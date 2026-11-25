Días atrás, a poco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la política exterior de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa en Naciones Unidas. Esta vez, por la decisión de la Argentina de abstenerse en la votación de una resolución destinada a fortalecer los esfuerzos internacionales para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, un texto que recibió el respaldo de una abrumadora mayoría de los países miembros.

La votación tuvo lugar en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, que aborda cuestiones vinculadas con derechos humanos y asuntos sociales. La resolución, titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, fue aprobada con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra. La Argentina integró el grupo de países que optó por no acompañar el texto.

Qué decía la resolución

Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena,

Reafirmando también que todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y reafirmando asimismo que la discriminación por razón de sexo es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos,

Reafirmando además la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de examen, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Recordando la recomendación general núm. 35 (2017), relativa a la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los informes de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias sobre la iniciativa de los observatorios contra el feminicidio, y e l informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre la investigación y documentación de los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, en los que se describe el asesinato de mujeres y niñas por razón de género como la forma más extrema de violencia contra las mujeres y las niñas,

Haciendo notar el marco estadístico para medir el asesinato de mujeres y niñas por razón de género (feminicidio/femicidio) de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que la Comisión de Estadística hizo suyo en su 53er período de sesiones, como herramienta útil para contribuir a la recopilación, el desglose y el análisis de datos relacionados con el feminicidio,

Acogiendo con beneplácito el compromiso de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas enunciado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en las conclusiones convenidas aprobadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 70º período de sesiones y en períodos de sesiones anteriores, reconociendo que las mujeres desempeñan un papel fundamental como agentes de cambio para el desarrollo sostenible y constatando que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas es fundamental para avanzar hacia el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,

Recordando todas las conclusiones convenidas anteriores aprobadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en particular la reciente declaración política con motivo del 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, aprobada en el 69º período de sesiones, y las últimas conclusiones convenidas aprobadas en el 70º período de sesiones sobre garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, entre otras cosas promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y afrontando las barreras estructurales,

Recordando también el compromiso de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, que figura en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, en particular en las metas 5.2 y 5.3, así como el compromiso de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, que figura en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, y el compromiso de no dejar a nadie atrás,

Acogiendo con beneplácito la importante contribución de los marcos regionales a la lucha contra los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo) y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

Reconociendo que los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, constituyen la forma más grave de violencia sexual y de género y suelen producirse en un contexto de violencia continua, y reconociendo también que abarcan diversas manifestaciones, entre ellas los asesinatos precedidos o acompañados de violencia sexual, los asesinatos vinculados al matrimonio infantil, precoz y forzado y al cautiverio conyugal, las muertes relacionadas con la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas, y el infanticidio de niñas,

Reconociendo también que la violencia doméstica, incluidas la violencia de pareja y la violencia de expareja, así como la violación conyugal, sigue siendo la vía que con más frecuencia conduce a los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, y reconociendo además que los patrones de control coercitivo —incluidos los incidentes previos de violencia y abuso, las amenazas, el aislamiento y otros comportamientos controladores, tanto en entornos digitales como presenciales— constituyen señales de alerta documentadas y factores de intensificación, cuya detección temprana es fundamental para una respuesta de prevención amplia y puede ayudar a evitar consecuencias fatales e intentos de asesinato,

Reconociendo además que la violencia contra las mujeres y las niñas que se produce o se intensifica mediante el uso de la tecnología, en particular el acoso y la vigilancia digitales, el abuso basado en imágenes —incluidos los contenidos generados o manipulados por inteligencia artificial—, el acoso en línea y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es perjudicial por sí misma y puede ser precursora de los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, y que el uso y la producción de datos desequilibrados y no representativos pueden dar lugar a inexactitudes y sesgos en los algoritmos y a la consiguiente discriminación de género, lo que a su vez contribuye a perpetuar la violencia contra las mujeres y las niñas,

Reconociendo que la violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se percibe que la posición de la mujer está subordinada con respecto al hombre y se perpetúan sus papeles estereotipados, y que esta violencia está arraigada en estereotipos de género y normas sociales negativas, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, y percepciones relativas a la masculinidad, como la necesidad de afirmar el control o el poder masculinos, que redundan en la justificación, la normalización, la tolerancia o la perpetuación de la violencia y en la estigmatización de las víctimas y las supervivientes,

