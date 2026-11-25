Los ciudadanos españoles residentes en Argentina ya pueden participar de las elecciones generales que celebrará España el próximo 29 de noviembre. El país concentra la mayor comunidad de votantes españoles de América Latina y reúne a más de medio millón de electores habilitados, una cifra que lo convierte en un distrito clave dentro del voto exterior.

Según datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) 2026 del Instituto Nacional de Estadística (INE), 520.203 españoles residentes en Argentina están habilitados para sufragar, lo que representa el 40,2% de todos los electores españoles radicados en América Latina. A nivel mundial, más de 2,7 millones de ciudadanos españoles que viven fuera de España tienen derecho a participar de los comicios.

La magnitud del padrón argentino hace que el país tenga un peso decisivo dentro del voto exterior español. De acuerdo con la información difundida por los consulados españoles en Argentina, más de cuatro de cada diez votantes españoles de América Latina residen en territorio argentino.

Dónde se puede votar en Argentina

La votación presencial ya se encuentra abierta y se extenderá hasta este jueves 26 de noviembre en los cinco consulados generales habilitados por España en el país.

Los lugares de votación son:

Consulado General de España en Buenos Aires , ubicado en Guido 1760-1770, para electores de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del norte y centro de la provincia de Buenos Aires. Horario: de 10 a 19.

, ubicado en Guido 1760-1770, para electores de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del norte y centro de la provincia de Buenos Aires. Horario: de 10 a 19. Consulado General de Bahía Blanca , en Luis María Drago 45, piso 4°, para residentes del sur bonaerense, La Pampa y la Patagonia. Horario: de 10 a 19.

, en Luis María Drago 45, piso 4°, para residentes del sur bonaerense, La Pampa y la Patagonia. Horario: de 10 a 19. Consulado General de Córdoba , en Bulevar Chacabuco 875, para votantes de Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Horario: de 10 a 19.

, en Bulevar Chacabuco 875, para votantes de Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Horario: de 10 a 19. Consulado General de Rosario , en Santa Fe 768, para residentes de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. Horario: de 10 a 19.

, en Santa Fe 768, para residentes de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. Horario: de 10 a 19. Consulado General de Mendoza, en Arístides Villanueva 444, para votantes de Mendoza, San Juan y San Luis. Horario: de 9 a 18.

Qué documentación hay que presentar

Para poder depositar el voto en la urna, los electores deben acreditar su identidad con documentación española vigente o válida ante las autoridades electorales. La Junta Electoral Central dispone que se puede votar presentando cualquiera de los siguientes documentos:

DNI español en formato físico.

DNI español digital a través de la aplicación oficial MiDNI.

Pasaporte español.

Permiso de conducir español.

Los electores pueden haber recibido en sus domicilios las papeletas oficiales de las candidaturas correspondientes a su circunscripción electoral. Quienes no las hayan recibido podrán descargarlas desde la página web habilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También habrá papeletas impresas disponibles en el Consulado durante los días de votación.

En caso de no tener el certificado de inscripción electoral: deben dirigirse primero a la zona de Certificados para obtenerlo. Si ya tienen el certificado, pueden dirigirse directamente a la zona de Depósito del Voto, siempre que también lleven un documento español para acreditar su identidad y el sobre de votación cerrado.

Si todavía no prepararon el sobre, deberán pasar por la zona de Papeletas y Cabinas, donde podrán retirar las papeletas correspondientes al Congreso de los Diputados y al Senado y preparar el voto en privado.

Por qué Argentina es clave para estas elecciones

El peso del electorado español residente en Argentina no tiene comparación en la región. El país supera ampliamente a México, Cuba, Brasil y Venezuela, que completan los primeros puestos del padrón latinoamericano. Argentina reúne más de 520.000 electores, muy por encima de los 191.062 registrados en México y de los 169.290 de Cuba.

Esa concentración convierte al voto emitido desde Argentina en uno de los factores más relevantes dentro de la participación exterior española. Si bien el resultado de las elecciones se definirá principalmente en territorio español, el volumen de votantes registrados en el país le otorga a la comunidad española residente en Argentina una gravitación singular dentro de la diáspora global.

Gran afluencia marca el voto español en Argentina

Las votaciones para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre transcurren con normalidad desde el sábado en varios países de América, aunque con largas filas, mientras los consulados mantienen urnas separadas para recoger los votos de los ciudadanos cuyo derecho al sufragio está suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

En Argentina, donde reside la mayor comunidad española de la región, más de 520.000 personas están habilitadas para votar. La jornada transcurrió este martes con normalidad y sin largas colas, según los apoderados de los partidos y las autoridades consulares consultados por EFE. En la urna especial para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, se habían depositado unos 300 votos desde el inicio de las votaciones el fin de semana.

Este martes, quien votó fue la actriz Cecilia Roth. La artista dijo a EFE que “en este momento hay que tomar una posición muy clara” y expresar que éstas “son unas elecciones muy complicadas”.

