El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado en el año 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta fecha, se invita a los gobiernos del mundo, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse, coordinando acciones que difundan sobre todas las formas de violencia que sufren las mujeres todos los días.

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres y activistas que se oponían a la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Su lucha inspiró una movilización internacional. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104, que define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En 1999, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

16 días de Activismo contra la Violencia de Género

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, la UNESCO participa en los 16 Días de Activismo de la campaña “UNITE” del Secretario General de las Naciones Unidas. Este año, la campaña se centra en garantizar el acceso a la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres. La campaña hace un llamamiento a reforzar las leyes, los servicios centrados en las supervivientes y la rendición de cuentas de los autores de actos de violencia, al tiempo que combate los estereotipos y las normas sociales nocivas que perpetúan la violencia y socavan la igualdad de género.

Datos clave

Factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas

Las mujeres que padecen múltiples formas de discriminación enfrentan mayor riesgo de violencia y son más vulnerables a sus consecuencias.

Las crisis climática, sanitaria y humanitaria alimentan la violencia contra las mujeres y niñas

Las crisis interconectadas, incluidas las crisis económicas, los conflictos y el cambio climático, están intensificando la violencia de género, y las mujeres marginadas se enfrentan a formas desproporcionadas y múltiples de discriminación interrelacionada.

Trata de personas y explotación de mujeres

Las mujeres y niñas siguen representando la mayor parte de las víctimas detectadas en todo el mundo; representaban el 61 por ciento del total en 2022, y a la mayoría de ellas se le continúa explotando para fines sexuales, un patrón que se mantiene desde hace muchos años.

Violencia contra las niñas

Mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina sigue siendo una práctica profundamente arraigada que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos mundiales por eliminarla, esta sigue planteando graves riesgos para la salud, viola derechos humanos fundamentales y perpetúa la desigualdad de género, en particular en algunas partes de África y Oriente Medio.

Al menos 230 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina, un aumento del 1 por ciento—o 30 millones más de niñas y mujeres— con respecto a los datos de hace ocho años.

El 63 por ciento de los casos se producen en África. Cada año, 4 millones de niñas sufren mutilación genital femenina; más de 2 millones son menores de 5 años.

Violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología

La ausencia de una definición común de violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología afecta a la falta de datos comparables a escala mundial, pero los datos disponibles obtenidos a nivel nacional y regional confirman una incidencia elevada. Cada vez hay más pruebas que demuestran que la violencia en el espacio en línea (es decir, el control coercitivo, la vigilancia y el acoso) puede manifestarse de diversas formas en el mundo real, incluida la violencia física que conduce al femicidio.

Violencia contra las mujeres en la vida pública

Las mujeres con gran visibilidad pública, como periodistas, políticas y activistas, corren un mayor riesgo de sufrir violencia facilitada por la tecnología. Una de cada cuatro mujeres periodistas en todo el mundo y una de cada tres mujeres parlamentarias en la región de Asia y el Pacífico declararon haber recibido amenazas de violencia física en línea, incluidas amenazas de muerte.