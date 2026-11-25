Manal Tamimi empezó a liderar movimientos políticos en Palestina con 12 años y desde entonces no paró. Con 53 años y un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Al Quds, es una de las voces palestinas más reconocidas en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la resistencia no violenta. De hecho, dice que hizo de la resistencia “su forma de vida”, “la única posible en Palestina”.

Nacida en la Cisjordania ocupada, su activismo adquirió proyección a nivel mundial cuando los colonos israelíes se adueñaron de la fuente de agua de su municipio, Nabi Saleh. Tras ese episodio, fue detenida tres veces. Sus hijos también fueron encarcelados. “Las mujeres palestinas pagamos el precio de nuestra nacionalidad y de nuestra existencia”, dice en una entrevista durante una visita a Barcelona.

—Proviene de una familia de combatientes palestinos. ¿Cómo marcó esa historia familiar su trayectoria como activista?

—En Palestina, la resistencia no es una opción, uno vive resistiendo; se convirtió en una especie de estilo de vida. Resistís cada día por todo: por la comida, por la libertad de movimiento, por tu propia existencia, por tus familiares... por todo. Nací en una familia de luchadores: tíos, tías, primos, abuelos... todos resistieron en algún momento de sus vidas y pasaron por la cárcel. Muchos murieron. Perder constantemente a seres queridos, ya fuera porque los detenían o porque morían, era mi vida normal. Por eso, no me importaba si me detenían o me mataban; era lo que hacía mi familia y era lo que yo también hacía. Igual que en una familia de agricultores lo normal es dedicarse a cultivar la tierra, en mi caso, la resistencia era parte de mi día a día.

—¿Cómo fue su experiencia en las cárceles israelíes?

—La primera vez que me detuvieron fue el 21 de enero de 2010, por unas protestas por el agua en mi municipio. Dentro de la prisión te aíslan y te someten a una humillación como nunca antes había experimentado; intentan quebrarte por dentro para que no seas capaz de retomar tu vida normal una vez que te liberen. El objetivo es que, cuando la persona sea puesta en libertad, esté totalmente destruida y sea incapaz de hacer nada. De hecho, para muchos de los prisioneros que fueron liberados, el tiempo parece haberse detenido en el momento previo a su detención.

Eisenkot permitirá que continúe la violencia de los colonos y no apoya la creación de un Estado palestino

—Tras la detención de sus dos hijos, dudó si continuar o no su resistencia no violenta. ¿Por qué decidió seguir?

—Lo más difícil a lo que puede enfrentarse cualquier madre o padre es que sus hijos paguen el precio de sus decisiones. Por eso, me planteé si debía mantenerlos alejados. Luego me di cuenta de que, mientras exista la ocupación, tanto mis hijos como los de los demás, se verán afectados. En algún momento de sus vidas —quieran o no, participen o no en la resistencia—, la ocupación terminará afectándolos. Por tanto, deben ser lo suficientemente fuertes para afrontar la ocupación y todo lo que esta pueda traer consigo. En ese momento dejé de lamentarme: comprendí que, en efecto, tomé la decisión correcta. Si mis hijos no hubieran sido lo suficientemente fuertes, el impacto de la cárcel —que sin duda dejó huella en sus vidas— podría haber sido mucho peor, podría haberlos matado.

—¿Qué pueden esperar, como palestinos, del posible cambio de gobierno en Israel, si finalmente Gadi Eisenkot consigue sustituir a Benjamin Netanyahu?

—No tenemos ninguna expectativa, porque Eisenkot no es mejor que Netanyahu: permitirá que continúe la violencia de los colonos y no apoya la creación de un Estado palestino. En realidad, todo lo que él plantea ya lo dijo Netanyahu, solo que de otra manera. No es una cuestión de nombres, se trata de un sistema. No importa quién asuma el cargo, quién se convierta en primer ministro. Al fin y al cabo, sigue siendo una ocupación.

Independientemente de quién esté al mando, mantendrán su estrategia de establecer un 'Gran Israel' en Cisjordania. Por eso, aunque las elecciones no nos interesen, lo que sí nos preocupa es la violencia de los colonos. Para nosotros, dentro de Palestina, nada va a cambiar. No nos importa quién llega ni quién se va; seguiremos recibiendo la misma violencia. Seguirán robándonos nuestras tierras, seguirán construyendo puestos de avanzada y asentamientos, y seguirán atentando contra nuestra propia existencia.

—¿Qué opina de los partidos encabezados por ciudadanos palestinos en Israel?

—En Cisjordania no pueden hacer nada; pero sí son útiles para la lucha de los palestinos en los territorios ocupados en 1948 (Israel). Allí, rige la ley civil, mientras que en Cisjordania se aplica la ley militar, no tienen capacidad de intervenir. No obstante, en ocasiones recurrimos a ellos porque pueden acudir a los tribunales israelíes y pueden intervenir en algunos casos. Sin embargo, como responsables de la toma de decisiones dentro de la Knéset israelí, no tienen ninguna influencia sobre lo que ocurre en Cisjordania en el plano militar. Eisenkot no desea formar gobierno en colaboración con los partidos árabes. Lo hará con los partidos judíos ultraortodoxos.

