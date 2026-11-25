Buenos Aires ocupa una posición privilegiada dentro de la Argentina. Concentra instituciones, infraestructura, inversiones y recursos tributarios excepcionales. Muchas de esas ventajas se construyeron durante generaciones con aportes del conjunto del país. Sin embargo, desde 2007 el PRO ha presentado buena parte de la prosperidad porteña como una demostración de su propia eficiencia. Allí reside la contradicción que merece discutirse: la ciudad construyó un relato de autosuficiencia sobre una economía profundamente vinculada al desarrollo nacional y metropolitano.

Mauricio Macri asumió en 2007, durante la recuperación posterior a la crisis de 2001. El crecimiento del empleo, los salarios y el consumo expandía la actividad comercial y, con ella, la recaudación de Ingresos Brutos, principal impuesto porteño. Mientras Macri se diferenciaba políticamente del kirchnerismo, su administración se beneficiaba del dinamismo económico nacional. La Ciudad recaudaba más no solamente por sus decisiones fiscales, sino porque el país producía, vendía y consumía más.

El viento de cola también era institucional. El PRO recibió iniciativas en marcha: la restauración del Teatro Colón, la conversión de la antigua usina de La Boca en un centro cultural, la Noche de los Museos —iniciada en 2004— y proyectos de ampliación del subterráneo. Lo discutible es presentar como creación exclusiva lo que pertenece a una historia pública acumulada.

Más revelador todavía es examinar las políticas que perdieron continuidad. Buenos Aires y el Río, creado en 1996, procuraba recuperar la ribera del Río de la Plata para el uso público, libre y gratuito. No era una aspiración abstracta: según registros oficiales de 2006, había 50 hectáreas de parques terminados, otras 50 en ejecución y 40 hectáreas recuperadas para uso público. En 2008, durante la primera gestión macrista, se disolvió el Área de Gestión de la Ribera, responsable de implementar el programa. El contraste importa: una ciudad privilegiada por su geografía debilitaba una política destinada a devolverle a sus habitantes el contacto con el río. Es notable como esto se acompaña con toda una definición: el cierre del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

En el transporte se advierte otra elección. Macri prometió diez kilómetros de subte por año; la expansión quedó muy lejos de esa meta. El Metrobús, en cambio, se convirtió en una política emblemática. Corresponde reconocer que los carriles exclusivos mejoraron recorridos de colectivos, acortaron viajes en distintos corredores y beneficiaron a pasajeros. Pero no hay razón para confundir esos avances con la expansión de una red subterránea de alta capacidad. El Metrobús podía complementarla; no sustituirla. La cuestión es por qué una intervención de superficie recibió prioridad mientras se demoraba una transformación estructural de la movilidad.

También se construyeron pasos bajo nivel, conexiones viales y ciclovías, y se mejoraron espacios peatonales. No toda la política favoreció al automóvil. Sin embargo, la centralidad de las obras de circulación vial y el retraso del subte permiten discutir qué modelo urbano se priorizó. Mauricio Macri y su familia fueron los dueños de Sevel, empresa de la industria automotriz; Guillermo Dietrich, otra familia, responsable del transporte porteño y luego ministro nacional, provenía de una familia dedicada a vender automóviles. Esas trayectorias no prueban motivaciones privadas, pero invitan a preguntar qué idea del transporte prevaleció: ¿facilitar la circulación de vehículos o reducir las desigualdades de tiempo, costo y acceso que padecen las personas?

Aquí la historia ofrece un contraste incómodo. Los sectores liberales suelen reivindicar la modernización de la Generación del 80 y sus continuadores. Aquel proyecto tuvo exclusiones profundas, dependencia externa y concentración de poder: no merece ser idealizado. Pero también impulsó ferrocarriles, puertos y obras que modificaron la infraestructura nacional. Bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña y la intendencia de Joaquín Samuel de Anchorena comenzaron en 1911 las obras de la línea A, inaugurada en 1913: el primer subterráneo de América Latina. Aquellos dirigentes imaginaron una tecnología nueva para su ciudad; más de un siglo después, quienes invocan esa tradición siguen teniendo pendiente una expansión sustantiva de la red.

La basura exhibe la misma diferencia entre gestionar y transformar. La Ley de Basura Cero, de 2005, fijó metas para reducir el envío de residuos a disposición final. Las administraciones del PRO instalaron contenedores, ampliaron mecanismos de recuperación y redujeron los volúmenes respecto de máximos anteriores. Sin embargo, entre 2022 y 2024 la disposición final rondó las 820.000 toneladas anuales, sin un descenso sostenido en esos tres años. Limpiar calles es indispensable, pero no equivale a cambiar el sistema: para eso hacen falta prevención, separación, reciclado, integración de recuperadores urbanos y objetivos controlables.

