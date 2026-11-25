Cada vez más pumas cazan más pingüinos en Monte León, un parque nacional creado en 2004 en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Hasta fines del siglo XIX aquí vivía el puma, pero no el pingüino, que anidaba en islas. Entonces llegaron los ganaderos con sus ovejas y, para protegerlas, cazaron a los pumas. Sin depredadores en tierra, los pingüinos empezaron a instalarse en la costa. Un siglo después, la ganadería ovina entró en crisis, la estancia se convirtió en parque, los pumas volvieron y los pingüinos lo sufren.

Mariela Gauna, intendenta del parque, cuenta a DW que, cuando se detectó que pumas y sus cachorros depredaban la colonia, la Administración de Parques Nacionales sugirió reubicarlos. “No hubo un cambio, al contrario. O sea, siempre hubo un mayor incremento de pumas”. Para ella no es un problema, sino un fenómeno para investigar.

Los pumas son difíciles de ver porque se mimetizan con la vegetación, pero en las 67.000 hectáreas del parque viven unos 80. En el censo de 2011 se registraron 42.000 parejas de pingüinos, que llegan a anidar entre la primavera y el otoño. Ahora se procesa un nuevo conteo que, según se anticipa, mostraría un fuerte descenso.

Investigadores de Rewilding Argentina y de National Geographic rastrean a los pumas con collares equipados con micrófonos. Estudian el efecto ecológico de su regreso, como la recuperación del pastizal patagónico que las ovejas habían degradado. El pastizal ayuda a mitigar el cambio climático y alimenta a los guanacos, otra especie autóctona. La mortandad de pingüinos no los inquieta.

“Yo no lo llamaría problema. Es la naturaleza autorregulándose sin tanta presencia de las personas, la gente, los cazadores”, dice Zoe Ailín Crosa, técnica de campo de National Geographic. “La idea es proteger al puma como predador tope y para que todo el ecosistema a su alrededor también se equilibre a partir de él”.

Los ganaderos vecinos rechazan el parque. Para Vivian Stigliano y su hija es un “criadero de pumas” que explica en parte su crisis, junto con la falta de políticas de apoyo, la baja rentabilidad, la sequía, el robo de animales y el sobrepastoreo que, admiten, deterioró el pastizal. “El parque no tiene alambre, entonces los pumas de ellos entran y salen a buscar comida”, se queja Stigliano.

En el último año, los pumas mataron más de 100 de sus 9.000 ovejas. Dos peones se encargan de cazarlos, algo que está permitido: en doce meses abatieron 90, casi tantos como los que viven en el parque. Cuando se conozcan los resultados del censo, se abrirá el debate sobre cómo proteger a los pingüinos frente al avance de los pumas.