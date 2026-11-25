El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este miércoles a los responsables del polémico operativo para retirar el deck de una cafetería de Caballito, que terminó con enfrentamientos entre policías, empleados y vecinos, y admitió que el procedimiento se realizó de manera incorrecta.

La decisión alcanzó al comisario de la jurisdicción 6A y a los efectivos policiales que participaron de la intervención, quienes fueron pasados a disponibilidad. Además, fue removido de su cargo el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del operativo.

Las sanciones se conocieron después de que se difundieran imágenes del procedimiento realizado el martes en Tina Café, ubicado en Ambrosetti al 300, donde agentes de la Policía de la Ciudad e inspectores porteños comenzaron a desmantelar una estructura de madera mientras varios clientes todavía estaban sentados a las mesas.

En los videos que circularon por las redes sociales se observa cómo los efectivos obligan a los consumidores a retirarse, incluso cuando todavía estaban tomando sus bebidas. La situación provocó protestas de los presentes y derivó en forcejeos con trabajadores del establecimiento y vecinos que intentaron impedir el procedimiento.

El episodio terminó con la detención de un empleado del local, acusado de haber agredido a un inspector municipal.

Tras la repercusión del caso, la administración encabezada por Jorge Macri inició una investigación interna que derivó en las sanciones anunciadas este miércoles.

Desde el Ejecutivo porteño reconocieron que los incidentes afectaron a los clientes y que esa situación no debería haberse producido. También señalaron que, aunque el retiro de la estructura respondía a necesidades vinculadas con la reorganización del tránsito, la manera en que se llevó adelante la intervención fue incorrecta.

El conflicto por los cambios de tránsito del TramBus

El operativo se produjo en el marco de las modificaciones en la circulación vehicular previstas para la puesta en funcionamiento del TramBus, el nuevo sistema de transporte público impulsado por el Gobierno porteño.

Las obras y los cambios de recorrido afectan a distintas calles de Caballito y Villa Crespo. En el caso de Ambrosetti, está previsto que circulen colectivos que anteriormente transitaban por la avenida Acoyte, lo que requiere liberar espacio sobre la calzada.

La decisión generó resistencia entre comerciantes y vecinos de la zona, preocupados por las consecuencias de la nueva circulación sobre una calle que hasta ahora tenía un tránsito más reducido.

En ese contexto, las autoridades dispusieron retirar el deck gastronómico de Tina Café, instalado sobre el espacio público.

Sin embargo, el propietario del establecimiento, Jorge Prado, cuestionó el procedimiento y aseguró que no había recibido una notificación formal que le permitiera organizar el desarme de la estructura.

Según su relato, durante la mañana del martes se presentaron agentes municipales para comunicarle que debían retirar el deck. El comerciante sostuvo que la intervención se produjo sin respetar los plazos que, según afirmó, correspondían para efectuar el retiro.

Otras versiones indicaron que se había otorgado un plazo de diez días para desmontar la instalación, pero que el operativo se realizó antes de su vencimiento.

Clientes desalojados y un empleado detenido

La tensión aumentó cuando los agentes comenzaron a retirar mesas y sillas con el comercio en funcionamiento.

Entre las imágenes que se viralizaron se observa a una mujer que reclama porque acababa de pagar su café y a una familia con una menor de edad que también se encontraba consumiendo en el lugar.

Los reclamos dieron paso a discusiones y forcejeos. En medio del enfrentamiento, varios efectivos redujeron a un hombre, identificado como empleado del establecimiento, que terminó detenido bajo la acusación de lesiones contra un inspector.

El propietario denunció, además, que el procedimiento provocó daños materiales en el local y en parte del mobiliario.

La difusión de los videos generó cuestionamientos al accionar policial y a la decisión de avanzar con el desmantelamiento mientras había personas utilizando las instalaciones.

Frente a esas críticas, el Gobierno porteño buscó diferenciar la necesidad de retirar el deck de la forma en que se ejecutó la medida.

La administración sostuvo que su política de ordenamiento urbano apunta a proteger a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar la actividad comercial, y reconoció que lo ocurrido en Caballito no se correspondió con esos objetivos.

Las sanciones anunciadas este miércoles representan la primera consecuencia administrativa del episodio, mientras continúa la controversia por las modificaciones del tránsito vinculadas con la implementación del TramBus.

CRM