Todos los sábados por la mañana, el Club Ambiental Yungueritos abre sus puertas a la naturaleza. Unos 40 niños de 7 a 11 años se reúnen en el Parque Botánico de San Salvador de Jujuy, en el noroeste de Argentina, para conocer y disfrutar de las Yungas, la selva que cubre la ladera oriental de los Andes y se extiende hasta Venezuela. Las Yungas ocupan el 2 % del territorio argentino, pero albergan al 40 % de las especies del país.

“El objetivo principal del club es la educación ambiental, sobre todo en este caso en los más pequeños, que son los futuros divulgadores de esta conciencia ambiental”, explica a DW Marcela Gaspar, directora de este parque municipal de 16 hectáreas en el límite de la ciudad, que fundó el club en 2023. “Las Yungas, como todo el resto de este planeta, están en peligro”, advierte.

Cada jornada comienza con una charla en la sala de interpretación. Biólogos e ingenieros agrónomos combinan explicaciones y juegos sobre el cambio climático, los murciélagos, las mariposas o el tapir. Un sábado, una bióloga del Instituto de Ecorregiones Andinas les habló del tucán, ave emblemática de la región. Otro, aprendieron a compostar residuos orgánicos con ayuda de lombrices, que aceleran la descomposición y mejoran el abono. Cada niño se llevó la suya a casa.

Adriana Vergara, asistente social, técnica en turismo comunitario y cofundadora del club, señala varias misiones: conservar el patrimonio natural del parque, pero también el del barrio y la ciudad, plantar especies nativas y cambiar hábitos, como “dejar de generar plástico”. Lo aprendido llega a las escuelas: “Después las maestras nos escriben porque saben que hay muchos de los chicos que vienen al club. Entonces también quieren venir”, cuenta.

Tras la charla, los yungueritos suben por un sendero de un kilómetro y medio hasta la cima. En el camino conocen ceibos, nogales, tipas, cedros y horcos molles, y animales como urracas, tucanes, pavas del monte, comadrejas y corzuelas, unos ciervos nativos. Desde el mirador ven la ciudad y las montañas que conducen a la Quebrada de Humahuaca, y buscan con binoculares a los jotes, los buitres negros.

“Tratamos de enseñarles mucho desde el amor, porque no se puede amar lo que no se conoce”, dice el guía Daniel Suárez. “Es esto básicamente lo que queremos transmitir: que el mundo es más allá de lo que es la pantalla”.

El club es único en Argentina por su periodicidad y por funcionar en un área protegida; hay experiencias similares en Bolivia, Estados Unidos y Reino Unido. “Me gusta ir al sendero, me gusta aprender de la naturaleza y me gusta conocer otros niños”, resume uno de estos actuales y futuros guardianes de las Yungas.