Reconociendo también que las mujeres y las niñas que se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación corren un riesgo agravado de sufrir violencia sexual y de género, incluidos los asesinatos por razón de género, y que ello exige medidas específicas de prevención y protección, así como la recopilación de datos desglosados,

Profundamente preocupada porque el patriarcado, la misoginia, las desigualdades estructurales e institucionales, las relaciones de poder desiguales, las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género —en particular los que perpetúan la dominación y el control de los hombres sobre las mujeres y las niñas—, así como las percepciones nocivas de la masculinidad que afirman el control o el poder masculino, se encuentran entre las principales causas subyacentes de la violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia letal, y observando con preocupación que, tanto en Internet como fuera de ella, está ganando terreno la misoginia que promueve o normaliza dicha violencia o incita a ella,

Profundamente preocupada también porque las mujeres y las niñas pueden ser especialmente vulnerables a todas las formas de violencia a causa de la pobreza multidimensional, incluida la pobreza intergeneracional, la discapacidad y el acceso limitado o nulo a la justicia, a recursos legales efectivos y a servicios psicosociales, incluidas la protección, la rehabilitación y la reintegración, así como a servicios de atención de la salud, y poniendo de relieve nuevamente que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye un obstáculo importante para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y que conculca y menoscaba todos los derechos humanos y las libertades fundamentales o anula su goce efectivo,

Reconociendo que los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, son en la inmensa mayoría de los casos perpetrados por hombres y niños, y que tienen su origen en la desigualdad de género y las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas y que las agravan, y reconociendo también la función esencial que los hombres y los niños pueden desempeñar como asociados, aliados y agentes de cambio en la prevención y la eliminación de dicha violencia,

Alarmada por el hecho de que los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, también denominados feminicidios en determinadas jurisdicciones, se encuentran entre los delitos menos sancionados debido, entre otras cosas, a la ausencia de circunstancias agravantes en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, los sesgos de género en el poder judicial y las fuerzas del orden, la culpabilización de las víctimas, la falta de investigaciones eficaces de los asesinatos y de señalamiento de posibles motivaciones de género, la falta de medidas frente a denuncias previas y las barreras persistentes para acceder a la justicia, reconociendo que la impunidad perpetúa un ciclo de violencia y discriminación, y destacando la importancia acabar con la impunidad de los autores de dichos delitos y garantizar la rendición de cuentas, incluso en el ámbito internacional,

Preocupada por el limitado número de servicios centrados en las víctimas y las supervivientes y que tienen en cuenta el trauma, así como por la falta de confianza en las fuerzas del orden y las instituciones judiciales, el temor que tienen las mujeres a no ser creídas, la posible revictimización y las respuestas insuficientes desde el momento en que se presenta una denuncia, lo que puede disuadir a las mujeres y las niñas de denunciar la violencia, así como el consiguiente bajo número de denuncias que oculta la verdadera magnitud de los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, e incrementa el riesgo de que se produzcan y, a este respecto, recalcando la necesidad de que todas las instituciones competentes se tomen en serio las denuncias de violencia desde el primer contacto, para garantizar que las víctimas y las supervivientes sean tratadas con dignidad y respeto, estén protegidas frente a la revictimización y cuenten con el apoyo y el acceso a la justicia adecuados,

Destacando la importancia fundamental de disponer de datos fiables, oportunos y exhaustivos sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, así como de datos desglosados por edad, sexo, relación entre la víctima y el autor, método empleado en el asesinato y otras características pertinentes, incluida la discapacidad, recalcando la necesidad específica de contar con datos desglosados por edad sobre las niñas, y poniendo de relieve que dichos datos son esenciales para elaborar y aplicar políticas y programas basados en datos empíricos destinados a prevenir y combatir la violencia de género, fomentar la cooperación internacional y fortalecer la rendición de cuentas,

Reconociendo la importancia de evaluar sistemáticamente los casos de feminicidio a fin de detectar carencias institucionales en los ámbitos de la aplicación de la ley, la justicia, la sanidad y los servicios sociales, así como la falta de empoderamiento de las mujeres y las niñas, que a menudo es consecuencia de prácticas que restringen directa o indirectamente su acceso a dichas instituciones, lo que incluye la propiedad, la herencia, la nacionalidad, la educación, el empleo y el acceso al crédito, y de extraer lecciones que refuercen la prevención, la respuesta y la rendición de cuentas,