—Hasta ahora, ni Eisenkot ni los partidos palestinos descartaron llegar a un acuerdo para que apoyen su investidura o formen parte del nuevo ejecutivo.

—Los cargos más importantes estarán en manos de los partidos de los colonos. La capacidad de influencia de los árabes será muy limitada, si es que llegan a pactar. Por primera vez, cuentan con 19 escaños; sin embargo, no creo que esto vaya a tener un efecto real.

—¿Cómo cambió la situación de los asentamientos israelíes en Cisjordania tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y el genocidio en Gaza?

—La situación empeoró. Tras el 7 de octubre de 2023, se establecieron puestos de avanzada, algo que es ilegal según la propia legislación israelí y que se utilizan para controlar tierras palestinas mediante el llamado “pastoreo de control”. Consiste en llevar ganado a un lugar y cualquier terreno por el que transitan los animales pasa a considerarse de los colonos y se convierte, de facto, en su hogar y en su tierra. El colono puede instalarse allí con una mesa, pero el territorio por el que se mueven los animales pasa a ser suyo. Al cabo de uno o dos meses, aparecen calles, electricidad, alumbrado y toda la infraestructura necesaria. Así, el lugar se transforma en un asentamiento.

Aunque esto sea ilegal según la ley israelí, las autoridades lo legitiman e instalan rápidamente todos los servicios. Una vez que adquiere esta forma, resulta imposible eliminarlo. Los asentamientos son legales conforme a la ley israelí, pero ilegales según el derecho internacional.

Lo que resulta aún más peligroso es que, por lo general, los asentamientos se construyen en la Zona C [bajo control israelí, en virtud de los Acuerdos de Oslo]. Sin embargo, ahora empezaron a establecerlos también en las Zonas A y B, que, en teoría, deberían estar bajo control administrativo de la Autoridad Palestina. Es un traslado forzoso silencioso: aterrorizan a la población, la asustan, la atacan, la matan y la fuerzan a abandonar el lugar, para luego hacerse con su control o apoderarse de sus hogares.

—¿Cómo cambió la situación de Cisjordania desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025?

—Trump otorgó inmunidad total a Israel, además de brindarle un apoyo incondicional. Por ello, durante su segunda Administración, Israel comenzó a atacar Siria, llegando casi hasta Damasco. Devastó Líbano a un nivel sin precedentes. También empezó a atacar Irán, aunque esto no es más que una excusa, ya que su verdadero objetivo no es Irán. En realidad, las bases militares estadounidenses en Medio Oriente suponen un obstáculo para Israel, ya que le impiden establecer el ‘Gran Israel’ mientras sigan presentes en la región. Por tanto, el objetivo no es Irán, sino desmantelar dichas bases estadounidenses. En la práctica, está actuando en contra de Estados Unidos, mientras Trump —en su estupidez— lo respalda.

—¿Ven algún margen de cambio ahora con el triunfo demócrata en las 'midterms'?

—En los recientes comicios, cerca de un centenar de candidatos musulmanes y defensores de la causa palestina resultaron elegidos para diversos cargos en distintos estados. Al haber logrado estos puestos, pueden influir en la política estadounidense; de hecho, todos ellos se oponen a que el dinero de los contribuyentes se destine a Israel y rechazan el apoyo militar que Estados Unidos le brinda. Por consiguiente, empezaremos a ver un cambio. Es un proceso lento, ya que la atención está centrada en cuestiones internas, pero terminará repercutiendo en el ámbito internacional. Y estoy convencida de que quien suceda a Trump adoptará un relato distinto.

El único de la Unión Europea que parece estar realmente del lado de los palestinos, sin reservas ni condiciones, es Pedro Sánchez. Otros países hablan, pero no actúan

—¿Cómo observan desde Palestina la guerra en Irán?

—Nosotros, como palestinos, apoyamos a cualquiera que sea capaz de sacudir el Estado de Israel, sea quien sea, aunque existan objetivos, intenciones y razones diferentes. Israel está dispuesto a hacer en cualquier parte lo que está perpetrando en Palestina.

—¿Qué responsabilidad atribuyen a los actores internacionales como los otros países árabes o la Unión Europea (UE) en el empeoramiento de la situación en Palestina?

—Los países árabes dejaron el asunto de lado hasta el punto de que, en pleno genocidio, ellos hablaban de normalización porque son tan débiles, tan cobardes y tan pusilánimes que no se atreven a decirle ‘no’ a Trump. Se limitaban a seguir las exigencias de su amo y a hacer lo que él dictaba. Los árabes solo empezaron a hablar de Palestina cuando Irán lanzó misiles contra sus países —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait—; fue entonces cuando empezamos a oír sus voces diciendo que esto debía parar.

