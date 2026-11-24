En medio de la incertidumbre económica y en vísperas de una semana decisiva para las aspiraciones legislativas del Gobierno, la mesa política de La Libertad Avanza volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada. Bajo la conducción de Karina Milei, los principales referentes del oficialismo repasaron el poroteo parlamentario, analizaron la presentación del primer informe de gestión de Diego Santilli ante el Senado y terminaron de delinear la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre. La prioridad inmediata es conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Bullrich se retiró antes de que terminara la reunión. Tenía previsto un encuentro en el Senado con representantes del Episcopado argentino para avanzar en el proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía. La senadora continúa cultivando una agenda parlamentaria propia, con especial énfasis en iniciativas de contenido social, en paralelo a las prioridades que fija la conducción política de la Casa Rosada. Una dinámica que, en las últimas semanas, fue motivo de cortocircuitos dentro del oficialismo.

La reunión de este martes tuvo lugar en una coyuntura particularmente sensible para el Gobierno. Mientras el equipo económico enfrenta un escenario de incertidumbre, la conducción política necesita exhibir capacidad de maniobra en el Congreso y garantizar la aprobación de una serie de iniciativas que considera centrales para el próximo año. La “ley de leyes” es, en ese sentido, mucho más que una discusión contable: constituye una prueba de la relación de fuerzas entre la administración libertaria y los gobernadores, cuyos votos siguen siendo indispensables para buena parte de la agenda oficial.

La primera escala de esa hoja de ruta será este miércoles, cuando Santilli desembarque en el Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió la Jefatura de Gabinete. Durante la reunión de este martes se repasaron los principales lineamientos de una exposición que, según las estimaciones oficiales, demandará al menos tres horas y en la que el funcionario deberá responder más de 1200 preguntas.

El Gobierno pretende que la presentación funcione como una vidriera de los resultados de la gestión. El ordenamiento del Estado, la reducción de impuestos, la política de seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estarán entre los ejes del discurso de Santilli. La oposición, previsiblemente, buscará llevar la discusión hacia terrenos menos confortables para el oficialismo, particularmente en materia económica.

El debut parlamentario del jefe de Gabinete tendrá, además, una particularidad: se producirá apenas 24 horas antes de que las dos cámaras del Congreso sean escenario de negociaciones en las que el propio Santilli tiene buena parte de su capital político comprometido. Desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete en julio pasado, el exdiputado asumió un rol central en las conversaciones con los gobernadores, una tarea que lo obliga a administrar las demandas provinciales y, al mismo tiempo, las urgencias de una Casa Rosada poco proclive a las concesiones.

El jueves, el oficialismo buscará avanzar en simultáneo con dos de sus principales objetivos legislativos. En el Senado se discutirá el proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO, luego de que la semana pasada La Libertad Avanza debiera resignar la incorporación de las listas colectoras para garantizarse los apoyos necesarios. En Diputados, en tanto, la atención estará puesta en el Presupuesto 2027, que ya cuenta con dictamen de comisión.

La experiencia de la semana pasada opera como advertencia. La sesión de la Cámara baja se cayó por falta de quórum después de que los diputados que responden a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora se negaran a bajar al recinto, en medio de reproches por el incumplimiento de acuerdos vinculados al Presupuesto y a la composición del Consejo de la Magistratura. El episodio derivó, además, en acusaciones cruzadas dentro del oficialismo, con cuestionamientos del entorno de Santiago Caputo hacia Martín Menem por el manejo de la convocatoria.

La Casa Rosada necesita evitar que esa secuencia se repita este jueves. La discusión presupuestaria concentra buena parte de las demandas de los mandatarios provinciales y expone los límites de una estrategia de negociación que pretende conseguir acompañamiento legislativo sin comprometer el programa fiscal de Luis Caputo. Los gobernadores, por su parte, saben que difícilmente encuentren una mejor oportunidad para hacer valer sus votos.

El Gobierno también resolvió que hacia fines de esta semana dará a conocer el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán durante diciembre en ambas cámaras del Congreso. La primera y principal iniciativa que pretende poner en discusión será la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó trunco tras el fracaso de la última sesión de Diputados.

El proyecto, que reúne disposiciones de muy diversa naturaleza bajo el paraguas de la defensa de la soberanía, despierta especial interés en el sector del Gobierno referenciado en Santiago Caputo. Entre sus 154 artículos se encuentra una disposición que busca otorgarle rango legal al nuevo estatuto del personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), uno de los aspectos centrales de la reorganización de los servicios de inteligencia impulsada por el asesor presidencial.

PL/CRM