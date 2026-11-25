La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dejó sin efecto el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión fue adoptada este martes por el Consejo Directivo de la institución, después de varios días de controversia y de una denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli para impedir la realización del acto.

El homenaje había sido impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología e incluía la colocación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho en el patio interno “Indio Solari” de la sede Federico Schuster de la facultad, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

La nueva resolución, aprobada este 24 de noviembre, deja sin efecto la decisión del pasado 3 de noviembre, mediante la cual se había declarado de interés institucional la actividad, y establece que no se autorizará ninguna acción derivada de aquella disposición.

La marcha atrás se produjo después de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, convocada para revisar la medida ante los cuestionamientos que había provocado tanto dentro como fuera de la universidad.

Los argumentos de la Facultad

En los fundamentos de la nueva resolución, el Consejo Directivo reconoció que la declaración de interés institucional había sido aprobada sin una discusión suficientemente amplia entre sus integrantes.

Según el documento, una revisión de lo decidido permitió advertir que “la cuestión sometida a tratamiento sobre tablas no fue objeto de debate suficiente en el seno de este cuerpo”, por lo que correspondía reconsiderar la medida.

El texto también establece una diferencia entre el análisis académico de una figura histórica y la realización de un homenaje respaldado institucionalmente por la universidad.

“La reflexión en torno a la relevancia histórica de una figura o una organización política no debe suponer la adhesión institucional a sus concepciones, objetivos o prácticas, ni forma parte de las políticas de memoria que la Facultad ha impulsado desde su creación”, señala la resolución.

En ese sentido, las autoridades consideraron “fundamental distinguir con claridad entre la realización de un homenaje institucional y la promoción de espacios académicos de reflexión y debate sobre dichas trayectorias y sus implicancias históricas”.

Las críticas del Gobierno y las autoridades de la UBA

La decisión inicial de homenajear a Santucho había generado una fuerte controversia durante los últimos días, especialmente después de que trascendiera que el acto se realizaría el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la recuperación de la democracia en la Argentina.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y anticipó que presentaría un proyecto ante el Consejo Superior para que la universidad se pronunciara en contra del reconocimiento.

Yacobitti sostuvo que la universidad debe garantizar el estudio crítico de todos los períodos históricos, pero consideró que no corresponde otorgar homenajes institucionales a personas que hayan recurrido a la violencia contra gobiernos democráticos.

El pronunciamiento se produjo en medio de las diferencias dentro de la propia universidad, cuya conducción había señalado inicialmente que no impediría la actividad en virtud de la libertad de cátedra.

También intervino el Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, solicitó información al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y reclamó la adopción de medidas administrativas para impedir el homenaje.

La cartera nacional también planteó la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables de su organización.

En medio de los cuestionamientos, la decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, defendió públicamente la iniciativa y explicó que había surgido de un colectivo cultural y había sido presentada ante el Consejo Directivo por una agrupación estudiantil.

Arias sostuvo que era necesario reconocer las trayectorias militantes de una generación que había pagado un alto costo por sus opciones políticas y defendió la posibilidad de debatir sobre las organizaciones armadas de los años setenta.

También aclaró que el reconocimiento no implicaba desconocer la participación de Santucho en la lucha armada ni realizar una reivindicación acrítica de las posiciones políticas del PRT y el ERP.

La denuncia de Stornelli y los pedidos judiciales

La controversia llegó este martes a los tribunales federales, cuando el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra los integrantes del Consejo Directivo que aprobaron el homenaje y solicitó una medida cautelar para suspender el acto y la instalación de la obra.

La presentación quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

Stornelli pidió que se investigara si la aprobación y difusión del homenaje podían constituir el delito de apología del crimen, contemplado en el artículo 213 del Código Penal.

También solicitó determinar si se habían utilizado fondos, bienes, personal u otros recursos de la universidad para la organización de la actividad o la instalación de la escultura, lo que podría configurar una eventual malversación de caudales públicos.

Entre las medidas requeridas, el fiscal reclamó que se preservaran las resoluciones, actas, constancias de votación y documentación presupuestaria vinculadas con el homenaje. Además, pidió identificar a quienes habían participado en la elaboración, tratamiento y aprobación de la iniciativa.

La denuncia de Stornelli no fue la única. También se conocieron presentaciones judiciales del exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia y del diputado nacional Sergio Capozzi, quienes cuestionaron el respaldo institucional al reconocimiento de Santucho.

Las denuncias plantearon posibles responsabilidades penales, aunque la existencia de esas presentaciones no implica que se hayan acreditado delitos.

Una jornada de debate sobre los años 60 y 70

En lugar del homenaje, el Consejo Directivo resolvió convocar a una jornada académica dedicada al contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970.

La actividad buscará analizar las fuerzas y organizaciones políticas de aquel período, sus proyectos, estrategias y formas de intervención, con la participación de especialistas de distintas disciplinas y orientaciones teóricas, políticas e ideológicas.

La resolución sostiene que el abordaje de esos acontecimientos requiere considerar la complejidad del período y sus múltiples dimensiones, de acuerdo con los campos de estudio e investigación de la Facultad.

También recuerda que el Estatuto Universitario garantiza la más amplia libertad de investigación y expresión, sin que ello implique desentenderse de los problemas sociales, políticos e ideológicos que constituyen su objeto de estudio.

Por último, el Consejo Directivo reafirmó “el compromiso inclaudicable e irrestricto de esta Facultad con los valores y el sistema democrático, así como con las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Mario Roberto Santucho fue uno de los principales dirigentes de las organizaciones revolucionarias armadas de la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970.

Como referente del PRT y del ERP, impulsó una estrategia de lucha armada que incluyó secuestros, ataques a instalaciones militares y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos de ellos durante gobiernos constitucionales.

Entre las acciones más conocidas del ERP se encuentran el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972, el ataque a la guarnición militar de Azul en 1974 y el intento de copamiento del Batallón de Arsenales de Monte Chingolo en diciembre de 1975.

Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo del Ejército en una vivienda de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares y sus restos permanecen desaparecidos.

Con la nueva resolución, la Facultad de Ciencias Sociales dejó sin efecto el respaldo institucional al homenaje y optó por trasladar la discusión al ámbito académico, mediante una convocatoria que buscará incorporar distintas perspectivas sobre uno de los períodos más controvertidos de la historia argentina.