La cumbre climática de la ONU en Antalya, Turquía, terminó el 22 de noviembre sin declaración final: la COP31 no logró consenso sobre un texto que ni siquiera mencionaba los combustibles fósiles, y que la Unión Europea y otros países rechazaron. Mientras tanto, Argentina sigue adelante con su apuesta por el petróleo y el gas de Vaca Muerta, en la Patagonia, y por su industrialización en el polo petroquímico de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, donde se fabrican desde fertilizantes hasta plásticos.

Allí, una cámara termográfica de la organización ambientalista estadounidense Earthworks detectó emisiones de metano, el gas al que se atribuye un tercio del calentamiento global, y de compuestos orgánicos volátiles, nocivos para la salud. Los mayores niveles aparecieron en las plantas de Mega, Pampa Energía, TGS y Trafigura.

“La relevancia de poder justamente captarlos tiene que ver con los múltiples efectos que tienen sobre la salud ambiental, y no solamente en términos respiratorios, sino también cardiovasculares, de fertilidad”, explica a DW Emilce Heredia Chaz, historiadora e investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Los más expuestos, añade, son los niños, los ancianos y las personas con enfermedades de base.

Mega, Pampa Energía y TGS adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con proyectos para producir fertilizantes o fraccionar líquidos del gas natural de Vaca Muerta. El último en formalizarse, a mediados de noviembre, fue el de TGS: un ducto de 577 kilómetros desde Neuquén y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca. Heredia Chaz teme que las ampliaciones impliquen “una mayor emanación de estos gases”.

DW consultó a las cuatro empresas y a las autoridades ambientales bonaerenses y del municipio de Bahía Blanca, sin obtener respuesta.

Junto a una de las plantas, los vecinos hablan de olor a azufre, dolores de cabeza y enfermedades respiratorias. “Los chicos acá sufren mucho de los bronquios y de los mocos, neumonías y esas cosas”, relata uno de ellos. Otro cuenta que debe ponerse gafas para salir en moto.

En lugar de exportar hidrocarburos en bruto, Bahía Blanca les agrega valor: produce, por ejemplo, la urea que necesita el trigo argentino y el de otros países. Las obras ya comenzaron y duplicarán o hasta cuadruplicarán la capacidad de varias plantas entre 2029 y 2031. El desafío es su impacto ambiental, en un mundo que, tras el fracaso de Antalya, sigue sin acordar cómo dejar atrás los fósiles.

AR