Preocupada por el efecto profundo y duradero que tienen los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, en los niños y otros miembros de la familia, incluidas las familias en duelo, y reconociendo que las familias, cuando ofrecen un entorno seguro y de apoyo, pueden desempeñar una función importante para detectar riesgos, ayudar a las mujeres y las niñas que sufren violencia, facilitar el acceso a servicios de protección y apoyo y contribuir a la prevención de los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, y por tanto, acogiendo con beneplácito que los Estados Miembros apliquen políticas favorables a la familia con ese fin,

Reconociendo que los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, son más habituales en contextos de conflicto, posconflicto, fragilidad y crisis humanitarias, y que la pobreza, el desplazamiento, la inseguridad y otros factores específicos de cada contexto pueden agravar el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas, y que la igualdad de género y la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos de paz, la prevención de conflictos, la solución de conflictos y la consolidación de la paz son fundamentales para construir sociedades resilientes e inclusivas, en consonancia con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad,

Profundamente preocupada porque todas las mujeres y las niñas, especialmente en los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, y en particular las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se suelen ver desproporcionadamente afectadas por los efectos negativos del cambio climático, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales y otros problemas ambientales, que pueden agravar las desigualdades estructurales existentes, así como la violencia contra las mujeres y las niñas, y pueden incrementar el riesgo de que se produzcan asesinatos por razón de género,

Reconociendo la importante función que desempeñan las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, los grupos feministas, las organizaciones juveniles, las redes de supervivientes y las familias en duelo para documentar los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, defender reformas legales y de políticas, apoyar a las víctimas y las supervivientes y exigir responsabilidades a los gobiernos y las instituciones, y reconociendo que se debe permitir a la sociedad civil actuar con libertad, seguridad y recursos suficientes, previsibles, flexibles y sostenibles,

1. Condena enérgicamente todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, tanto en Internet como fuera de ella, que a menudo se producen de manera continuada y durante toda la vida, y su persistencia y su carácter generalizado, reconociendo que constituyen una de las barreras más importantes para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y para la plena realización de sus derechos humanos;

2. Insta a los Estados a que condenen enérgicamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, tanto en Internet como fuera de ella, y reafirma que los Estados no deben invocar ninguna costumbre, tradición ni consideración religiosa para eludir su obligación de erradicar dicha violencia, y que han de aplicar, por todos los medios apropiados y sin dilación, políticas encaminadas a prevenir, combatir y erradicar dicha violencia;

3. Exhorta a los Estados a que aborden las causas subyacentes de los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, tales como los valores patriarcales, la misoginia, las desigualdades estructurales e institucionales y los comportamientos, actitudes y normas de género discriminatorios, en particular haciendo partícipes a los hombres y los niños, y a que apliquen medidas para prevenir y eliminar los estereotipos de género, las normas, actitudes y conductas sociales negativas que generan discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas o las perpetúan, en particular haciendo partícipes a los hombres y los niños, y a que garanticen la participación y el liderazgo plenos, igualitarios y significativos de las mujeres y, en su caso, las niñas en los procesos de adopción de decisiones;

4. Insta a los Estados a que adopten medidas amplias, multisectoriales, coordinadas, basadas en los derechos y transformadoras en materia de género para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en toda su diversidad, incluidos los asesinatos por razón de género, que también abarcan el feminicidio, en particular mediante la detección temprana de señales de alerta y factores de riesgo, con el fin de abordar las causas estructurales y subyacentes y los factores de riesgo, y reforzar el acceso a la justicia, incluidas las respuestas en materia de justicia penal y rendición de cuentas, en particular mediante las siguientes medidas:

a) Elaborar y aplicar políticas y programas que combatan los valores patriarcales, la misoginia, el sexismo, la discriminación, el racismo, los estereotipos de género, las normas sociales negativas y la culpabilización de las víctimas, en particular mediante una inversión constante en concienciación pública, educación y participación comunitaria, y haciendo sistemáticamente partícipes a los hombres y los niños, en todas las instituciones y todos los niveles de la sociedad, como aliados y agentes de cambio en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas;

