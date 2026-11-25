25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado en el año 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta fecha, se invita a los gobiernos del mundo, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse, coordinando acciones que difundan sobre todas las formas de violencia que sufren las mujeres todos los días.
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres y activistas que se oponían a la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Su lucha inspiró una movilización internacional. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104, que define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En 1999, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
16 días de Activismo contra la Violencia de Género
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, la UNESCO participa en los 16 Días de Activismo de la campaña “UNITE” del Secretario General de las Naciones Unidas. Este año, la campaña se centra en garantizar el acceso a la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres. La campaña hace un llamamiento a reforzar las leyes, los servicios centrados en las supervivientes y la rendición de cuentas de los autores de actos de violencia, al tiempo que combate los estereotipos y las normas sociales nocivas que perpetúan la violencia y socavan la igualdad de género.
Datos clave
Factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas
Las mujeres que padecen múltiples formas de discriminación enfrentan mayor riesgo de violencia y son más vulnerables a sus consecuencias.
- Las adolescentes corren más riesgo de experimentar violencia que las mujeres adultas, pero la violencia no termina al llegar a la adultez. Las adolescentes corren más riesgo de sufrir violencia de pareja que las mujeres adultas. Solo en el último año, casi 1 de cada 6 adolescentes de 15 a 19 años (el 16 por ciento) que han tenido una relación han sufrido ya abusos físicos o sexuales por parte de su pareja. A su vez, en el último año, entre el 4 y el 5 por ciento de las mujeres de 60 años o más han experimentado violencia de pareja. La cifra real podría ser mayor, puesto que no se contemplan otros tipos de violencia a la que se pueden enfrentar las mujeres mayores, como la retención de medicación o de equipo de asistencia, el maltrato económico o la negligencia.
- La desigualdad de género y la misoginia contribuyen directamente a la violencia de pareja. Un análisis regional de las Encuestas de Salud de la Mujer realizadas entre 2016 y 2019 en cinco Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) –Granada, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago– reveló que las mujeres de entre 15 y 64 años que habían tenido pareja alguna vez; que mantenían una relación con hombres de actitudes y comportamientos que reforzaban la posición dominante de los hombres sobre las mujeres y perpetuaban la desigualdad de género, tenían más probabilidades de haber experimentado violencia de pareja a lo largo de su vida y de sufrirla en la actualidad. Los comportamientos destinados a controlar el cuerpo, la autonomía y el contacto de las mujeres con otras personas también están fuertemente correlacionados con un mayor riesgo de violencia de pareja.
- También en los espacios digitales la proliferación y normalización de contenidos misóginos a través de la machosfera está propagando normas sociales dañinas que se utilizan para justificar la violencia contra las mujeres y niñas tanto en el espacio en línea como en el mundo real. Las normas de género rígidas que equiparan la masculinidad con el dominio, el derecho a las relaciones sexuales y la represión emocional, al combinarse con inseguridad económica, aislamiento social, exposición a contenidos misóginos en línea y experiencias de violencia en la infancia pueden aumentar el riesgo de ejercer violencia contra las mujeres y niñas.
- Mujeres con discapacidad presentan una tasa más alta de todas las formas de violencia de pareja que las mujeres sin discapacidades. Un examen reciente confirmó que existe un fuerte vínculo entre la discapacidad y un mayor riesgo de violencia. Un estudio realizado en la Unión Europea reveló que las mujeres con discapacidades se enfrentan a mayores riesgos de sufrir violencia y que el riesgo es aún mayor en el caso de las mujeres con discapacidades con bajos ingresos.
Las crisis climática, sanitaria y humanitaria alimentan la violencia contra las mujeres y niñas
Las crisis interconectadas, incluidas las crisis económicas, los conflictos y el cambio climático, están intensificando la violencia de género, y las mujeres marginadas se enfrentan a formas desproporcionadas y múltiples de discriminación interrelacionada.