Roth, que adquirió la nacionalidad cuando su familia se exilió a España con motivo de la dictadura en Argentina (1976-1983), ejerció su derecho al voto como una española más: esperó su turno, pasó los controles de seguridad y se dirigió hasta las urnas en el interior del Consulado, donde hay varios puntos de información para agilizar las votaciones.

La protagonista de varias películas de Pedro Almodóvar y Alfonso Aristarain, como 'Todo sobre mi madre' y 'Laberinto de pasiones', del primero, y 'Un lugar en el mundo' o 'Martín (Hache)', del segundo, confesó que la primera vez que votó en su vida “fue en España” y lo hizo por Felipe González, en 1982.

“Salimos de aquí en 1976 (...) y apenas llegamos (a España) nos hicimos el pasaporte porque no sabíamos cuándo iríamos a volver”, explicó a EFE, al detallar que dejó Argentina con apenas 20 años para ser acogida en el país que contribuyó a que se convirtiera en una actriz de reconocimiento internacional.

“Mi padre tenía como socio a Jacobo Timerman en un periódico que se llamaba La Opinión, donde había una redacción increíble, desde Juan Gelman hasta Horacio Verbitsky y Rodolfo Walsh. Era una dirección, una redacción muy fuerte, muy potente, era un diario que estaba en contra del golpe. A Timerman lo secuestraron y estuvo mucho tiempo desaparecido”, detalló sobre la historia de su familia.

“Antes de que pasara eso, ya decidió mi padre que no era momento de quedarse, con la ilusión de volver en un año”, relató sobre su llegada a una España que florecía con la transición y en plena 'movida madrileña'.

“Mi padre decía que nos íbamos a ir por un año sabático”, agregó.

Con la llegada de la democracia a Argentina, en 1983, su hermano, el músico Ariel Rot (Tequila y Los Rodríguez), volvió a Buenos Aires por un tiempo, pero decidió regresar a Madrid e instalarse allí, donde vive con su esposa, española, y sus hijos.

Cecilia Roth compaginó durante décadas su vida entre los dos países: “Yo voy y vengo”.

“En general, voto siempre y éstas son unas elecciones muy complicadas. Creo que un voto es un voto y, sin duda, es un momento en el que hay que tomar una postura muy clara, y la tomo”, argumentó sobre ese derecho a votar en España que ejerció siempre tras recordar el exilio que vivió su familia a causa de la dictadura.

Al preguntarle cuánto de española se siente, responde: “Muchísimo. Cuando estoy aquí, soy muy argentina; cuando estoy en España, soy muy española”.

El resto de América

En la Embajada de España en Washington, más de 800 ciudadanos habían votado de manera presencial hasta la mañana de este martes, una cifra que supera los 562 registrados en total en las elecciones generales de 2023, según fuentes diplomáticas. En cuanto a los españoles afectados por la suspensión cautelar, se habían recibido cinco papeletas, que se mantienen en una urna separada a la espera de una resolución judicial.

En Venezuela, donde están inscritos 121.839 españoles residentes en el exterior, se habían depositado más de 6.500 votos hasta la noche del lunes, alrededor del 5,5 % del censo, en los centros habilitados en Caracas y Valencia.

Las filas en la capital se extendían por toda la calle y la participación apunta a superar la registrada en los comicios de 2023, cuando votaron 8.831 personas. Los votos de los afectados por la suspensión cautelar se depositan en una urna identificada como Ley de Memoria Democrática (LMD), aunque su número es, según fuentes consulares, “muy marginal”.

En Chile, donde 70.018 españoles residentes tienen derecho a voto, las votaciones transcurren sin incidentes y con filas durante el fin de semana, aunque sin las aglomeraciones registradas en otras ciudades. El Centro Cultural de España en Santiago también cuenta con una urna especial para los sufragios afectados por la suspensión.

En Perú, la votación en Lima registra una mayor afluencia que en anteriores elecciones, según pudo comprobar EFE. En una de las mesas se registraron esperas de entre 10 y 15 minutos, mientras que en otra no había filas. Las papeletas llenaban más de la mitad de la urna separada para los nacionalizados por la ley de nietos, aunque no se facilitaron cifras de participación ni del número de electores.

En Brasil, en el consulado de São Paulo se habían depositado hasta este martes 15 votos en la urna separada, según dijo a EFE el apoderado de Vox, Luis García Seoane, frente a las dos urnas convencionales que ya se habían llenado.

En Panamá, donde se registraron largas filas desde el sábado, la urna específica para los posibles votos de los electores afectados por la medida judicial permanece vacía, pues hasta este martes no se había presentado ninguna persona en esa situación.

La medida afecta a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, pero que no pudieron acreditar su condición de descendientes de exiliados. El Supremo ordenó que sus votos se reciban y se mantengan separados para remitirlos a las juntas electorales provinciales, sin introducirlos en las urnas de los electores habilitados.

La votación presencial en los consulados para los españoles residentes en el exterior se prolongará hasta este jueves 26 de noviembre.