b) Comprometer, educar, alentar y apoyar a los hombres y los niños para que sean modelos positivos de conducta para la igualdad de género y asociados y aliados estratégicos en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, para prevenir, condenar y denunciar dicha violencia, erradicar ideas falsas sobre la masculinidad que subyacen bajo la discriminación y responsabilizarse de su conducta sexual y reproductiva y del reparto equitativo de las responsabilidades con respecto al trabajo doméstico y de cuidados;

c) Impartir formación, por ejemplo sobre herramientas de evaluación de riesgos basadas en datos empíricos para detectar señales tempranas de alerta y pautas de intensificación de la violencia, incluida la violencia letal, a los profesionales de la aplicación de la ley, los fiscales, los jueces, los trabajadores de la salud, los trabajadores sociales, los profesores y otros profesionales pertinentes, por ejemplo en los lugares de trabajo y otros espacios de socialización, a fin de mejorar la detección temprana, la intervención coordinada y la protección efectiva de las mujeres y las niñas en riesgo de ser víctimas de asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio;

d) Combatir la violencia sexual y de género que se produce mediante el uso de la tecnología o se ve amplificada por dicho uso, como un precursor y una señal de alerta documentados de los asesinatos por razón de género fuera de Internet, incluido el feminicidio, y adoptar medidas regulatorias para las plataformas tecnológicas, lo que incluye la seguridad desde la fase de diseño, mecanismos eficaces de notificación y la eliminación de contenidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos;

e) Adoptar y aplicar medidas eficaces para alentar a los medios de comunicación a eliminar de sus actividades, prácticas y productos la discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular la divulgación de una imagen perjudicial y estereotipada de las mujeres y las niñas, a combatir los discursos que culpabilizan a las víctimas en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, lo que incluye la discriminación y los discursos perpetuados por la publicidad, en línea y en otros entornos digitales, que fomenta la violencia de género, la explotación sexual y la desigualdad, y a abstenerse de presentar a las mujeres y las niñas como seres inferiores y de explotarlas como objetos sexuales y mercancías;

f) Ejecutar, en colaboración con las partes interesadas pertinentes, programas eficaces de prevención y protección, teniendo en cuenta la edad y el género, en las escuelas y las comunidades —incluida la educación sexual integral— que promuevan el consentimiento, los comportamientos no violentos, el respeto de los límites y las masculinidades positivas que contrarrestan los roles de género estereotípicos, y que incluyan la concienciación de las niñas y las adolescentes sobre sus derechos, su autonomía y los servicios de apoyo de que disponen;

g) Adoptar medidas para empoderar a todas las mujeres y las niñas, en particular fortaleciendo su autonomía económica y su independencia y garantizando la participación plena, efectiva, igualitaria y significativa de las mujeres —y, en su caso, las niñas— en la sociedad y en los procesos de adopción de decisiones, adoptando y aplicando políticas sociales, políticas y económicas que garanticen su acceso pleno y en condiciones de igualdad a oportunidades, recursos y servicios básicos como una educación y una capacitación de calidad y a servicios públicos y sociales adecuados y asequibles, como la atención infantil y otra infraestructura asistencial que facilite el reparto equitativo de la responsabilidad de los cuidados, y el acceso pleno y en condiciones de igualdad a recursos financieros, naturales y productivos y trabajo decente, la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, así como la igualdad de derecho plena para poseer tierras y otros bienes y tener acceso a ellos y control sobre ellos, y garantizando el derecho de sucesión de las mujeres y las niñas y adoptando otras medidas que procedan para hacer frente al número cada vez mayor de mujeres sin hogar o que viven en viviendas inadecuadas, a fin de reducir su vulnerabilidad a la violencia, reconociendo que la feminización de la pobreza, la dependencia económica y el aislamiento social incrementan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia;

h) Velar por la promoción y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas, en particular su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen, mediante políticas, marcos jurídicos y sistemas de salud reforzados que hagan que los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad e integrales, los productos básicos, la información y la educación sean universalmente accesibles, en particular para las adolescentes y las mujeres y las niñas que se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación, incluidos los métodos anticonceptivos modernos y la anticoncepción de urgencia, los programas de prevención adaptados a las adolescentes, la atención de la salud materna y el aborto seguro, cuando sea conforme a las leyes y políticas nacionales, al tiempo que se cumplen las obligaciones estatales en virtud del derecho regional e internacional de los derechos humanos, así como la prevención y el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las infecciones de transmisión sexual, el VIH y los cánceres en el aparato reproductor, al tiempo que se reconoce el derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con la propia sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia;

