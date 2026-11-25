La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) confirmó que llevarán a cabo un paro este miércoles, en reclamo a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y una movilización al Congreso el jueves 26, en contra del Presupuesto 2027.

La medida de fuerza del miércoles incluirá el cese total de actividades docentes en todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA, mientras que el jueves 26, también habrá un paro desde las 11, ya que la concentración frente al Congreso comenzará a las 13.

El proyecto presentado prevé transferencias por $7,7 billones para todas las universidades nacionales durante 2027 y, de acuerdo a lo que sostienen los gremios universitarios, esa partida equivale a una inversión del 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI), “lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004”.

Por su parte, AGD-UBA indicó que el monto proyectado por el Poder Ejecutivo “cubre menos de la mitad de los recursos necesarios” para garantizar la recomposición salarial, el sostenimiento de los proyectos de investigación y el sistema de becas estudiantiles, además de ratificar que esa cifra se ubica “muy por debajo de los $11 billones” estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores.

“El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0.54 % del PBI, retrocediendo a niveles de 2004”, manifestó Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.

En la misma línea, el gremio aseguró que la propuesta presupuestaria “configura un nuevo desconocimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación: “El Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia”, añadió Carboni.

“El Gobierno pretende arrinconar a la Universidad con la excusa de un homenaje a Santucho, al tiempo que incumple desde hace un año una ley votada cinco veces en el Congreso que garantiza el financiamiento universitario. Lamentable papel hace el vicerrector de la UBA que, para quedar bien con el gobierno, corre presuroso a repudiar que se cuelgue un cuadro de luchador que al día de hoy sigue desaparecido al igual que muchos de sus familiares”, concluyó la secretaria general.