- El cambio climático y la lenta degradación del medio ambiente agravan los riesgos de violencia contra las mujeres y niñas debido a los desplazamientos, la escasez de recursos y la inseguridad alimentaria, así como a la interrupción de la prestación de servicios a las supervivientes.
- Se calcula que el 80 por ciento de las personas desplazadas por el clima son mujeres.
- Tras el huracán Katrina en 2005, la tasa de violaciones entre las mujeres desplazadas a campamentos de casas remolque aumentó 6 veces respecto a la tasa de referencia en Misisipí (Estados Unidos de América) ese año
- Tras el terremoto de Canterbury, la policía de Nueva Zelandia informó de un aumento del 53 por ciento en la violencia doméstica.
- En Etiopía aumentó el número de niñas vendidas para contraer matrimonio precoz a cambio de ganado, con el fin de ayudar a las familias a hacer frente a los efectos de las sequías prolongadas.
- Nepal registró un aumento de la trata de personas, que pasó de una cifra estimada de entre 3.000 y 5.000 al año en 1990 a entre 12.000 y 20.000 tras el terremoto de 2015.
- Los contextos humanitarios tienen un grave efecto en la seguridad de las mujeres: el 70 por ciento de las que se encuentran en esa situación sufren violencia de género, en comparación con el 35 por ciento a nivel mundial.
- Las tasas de matrimonio infantil son 4 puntos porcentuales más altas en las zonas afectadas por conflictos.
- En Afganistán, en julio de 2024, el 64 por ciento de las mujeres declararon que no se sentían “nada” seguras al salir solas de casa, en comparación con el 2 por ciento de los hombres. El 8 por ciento de las mujeres encuestadas afirmó que conocía al menos a una mujer o niña que había intentado suicidarse en los últimos tres años.
- En Haití, el 8 por ciento de las mujeres en campamentos dijeron que habían recurrido al trabajo sexual o a la prostitución para satisfacer sus necesidades al menos una vez, y un 20,6 por ciento adicional informó conocer al menos a una persona que lo había hecho.
- Desplazamiento y violencia de género: Las mujeres desplazadas por la fuerza en Colombia y Liberia enfrentaron un riesgo 40 por ciento y 55 por ciento mayor, respectivamente, de sufrir violencia de pareja en el último año que las mujeres no desplazadas.
Trata de personas y explotación de mujeres
- Las mujeres y niñas siguen representando la mayor parte de las víctimas detectadas en todo el mundo; representaban el 61 por ciento del total en 2022, y a la mayoría de ellas se le continúa explotando para fines sexuales, un patrón que se mantiene desde hace muchos años.
Violencia contra las niñas
- Lento descenso de la tasa de matrimonio infantil a nivel mundial: Lento descenso de la tasa de matrimonio infantil a nivel mundial: 1 de cada 5 mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se casó o formó una unión por primera vez antes de los 18 años (el 19 por ciento), lo que refleja un descenso moderado desde 2014 (del 22 por ciento). De no haber progreso, 9 millones de niñas se casarán en 2030, y las niñas de las comunidades más pobres y marginadas se verán afectadas de manera desproporcionada.
- Violencia de género en el ámbito escolar: En todo el mundo, uno 1 de cada tres estudiantes de entre 11 y 15 años de edad sufrió el acoso de compañeras o compañeros en la escuela al menos en una ocasión durante el mes anterior. Mientras que los niños tienen mayor probabilidad de sufrir acoso físico que las niñas, estas tienen mayor probabilidad de sufrir acoso psicológico y afirman con mayor frecuencia que los niños que se burlan de ellas por el aspecto de su rostro o de su cuerpo.
Mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina sigue siendo una práctica profundamente arraigada que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos mundiales por eliminarla, esta sigue planteando graves riesgos para la salud, viola derechos humanos fundamentales y perpetúa la desigualdad de género, en particular en algunas partes de África y Oriente Medio.
- Al menos 230 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina, un aumento del 1 por ciento—o 30 millones más de niñas y mujeres— con respecto a los datos de hace ocho años.