i) Eliminar las barreras, políticas, jurídicas, culturales, sociales, económicas, institucionales y religiosas, que obstaculizan la participación plena, igualitaria, efectiva y significativa de las mujeres en trabajos de liderazgo, políticos y decisorios de otro tipo, teniendo en cuenta que promover a mujeres para este tipo de cargos puede reducir de manera importante el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas, y promoviendo la participación significativa de las mujeres y las organizaciones de mujeres, incluidas las víctimas y supervivientes de la violencia, en la elaboración, aplicación y evaluación de políticas, reglamentos y leyes que respondan a las cuestiones de género y que tengan por objeto prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;

j) Elaborar y aplicar leyes y políticas para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los asesinatos por razón de género, también denominados feminicidios en determinadas jurisdicciones, garantizar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los autores y exigir responsabilidades y poner fin a la impunidad y los sesgos de género en relación con dichos actos;

k) Reconocer los incidentes previos de violencia sexual y de género, incluida la violencia de pareja y la violencia doméstica, y tipificar el control coercitivo como circunstancia agravante en los marcos jurídicos nacionales, de conformidad con las normas internacionales aplicables, y garantizar así que se refleje el carácter con motivación de género del delito y que ello se vincule claramente a la mejora del acceso a la justicia y el recurso efectivo de las supervivientes y las familias en duelo;

l) Adoptar y reforzar marcos jurídicos amplios que reconozcan las pautas de control coercitivo —incluidos la violencia y el abuso psicológicos, el abuso económico, la violencia reproductiva, el acoso, el aislamiento y otras conductas de control y culpabilización de la víctima— como delitos independientes y como factor precursor y de agravamiento del riesgo de los asesinatos por razón de género, y garantizar que las denuncias previas de violencia, amenazas y conductas de control se investiguen y reciban respuesta de forma rápida y eficaz;

m) Formar a los profesionales de la aplicación de la ley con responsabilidades en materia de investigación y enjuiciamiento —entre ellos la policía, los fiscales, los médicos forenses, los patólogos, los científicos forenses y la judicatura— para que incorporen una perspectiva de género a sus investigaciones y enjuiciamientos, a fin de identificar correctamente y documentar de forma fiable los asesinatos por razón de género, de acuerdo con normas forenses y de investigación rigurosas, con miras a evitar que los feminicidios se cataloguen erróneamente como suicidios o accidentes, en particular garantizando que las normas probatorias estén libres de, por ejemplo, estereotipos y sesgos de género;

n) Garantizar que las víctimas y las supervivientes tengan un acceso oportuno y efectivo a la justicia, así como a recursos y reparaciones justos y efectivos, estableciendo y reforzando mecanismos de denuncia y de justicia accesibles, confidenciales, seguros y eficaces para los casos de violencia, y garantías contra la revictimización, velando al mismo tiempo por que las mujeres y las niñas estén informadas de sus derechos y tengan acceso a una asistencia jurídica eficaz y eficiente para solicitar reparación, y por que dichas medidas cuenten con los recursos adecuados;

o) Simplificar los procedimientos judiciales y reducir las cargas económicas y de tiempo, a la vez que se amplía el acceso digital y a distancia, sobre todo para las mujeres de zonas rurales y remotas y para los ciudadanos que se encuentran en el extranjero;

p) Incrementar la representación de las mujeres en todo el sistema judicial, no solo en puestos judiciales, sino en todos los niveles institucionales;

q) Fomentar la confianza de las mujeres y las niñas en la aplicación de la ley y las instituciones judiciales, en particular garantizando el acceso a la justicia y velando por que las denuncias de violencia se tomen en serio desde el momento en que se presentan, y evitar la revictimización a lo largo de la investigación y los procedimientos judiciales, velando por que las supervivientes y las familias en duelo sean tratadas con dignidad y respeto;

