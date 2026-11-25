El mercado financiero argentino volvió a registrar este miércoles una jornada de presión sobre el dólar y los bonos soberanos, en medio de una tendencia negativa que se prolonga desde las últimas ruedas. El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos y la cotización oficial de la divisa estadounidense alcanzó los $1.630.

En el Banco Nación, el dólar aumentó $10 y se ubicó en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue cotizó a $1.705 para la compra y $1.725 para la venta, mientras que en el segmento mayorista los valores fueron de $1.601 y $1.610, respectivamente.

Por su parte, los dólares financieros mostraron cotizaciones inferiores a las del mercado paralelo. El dólar MEP se ubicó en $1.678 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.782.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JPMorgan avanzó hasta los 1.128 puntos básicos, impulsado por una nueva caída en las cotizaciones de los títulos de deuda argentina.

La persistente debilidad de los bonos refleja la cautela de los inversores frente a las perspectivas del país. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el comportamiento de los títulos soberanos al temor del mercado ante el “escenario político”.

La evolución de los bonos y del riesgo país continúa siendo uno de los principales indicadores de la percepción de los inversores sobre la economía argentina y sus posibilidades de acceder al financiamiento internacional.

Con información de la agencia NA