La Ciudad de Buenos Aires comunicó que este miércoles 25 de noviembre comienzan a regir los cambios de sentidos de algunas calles de Caballito por la llegada del TramBus en diciembre y se conoció cómo quedará dicho barrio porteño con las adecuaciones viales.

Desde este miércoles la avenida Honorio Pueyrredón pasa a ser mano única hacia el sur (en el tramo que va entre Ángel Gallardo y Neuquén) y la avenida Acoyte va a tener mano única hacia el norte (desde Neuquén hasta Díaz Vélez).

Además, se modifican los sentidos de circulación de tramos de las calles Felipe Vallese (cambia a doble mano entre Av. Acoyte y Ambrosetti); Juan B. Ambrosetti (cambia de mano al sur entre Jauretche y Av. Rivadavia) y el Pje. Florencio Balcarce, que cambia de mano al norte entre Yerbal y avenida Rivadavia.

En tanto, la calle de convivencia Honorio Pueyrredón, también conocida como Parque lineal, cambia de sentido mano hacia el sur entre las calles Avellaneda y Neuquén.

“Las adecuaciones se realizarán teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes del inicio de los trabajos sumado al estudio específico sobre el puente ubicado en la calle Ambrosetti, que dará continuidad a los recorridos de las líneas 55 y 145”, destaca el comunicado.

Desde la Ciudad explican que estas modificaciones ordenarán la circulación en sentido norte-sur, distribuirán los recorridos del transporte público según su procedencia y evitarán la concentración de colectivos en una sola avenida: “Se busca reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar la circulación en las calles del barrio”.

“Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable. Es un paso importante para seguir mejorando la experiencia de viaje de miles de personas”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

¿Cómo serán los cambios de sentido?

Avenida Honorio Pueyrredón, entre Avenida Ángel Gallardo y Neuquén: cambio de mano al Sur. Se incorporará un carril exclusivo.

Calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén: cambia de sentido mano hacia el sur.

Avenida Acoyte, entre Neuquén y Avenida Díaz Vélez: cambio a mano única al norte. Se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha.

Felipe Vallese, entre Avenida Acoyte y Ambrosetti: cambia a doble mano.

Ambrosetti, entre Jauretche y Avenida Rivadavia: cambio de mano al sur.

Pje. Florencio Balcarce, entre Yerbal y Avenida Rivadavia: cambia de mano al norte.

Sistema TramBus: una nueva forma de moverse por la Ciudad

La traza del TramBus tendrá 20 kilómetros y atravesará ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Su trazado permitirá combinar con otros modos de transporte y tendrá boleto integrado con todas las líneas de Subte.

El sistema tendrá paradas proyectadas aproximadamente cada 500 metros y contará con once paradores icónicos ubicados en puntos estratégicos de alta demanda. Estos espacios funcionarán como nodos de conexión y facilitarán la combinación con subtes, trenes, colectivos, la red pública de bicicletas EcoBici.

La futura implementación se enmarca en el Plan Urbano Ambiental, el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, que promueven la reducción de emisiones y la mejora de la experiencia de viaje. Actualmente se realizan más de 8 millones de viajes diarios en la Ciudad y el 47 % de esos desplazamientos se realizan en transporte público, consolidándose como el modo más elegido por los usuarios.