r) Velar por que, en situaciones de conflicto armado, emergencia humanitaria, posconflicto y desastre natural, la prevención y la respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas —incluidas la violencia sexual y de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como los asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio— tengan prioridad y se centren en las víctimas, las supervivientes y las familias en duelo, incluidas aquellas que corren un riesgo especial o son blanco de ataques, mediante la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de justicia para acabar con la impunidad, la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso a la justicia y el establecimiento de mecanismos de denuncia, notificación y apoyo, de conformidad con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad;

s) Asegurarse de que los autores de asesinatos por razón de género, incluido el feminicidio, rindan cuentas, en particular mediante una investigación y un enjuiciamiento eficaces y la aplicación de sanciones penales, incluso por actos de violencia precursores vinculados a un mayor riesgo de asesinato de mujeres y niñas, por ejemplo, ejecutando adecuadamente las órdenes de protección, y que las supervivientes y las familias en duelo tengan acceso a la información pertinente sobre los procedimientos judiciales, de conformidad con la legislación nacional;

t) Evaluar de forma sistemática los casos de asesinato por razón de género, incluido el feminicidio, para detectar deficiencias institucionales en los ámbitos de la aplicación de la ley, la justicia, la sanidad y los servicios sociales, y elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en datos empíricos para reforzar la prevención y la rendición de cuentas;

u) Garantizar que las medidas de prevención, protección y justicia lleguen a las mujeres y las niñas que están expuestas a formas múltiples e interseccionales de discriminación y a un riesgo más alto, así como a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y que dichas medidas sean accesibles, adecuadas a la edad y sensibles a las diferencias culturales y cuenten con los recursos suficientes;

5. Insta también a los Estados a que refuercen los sistemas nacionales de datos sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, y alienta a utilizar los datos para elaborar y actualizar periódicamente planes de acción nacionales, según proceda, destinados a combatir los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, al tiempo que se garantizan la privacidad y la protección de los datos de las víctimas y sus familias, mediante las siguientes medidas:

a) Adoptar una metodología armonizada para recopilar, analizar y notificar los datos, desglosados sistemáticamente por edad, sexo, relación entre la víctima y el autor, método empleado para cometer el asesinato, contexto del asesinato y otras características pertinentes, lo que incluye ampliar la medición más allá del ámbito privado;

b) Desglosar los datos sobre asesinatos en función de la relación entre el autor y la víctima, tanto en los informes estadísticos nacionales como en los datos de la justicia penal, en particular con miras a detectar los asesinatos de mujeres y niñas a manos de sus parejas o familiares;

c) Velar por que la recopilación de datos se extienda a las niñas menores de 18 años y reforzar los datos sobre los asesinatos relacionados con prácticas nocivas como el infanticidio de niñas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado;

d) Recopilar y comunicar datos desglosados sobre los resultados de la justicia penal en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género —también denominados feminicidios en determinadas jurisdicciones—, en particular datos sobre detenciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas, a fin de vigilar la rendición de cuentas y detectar y subsanar deficiencias en materia de impunidad;

e) Adoptar medidas para crear observatorios de feminicidio, o reforzar los existentes, o mecanismos equivalentes que reúnan a las instituciones estatales pertinentes, la sociedad civil y el mundo académico, con el fin de recopilar los datos disponibles y vigilar y evaluar la aplicación y el impacto de los sistemas de recopilación de datos, los planes de acción y las estrategias nacionales, las reformas legislativas, los programas dirigidos a los autores de los delitos y la prestación de servicios médicos, jurídicos y psicológicos a las víctimas, las supervivientes y sus familiares, así como para garantizar que las conclusiones se utilicen para orientar las políticas y los programas;

6. Alienta a los Estados a que, en sus iniciativas de prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, colaboren con el sector privado y la sociedad civil, en particular con las organizaciones de mujeres, mujeres jóvenes, juveniles y comunitarias, las organizaciones de personas con discapacidad y dirigidas por ellas, las organizaciones confesionales, los grupos rurales, indígenas y feministas, las defensoras de los derechos humanos, las periodistas y otras trabajadores de los medios de comunicación y los gremios, sindicatos y otras agrupaciones profesionales, así como con otras partes interesadas pertinentes, y a que apoyen iniciativas tomadas por ellos, entre otras cosas dotándolos de recursos financieros suficientes, con miras a promover la igualdad de género y la inclusión y a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;