En cuanto a la Unión Europea, el único que parece estar realmente del lado de los palestinos, sin reservas ni condiciones, es Pedro Sánchez. Otros países hablan, pero no actúan. Hablan de la violencia de los colonos en Cisjordania, pero continúan financiando al Ejército israelí. En definitiva, su discurso es propalestino, pero sus actos son prosionistas porque no se atreven a romper lazos con Israel por no querer romperlos con Estados Unidos. Esta doble vara de medir debe terminar.

Si un país reconoce a Palestina, lo primero que debería hacer es romper sus lazos con Israel y aplicar plenamente el boicot, desinversiones y sanciones

—La UE no dio un paso adelante tampoco en las sanciones contra Israel.

—Si la UE realmente quiere apoyar a Palestina, a los palestinos y a la Autoridad Palestina, lo primero que debería hacer es poner fin a su financiación condicionada. Llevamos seis años en una situación económica y financiera crítica, pero la UE recortó sus fondos. Nosotros no somos un país con una economía propia, dependemos de la financiación externa. Los fondos que ahora proporciona la UE están condicionados: si queremos recibir dinero, este no puede destinarse a las familias de los ‘mártires’, ni a las de los prisioneros. La UE también exige cambiar el plan de estudios o que los fondos se destinen a infraestructuras. Nosotros decimos: ‘No necesitamos calles; necesitamos apoyar a las mujeres’. Pero ellos responden: ‘No financiamos ese tipo de proyectos’.

—¿Sirve de algo el reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal?

—Para nosotros, dentro de Cisjordania, esto no cambia gran cosa. No notamos ningún cambio; sí, es un reconocimiento, pero los vínculos con Israel siguen siendo los mismos. Por ejemplo, Reino Unido reconoce a Palestina, pero, al mismo tiempo, el movimiento ‘Palestine Action’ fue calificado de organización terrorista. Creo que hicieron esto simplemente para dar algo a su propia gente, que les pedía ayuda para Palestina.

En la práctica, seguimos teniendo muchos problemas con los visados, persisten las restricciones en la financiación y seguimos sufriendo la misma violencia. Si un país reconoce a Palestina, lo primero que debería hacer es romper sus lazos con Israel y aplicar plenamente el boicot, desinversiones y sanciones. No tiene sentido reconocer a Palestina como Estado mientras, en la práctica, se actúa contra el Estado palestino. Este doble rasero debe terminar.

—Usted es licenciada y máster en Derecho Internacional. ¿Confía en la Justicia internacional para que se aplique la orden de arresto contra Netanyahu?

—No. Los palestinos perdimos la fe en el derecho internacional porque no nos aportó nada; sobre todo, después de lo ocurrido en Gaza. Se trata de un caso evidente de limpieza étnica y genocidio, y, sin embargo, muchos países aún no tienen el valor de calificarlo como tal. En segundo lugar, vimos lo que ocurrió cuando Netanyahu viajó a Estados Unidos: existía una orden internacional para su detención. No obstante, él recorrió diversos países —que forman parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la Corte Penal Internacional (CPI) y que suscribieron diversos convenios internacionales— que le permitieron transitar por sus territorios. Esto demuestra que, aunque exista una orden de arresto, estos países no tienen intención de ejecutarla, a pesar de que tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo —incluso si se encuentra en tránsito—.

También vimos lo que les sucedió a los jueces de la CPI; o lo que le ocurrió a Francesca Albanese [Relatora especial de Naciones Unidas para Palestina] simplemente por haber calificado la situación, sin rodeos, como genocidio y limpieza étnica. Todo lo que figura sobre el papel —lo que denominamos ‘derecho internacional’ o ‘convenios internacionales’— carece de valor real si, a la hora de la verdad, no se aplica.

—¿En qué estado de salud se encuentra el Gobierno palestino? Considerando que el presidente Mahmud Abás lleva desde 2005 en el poder...

—Tengo muchas críticas hacia Mahmud Abás, hacia la Autoridad Palestina y su forma de actuar, así como hacia la Organización para la Liberación de Palestina y Fatah. Pero este no es el momento. Debemos centrarnos en la cuestión fundamental: la ocupación israelí. Ahora [esas entidades palestinas] no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas; cualquier medida está sujeta al control de Israel, Estados Unidos o Europa. Solo se puede responsabilizar a alguien que tiene la facultad de tomar una decisión, asumir las consecuencias de la misma y llevarla a cabo porque es, efectivamente, su propia decisión. No pretendo defenderlos, ni justificar sus actos. Hay mucho que criticar respecto a su gestión, incluida la corrupción y otros aspectos. Una vez que seamos libres, podremos ocuparnos de nuestros problemas internos.