La vivienda expone una contradicción todavía mayor. Se multiplicaron edificios y emprendimientos, mientras acceder a un hogar siguió siendo difícil para inquilinos, jóvenes y sectores medios. Persisten déficits en conventillos, villas, asentamientos y conjuntos habitacionales. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, las políticas de vivienda representaron alrededor del uno por ciento del presupuesto porteño de 2026. Una ciudad puede incrementar sus metros cuadrados construidos y, al mismo tiempo, restringir las posibilidades de habitarla.

La llegada de Macri a la Presidencia en 2015 abrió otra etapa: Nación y Ciudad quedaron bajo el mismo signo político. En 2016, la participación porteña en la coparticipación pasó del 1,4 al 3,75 por ciento, asociada al traspaso de funciones de seguridad. Pero mostró la importancia de las decisiones nacionales sobre las finanzas locales. La recesión de 2018, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo recordaron, a su vez, que la prosperidad porteña no podía sostenerse al margen del país.

Horacio Rodríguez Larreta impulsó viaductos, corredores de transporte y mejoras del espacio público, algunas con participación nacional. La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Soldati y Lugano no pueden depender de intervenciones aisladas: necesitan políticas sostenidas que vinculen servicios, ambiente, transporte y acceso al suelo.

Durante la gestión de Rodríguez Larreta se construyeron los viaductos ferroviarios Mitre y San Martín, obras importantes que eliminaron barreras y mejoraron la conectividad urbana. Sin embargo, su financiamiento dependió de convenios con el Estado nacional, que comprometió recursos presupuestarios y destinó a esas obras fondos provenientes de operaciones sobre inmuebles de propiedad nacional. La Ciudad participó de su ejecución a través de AUSA, pero tampoco en este caso puede atribuirse exclusivamente el esfuerzo económico. Incluso la Auditoría General de la Nación formuló observaciones sobre la gestión de los inmuebles utilizados para financiar esos proyectos. Nuevamente, una transformación presentada como emblema de la gestión porteña descansaba sobre recursos y decisiones que excedían sus fronteras

El Riachuelo ofrece acaso la demostración más clara del carácter colectivo de las grandes transformaciones. La creación de ACUMAR en 2006 y el fallo de la Corte Suprema de 2008 dieron impulso a una política interjurisdiccional que comprometió a Nación, Provincia y Ciudad. Con recursos de distintas jurisdicciones y financiamiento internacional se promovieron obras cloacales, control ambiental, recuperación del camino de sirga y relocalizaciones. No fue una obra pagada exclusivamente por Buenos Aires ni un logro atribuible a un solo gobierno. El esfuerzo público compartido permitió avanzar en la recuperación de un territorio del que la Ciudad es beneficiaria directa. Las provincias argentinas deberían tomar nota del enorme presupuesto nacional invertido en este emprendimiento. El PRO participó y tuvo obligaciones concretas; precisamente por eso debe responder también por las tareas pendientes: viviendas, integración de barrios y acceso público a las orillas. Recuperar el Riachuelo no es solo sanear el agua: es recuperar ciudad.

Con Jorge Macri, las restricciones de la economía nacional vuelven a sentirse en ingresos familiares, consumo y servicios. Pero no explican todas las decisiones locales. Buenos Aires conserva una capacidad fiscal propia excepcional. La pregunta, entonces, no es solo cuánto recauda, sino qué prioridad fija. La continuidad de casi veinte años de un mismo espacio político implica una responsabilidad acumulada: no alcanza con atribuir a otros los problemas que siguen abiertos.

Esta discusión se proyecta sobre las corrientes neoliberales y libertarias que hoy exaltan la desregulación y los incentivos a la inversión. El RIGI y la propuesta denominada Súper RIGI expresan esa apuesta. Atraer capital puede ser útil; conceder beneficios fiscales no es, por sí mismo, innovar. Habrá que evaluar inversiones efectivas, empleo, tecnología, proveedores nacionales e infraestructura que permanezca en el territorio. Sin esos resultados, los incentivos no reemplazan una estrategia de desarrollo.

Buenos Aires necesita recuperar esa ambición: ampliar el subte con metas verificables, sostener una política habitacional, transformar la gestión de residuos, recuperar sus riberas y planificar con la región metropolitana. No se trata de sumar anuncios, sino de convertir recursos excepcionales en derechos, infraestructura y oportunidades compartidas. El presupuesto expresa siempre una elección de ciudad.

Una capital privilegiada no debería establecer una relación parasitaria con la economía que la sostiene: recibir beneficios del conjunto y presentarlos como mérito exclusivamente propio. Su fortaleza tendría que contribuir al desarrollo nacional, no alimentar la ficción de una isla próspera y autosuficiente. El viento de cola puede acelerar la navegación, pero no reemplaza el timón ni define el puerto. Después de casi veinte años, la pregunta no es cuánto viento favorable tuvieron los gobiernos porteños, sino qué hicieron con él. Una ciudad que recibió tanto de la nación no puede limitarse a administrar sus privilegios: debe transformarlos en desarrollo colectivo.

AM / NB