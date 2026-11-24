La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), una organización internacional vinculada con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La distinción reconoce el proceso de transformación del sistema público bonaerense, orientado a reemplazar progresivamente las internaciones prolongadas por un modelo de atención integral, comunitario e interdisciplinario.

La designación se produjo después de que la Federación evaluara la postulación y el Plan de Acción presentado por el gobierno provincial, que incluye medidas para ampliar el acceso a la atención, fortalecer los servicios de salud mental en hospitales generales y desarrollar alternativas de cuidado que permitan a las personas continuar sus tratamientos sin alejarse de sus comunidades.

La Federación Mundial de Salud Mental fue fundada en 1948, mantiene relaciones oficiales con la OMS y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Uno de los principales cambios destacados en la presentación bonaerense fue la ampliación de la capacidad de atención de urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos. Según los datos oficiales, al comienzo de la actual gestión solo 11 hospitales generales provinciales contaban con estos servicios, mientras que actualmente están disponibles en los 100 establecimientos de ese tipo.

Para avanzar en esa transformación, la provincia incrementó un 69,8% la cantidad de camas de internación en hospitales generales e incorporó más de 1.000 trabajadores especializados. También impulsó mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de articular las respuestas sanitarias en cada territorio.

Menos internaciones prolongadas y más atención comunitaria

Otro de los ejes del proceso fue la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos y el desarrollo de alternativas habitacionales para personas que permanecían internadas durante períodos prolongados.

Entre 2020 y 2026, la cantidad de viviendas con apoyo pasó de 74 a 227, mientras que 743 personas reciben actualmente acompañamiento en casas de la comunidad.

De acuerdo con el Ministerio de Salud bonaerense, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a la de quienes permanecen en sectores de internación crónica. En paralelo, las internaciones en sectores de larga estadía se redujeron un 70%.

La provincia también cerró definitivamente 28 de los 35 pabellones de larga estadía de sus hospitales neuropsiquiátricos, cuyos espacios fueron readecuados y reconvertidos para albergar actividades educativas y culturales abiertas a la comunidad.

El proceso estuvo acompañado por un incremento del 37,5% en el personal destinado a tareas de atención, prevención y acompañamiento en salud mental.

Actualmente, la red provincial cuenta con más de 200 dispositivos de atención de salud mental y consumos problemáticos. A ellos se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al referirse a los cambios implementados.

Programas de prevención en las escuelas

La transformación del sistema también incluyó iniciativas de promoción y prevención destinadas especialmente a niños, niñas y adolescentes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el gobierno provincial desarrolló más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos de estudiantes, que alcanzaron a 635.000 alumnos de 3.580 escuelas distribuidas en los 135 municipios.

La iniciativa busca generar espacios de escucha y diálogo, prevenir situaciones de estigmatización, fortalecer los vínculos entre pares y detectar tempranamente problemas que requieren acompañamiento. Según la información oficial, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, alumnos secundarios y universitarios, integrantes del Parlamento Juvenil y participantes del programa Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

La provincia también reforzó sus programas de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes, ante el aumento de la demanda de atención en salud mental.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes.

Además, se elaboraron herramientas específicas para los equipos de salud y los municipios, una nueva guía clínica destinada a servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, y recomendaciones para que los medios de comunicación aborden la problemática de manera responsable.

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá, según las autoridades bonaerenses, ampliar los intercambios internacionales, desarrollar actividades de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

La continuidad de las políticas estará contemplada en el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que plantea profundizar la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de atención, ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos y promover una mayor participación de usuarios, familias y organizaciones.

El reconocimiento internacional llega, de este modo, en medio de un proceso que todavía está en desarrollo y que tiene entre sus principales desafíos garantizar el acceso a la atención en todo el territorio bonaerense y consolidar un sistema de cuidados que priorice la integración comunitaria.