7. Exhorta a los Estados a que garanticen un entorno seguro y propicio para las defensoras de los derechos humanos, en particular previniendo las amenazas, las represalias y la violencia contra ellas, tanto en Internet como fuera de ella, y respondiendo a ellas, y reconociendo su función esencial en la prevención y la respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género;

8. Insta a la comunidad internacional, en particular al sistema de las Naciones Unidas y, cuando proceda, a las organizaciones regionales y subregionales, a que respalde las iniciativas nacionales de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de mejorar las iniciativas internacionales de eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, en particular los asesinatos de mujeres y niñas, incluido el feminicidio, entre otras cosas mediante la asistencia oficial para el desarrollo, asistencia apropiada de otro tipo y la cooperación Sur-Sur y triangular, por ejemplo facilitando el intercambio de orientaciones, metodologías, lecciones aprendidas y mejores prácticas, teniendo en cuenta las prioridades nacionales;

9. Destaca la necesidad de seguir tomando y reforzando las medidas que se requieran para velar por que ninguna persona que trabaje en el sistema de las Naciones Unidas, sea en sus organismos, fondos, programas o entidades, participe en incidentes de acoso, explotación o abusos sexuales contra ninguna persona, incluido el personal de las Naciones Unidas, en ningún contexto, al tiempo que se vela por la importancia fundamental de proteger a las personas afectadas por crisis humanitarias, en particular las mujeres y los niños, que con mucha frecuencia son las víctimas de esa violencia, incluso por parte del personal humanitario y en el entorno digital, y exhorta al sistema de las Naciones Unidas a que intensifique sus esfuerzos a este respecto, observa con reconocimiento del compromiso del Secretario General de aplicar plenamente las políticas de las Naciones Unidas de tolerancia cero frente al acoso sexual y los abusos sexuales, así como los seis principios básicos del Comité Permanente entre Organismos relativos a la explotación y los abusos sexuales, y alienta a los Estados Miembros y las Naciones Unidas a que refuercen la prevención y la respuesta y garanticen la rendición de cuentas de los autores, al tiempo que destaca que dichos esfuerzos deben seguir centrándose en las víctimas y los supervivientes;

10. Destaca también que en el sistema de las Naciones Unidas deben asignarse recursos suficientes a ONU-Mujeres y demás órganos, organismos especializados, fondos y programas encargados de promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas, y a las iniciativas emprendidas en todo el sistema de las Naciones Unidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, exhorta al sistema de las Naciones Unidas a que facilite el apoyo y los recursos necesarios, y toma nota con aprecio a este respecto de la contribución de la iniciativa Spotlight;

11. Destaca además la importancia de la Base de Datos Mundial del Secretario General sobre la Violencia contra las Mujeres, alienta enérgicamente a todos los Estados a que aporten periódicamente información actualizada, en particular sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio, y exhorta a todas las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas a que sigan ayudando a los Estados que lo soliciten a reunir y actualizar periódicamente la información correspondiente y aumentando el conocimiento de la Base de Datos entre todos los interesados pertinentes, incluida la sociedad civil;

12. Solicita a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias que, en sus períodos de sesiones octogésimo segundo y octogésimo tercero, le presente un informe anual;

13. Solicita al Secretario General que, en su octogésimo tercer período de sesiones, le presente un informe que contenga:

a) Información proporcionada por los órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre las actividades de seguimiento que hayan llevado a cabo en cumplimiento de la resolución 79/152 y de la presente resolución, incluida la asistencia que hayan prestado a los Estados en sus esfuerzos por eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con especial atención a los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, incluido el feminicidio;

b) Información proporcionada por los Estados sobre las actividades de seguimiento que hayan llevado a cabo en cumplimiento de la presente resolución;

14. Solicita también al Secretario General que presente a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en sus períodos de sesiones 71º y 72º un informe oral que incluya información suministrada por los órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas y por los organismos especializados sobre las actividades de seguimiento que hayan llevado a cabo recientemente en cumplimiento de las resoluciones 77/193 y 79/152 y de la presente resolución, e insta a los órganos, entidades, fondos y programas de las Naciones Unidas y a los organismos especializados a que contribuyan sin dilación a ese informe;

15. Decide seguir examinando la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en su octogésimo tercer período de sesiones, en relación con el tema titulado “Adelanto de las mujeres”.