- El 63 por ciento de los casos se producen en África. Cada año, 4 millones de niñas sufren mutilación genital femenina; más de 2 millones son menores de 5 años.
Violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología
La ausencia de una definición común de violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología afecta a la falta de datos comparables a escala mundial, pero los datos disponibles obtenidos a nivel nacional y regional confirman una incidencia elevada. Cada vez hay más pruebas que demuestran que la violencia en el espacio en línea (es decir, el control coercitivo, la vigilancia y el acoso) puede manifestarse de diversas formas en el mundo real, incluida la violencia física que conduce al femicidio.
- Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea ha sufrido ciberacoso desde los 15 años de edad, lo que incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos u ofensivos, o contactos inapropiados y ofensivos en las redes sociales.
- En los Estados Árabes, un estudio regional constató que el 60 por ciento de las usuarias de Internet en la región había estado expuesta a la violencia en línea a lo largo del año anterior.
- En los Balcanes Occidentales y los países de Europa Oriental, más de la mitad de las mujeres con presencia en línea en la región han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología en su vida.
- En Uganda, en 2021, cerca de la mitad de las mujeres (el 49 por ciento) informó que había sido objeto de hostigamiento en línea en algún momento de su vida.
- Según una encuesta llevada a cabo en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, el 85 por ciento de las mujeres experimentaron incitación al odio en línea.
Violencia contra las mujeres en la vida pública
Las mujeres con gran visibilidad pública, como periodistas, políticas y activistas, corren un mayor riesgo de sufrir violencia facilitada por la tecnología. Una de cada cuatro mujeres periodistas en todo el mundo y una de cada tres mujeres parlamentarias en la región de Asia y el Pacífico declararon haber recibido amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.
- Violencia en línea contra las mujeres en la vida pública:
- En 119 países, el 70 por ciento de las defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y otras comunicadoras públicas encuestadas manifestaron experimentar violencia en línea mientras desempeñan su trabajo. El 41 por ciento declaró haber sufrido daños fuera de Internet vinculados al abuso en línea.
- La violencia en línea acalla las voces de las mujeres: el 41 por ciento de las encuestadas declaró que se autocensuraba en las redes sociales para evitar el abuso, y el 19 por ciento manifestó que lo hacía en su trabajo profesional como consecuencia de la violencia en línea.
- De las periodistas y demás trabajadoras de la comunicación encuestadas, el 22 por ciento denunció casos de la violencia en línea a la policía en 2025, en comparación con el 11 por ciento en 2020. Casi el 14 por ciento inició acciones legales contra los agresores, las personas que facilitaron la violencia o sus empleadores, frente al 8 por ciento en 2020.
- Violencia contra las legisladoras:
- A las legisladoras les afecta más la intimidación y el acoso del público que a sus pares varones: el 76 por ciento de las legisladoras en los estudios de caso de cinco países denunciaron estar expuestas a violencia, en comparación con el 68 por ciento de los legisladores.
- En cinco regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias declararon haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante su mandato. Esto incluía comentarios, gestos e imágenes de carácter sexista o de naturaleza sexual humillante, así como amenazas y acoso moral en el trabajo.
- Las mujeres mencionaron los medios sociales como el principal canal a través del cual se ejerce este tipo de violencia, y casi la mitad (el 44 por ciento) afirmó haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o sus familias.
- El 65 por ciento había sido objeto de comentarios sexistas, procedentes principalmente de colegas masculinos en el parlamento.
- Violencia contra las periodistas:
- Según una encuesta mundial, el 73 por ciento de las periodistas ha experimentado violencia en línea.
- El 20 por ciento afirmó haber sufrido agresiones o abusos fuera de Internet en relación con la violencia en línea que había padecido.
- El tema más frecuentemente asociado a la intensificación de los ataques fue el género (49 por ciento), seguido de la política y las elecciones (44 por ciento) y los derechos humanos y la política social (31 por ciento).
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