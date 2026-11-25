Cada 25 de noviembre hablamos, leemos, escuchamos sobre femicidios, de golpes, denuncias que no se escucharon y se trata de algo imprescindible. Visibilizar para conocer. Pero hay una forma de violencia contra las mujeres que casi nunca entra en las pantallas, la que circula por cuentas bancarias, empresas y guaridas fiscales. La delincuencia económica y los flujos financieros ilícitos no son neutrales en términos de género. Usan a las mujeres, las empobrecen y financian las redes que las explotan.

Las cifras de la violencia más visible. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2025, hubo 200 víctimas directas de femicidio, una cada 44 horas, y 19 víctimas de femicidio vinculado: 219 víctimas letales de la violencia de género, que dejaron 144 hijas e hijos a cargo. A escala global, ONU Mujeres y UNODC estiman que en 2024 unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares: casi una cada diez minutos.

Los datos de este año son más alarmantes. Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional MuMaLá registró 266 muertes violentas por motivos de género: una cada 29 horas, la mayor frecuencia desde 2020. De ellas, 194 fueron femicidios directos, 32 femicidios vinculados y 9 trans/travesticidios; otras 21 ocurrieron en contextos de narcotráfico y crimen organizado. Hubo además 788 intentos de femicidio, y 207 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre.

Detrás de muchas de esas historias hay también dinero: dependencia económica, cuotas alimentarias impagas, bienes que desaparecen justo cuando llega la separación.

Mujeres que firman lo que no deciden. La criminalidad económica necesita nombres limpios, sin antecedentes. Para ocultar a los verdaderos dueños de los activos se recurre a sociedades de fachada y a personas interpuestas, los también conocidos como testaferros o prestanombres. Se elige a personas de confianza, con un vínculo cercano y en una relación asimétrica de poder, para que sea improbable que denuncien. Con enorme frecuencia, son mujeres.

Esas mujeres terminan con deudas fiscales que no generaron, con causas penales y con su nombre en registros de personas sospechosas. Algunos indicadores que permiten detectar estos casos son: vínculo de pareja o parentesco con el investigado, edad muy joven o muy avanzada, falta de formación y de antecedentes laborales, pobreza, condición migratoria y antecedentes de violencia de género. La interseccionalidad como fenómeno de vulnerabilidad.

Pero existen otros usos más graves: la ingeniería societaria como arma. Vaciar una empresa familiar, simular una insolvencia o pasar bienes a terceros para no pagar alimentos ni repartir gananciales es violencia económica y patrimonial. Así lo reconoce la Ley 26.485.

La trata: el negocio más rentable. El Informe Global sobre la Trata de Personas 2024 de UNODC registró un aumento del 25 % de las víctimas detectadas entre 2019 y 2022. Las mujeres y las niñas son el 61 % del total, y el 60 % de las niñas es captada para explotación sexual. La Organización Internacional del Trabajo estimó en 2024 que el trabajo forzoso genera 236.000 millones de dólares anuales de ganancias ilegales, un 37 % más que en 2014. La explotación sexual comercial forzosa explica el 73 % de esas ganancias, con unos 27.000 dólares por víctima.

Esas sumas millonarias no quedan en un cajón, se lavan a través de la compra de inmuebles, instalación de bares, hoteles, clubes por medio de empresas fantasmas, para ingresarla de ese modo al circuito formal. El caso de Marita Verón lo mostró en Argentina. Por eso no alcanza con rescatar víctimas: hay que seguir la ruta del dinero y perseguir a quienes facilitan esas maniobras, incluidos funcionarios corruptos. La corrupción también tiene género. Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, una de cada cinco personas en América Latina sufrió extorsión sexual al acceder a un servicio público, o conoce a alguien que la sufrió.

El dinero que falta. La evasión y la elusión fiscal internacional también son un problema de género. El informe El estado de la justicia fiscal 2026, publicado por Tax Justice Network, calcula que el abuso fiscal transfronterizo cuesta a los países 583.000 millones de dólares por año. Es dinero que no llega a hospitales, escuelas, jardines maternales ni refugios. Las mujeres sostienen la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado y dependen más de los servicios públicos. Cuando el Estado pierde recursos, lo pagan ellas.

Qué cambió y qué falta. Desde 2023 hubo avances. La Ley 27.739, de marzo de 2024, reformó el sistema de prevención del lavado y creó un registro de beneficiarios finales a cargo de ARCA. Pero ese registro no es público: solo pueden algunos organismos y poco sujetos y cualquier persona no puede acceder a la información del registro. En paralelo, la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, elevó los montos a partir de los cuales la evasión es delito. También permite extinguir la acción penal pagando la deuda. La transparencia y el acceso a la información están diluidos.

En el plano internacional, Naciones Unidas negocia una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, con un texto previsto para 2027. Es una oportunidad para incluir los flujos financieros ilícitos y la perspectiva de género.

Tres propuestas para un Futuro Mejor en este 25N:

1. Registros públicos de beneficiarios finales accesibles, con datos desagregados por género, para saber quién está realmente detrás de cada empresa.

2. Investigaciones penales y tributarias con perspectiva de género, que distingan a la mujer usada como pantalla de quien se beneficia, y que sigan la ruta del dinero en los casos de trata, narcotráfico y todos aquellos delitos precedentes donde existan empresas fantasmas con falsas beneficiarias finales mujeres.

3. Recursos recuperados de la evasión y el lavado destinados a políticas de cuidado y de prevención de la violencia.

Erradicar la violencia contra las mujeres también exige mirar los balances, los registros societarios y las cuentas offshore. Ahí también se escribe la desigualdad.

MEM / NB