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La actividad fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología, y contempla intervenciones políticas y culturales y la inauguración de una escultura dedicada a Santucho y a la dirección histórica del PRT.

El Consejo Directivo de la facultad declaró de interés institucional la iniciativa durante su sesión del 27 de octubre. La decisión fue formalizada mediante una resolución del 3 de noviembre, firmada por la decana Ana Josefina Arias y el secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli.

En su denuncia, Stornelli pidió que se investigue la posible comisión del delito de apología del crimen, contemplado en el artículo 213 del Código Penal, y una eventual malversación de caudales públicos, prevista en el artículo 260.

El fiscal sostuvo que el reconocimiento institucional podría implicar una reivindicación de la violencia política ejercida por el ERP durante la década de 1970. También planteó que la eventual conducta delictiva podría haberse configurado antes de la realización del homenaje, a partir de la aprobación y difusión oficial de la actividad.

Entre las medidas solicitadas, reclamó que se preserve la documentación vinculada con la resolución, las actas del Consejo Directivo, las constancias de votación y los antecedentes administrativos y presupuestarios relacionados con el evento.

También pidió identificar a todas las personas que participaron en la elaboración, el tratamiento y la aprobación del homenaje, así como determinar si se destinaron fondos, bienes o personal universitario a su organización.

Aunque la escultura fue presentada como una donación del Colectivo Cultural Contramuro, Stornelli solicitó verificar su procedencia y establecer si existieron gastos asociados con su producción, traslado o instalación.

El Gobierno también reclamó la suspensión

La presentación judicial se produjo después de que el Gobierno nacional exigiera a la UBA que impidiera la realización del homenaje y reclamara sanciones contra sus organizadores.

El lunes, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta al rector Ricardo Gelpi en la que cuestionó la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales y solicitó que se adoptaran medidas administrativas para frenar la convocatoria.

El funcionario, que depende del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, consideró que el reconocimiento constituye una reivindicación de la violencia política y advirtió sobre posibles responsabilidades de las autoridades universitarias.

La iniciativa también generó cuestionamientos dentro de la propia UBA. El vicerrector Emiliano Yacobitti manifestó su rechazo y adelantó que promoverá un pronunciamiento del Consejo Superior contra el homenaje.

El conflicto se desarrolla, además, en el marco de la autonomía universitaria, que limita las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir directamente en las decisiones académicas y administrativas de las universidades nacionales.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Nacido en Santiago del Estero en 1936, Mario Roberto Santucho fue uno de los principales dirigentes de la izquierda revolucionaria argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores y encabezó el Ejército Revolucionario del Pueblo, su organización armada.

El ERP impulsó la lucha armada como estrategia para alcanzar una transformación revolucionaria de la sociedad argentina y protagonizó secuestros, ataques contra instalaciones militares y otras acciones violentas.

Santucho fue asesinado el 19 de julio de 1976 durante un operativo del Ejército en un departamento de Villa Martelli, pocos meses después del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar. Su cuerpo fue retirado por los militares y sus restos nunca fueron encontrados, por lo que permanece desaparecido.

La resolución de Ciencias Sociales que declaró de interés institucional el homenaje destacó su trayectoria militante y su compromiso con la transformación social, y encuadró la iniciativa en una política de construcción de memoria histórica y derechos humanos.

La controversia se profundizó por la fecha elegida para la actividad: el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y aniversario de la recuperación democrática de 1983.

Por el momento, la solicitud de Stornelli no implica que el homenaje haya sido suspendido. La decisión sobre la medida cautelar deberá ser adoptada por la Justicia, mientras avanza la investigación sobre las posibles responsabilidades penales vinculadas con su organización.

CRM