La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó este miércoles los sobreseimientos de Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, y ordenó continuar la investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha que protagonizó manifestaciones y amenazas contra dirigentes políticos durante 2022.

La decisión fue adoptada por los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, quienes hicieron lugar a los planteos de las querellas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del dirigente social Juan Grabois. Los magistrados consideraron que todavía existen medidas de prueba pendientes y que no estaban dadas las condiciones para cerrar definitivamente la investigación.

La causa busca determinar si los pagos efectuados por empresas y fideicomisos vinculados con la familia Caputo a Jonathan Morel, referente de Revolución Federal, respondieron exclusivamente a trabajos comerciales o si pudieron haber servido para financiar las actividades de la organización.

En septiembre pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a Flavio, Rosana y Hugo Caputo al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener que las operaciones comerciales encubrieran aportes económicos a la agrupación.

Sin embargo, la Cámara resolvió ahora dejar sin efecto los sobreseimientos de Flavio y Rosana Caputo y dispuso que se profundice la pesquisa. La resolución no implica una declaración de culpabilidad, sino que establece la necesidad de avanzar con las diligencias pendientes antes de adoptar una decisión definitiva.

Los pagos a Jonathan Morel

La investigación se concentra en contrataciones realizadas a través de Caputo Hermanos y de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, vinculados con emprendimientos inmobiliarios.

Según las actuaciones judiciales, se detectaron pagos por más de seis millones de pesos a Morel y personas de su entorno por trabajos de carpintería destinados, entre otros proyectos, a un complejo habitacional en Añelo, Neuquén, una localidad vinculada con el desarrollo de Vaca Muerta.

La hipótesis impulsada por las querellas sostiene que esas contrataciones pudieron funcionar como una cobertura para canalizar fondos hacia Revolución Federal. Entre los aspectos cuestionados figuran las características de los trabajos, la documentación respaldatoria y la coincidencia temporal entre algunos desembolsos y las actividades públicas de la organización.

La defensa de los empresarios, encabezada por Matías Cúneo Libarona, rechazó esa interpretación y sostuvo que se trató de operaciones comerciales legítimas, debidamente registradas y vinculadas con la adquisición de mobiliario para los emprendimientos.

Al dictar los sobreseimientos en septiembre, Martínez de Giorgi había considerado acreditada la existencia de los trabajos y la entrega de los muebles. También había señalado que no se encontraron comunicaciones, testimonios ni documentos que demostraran que la relación comercial tuviera como finalidad sostener las actividades de Revolución Federal.

La nueva decisión de la Cámara obliga a continuar examinando esos elementos y a completar las medidas de prueba que todavía se encuentran pendientes.

El antecedente del sobreseimiento y la reacción del ministro

La resolución judicial de septiembre había sido celebrada públicamente por Luis Caputo, quien denunció una supuesta persecución política contra su familia.

A través de sus redes sociales, el ministro calificó la investigación como “la persecución más ridícula de la historia” y cuestionó al kirchnerismo y a sectores del periodismo por el tratamiento del caso.

En aquella oportunidad, el magistrado había desvinculado a los tres hermanos del funcionario de la hipótesis de financiamiento ilegal. Ahora, la Cámara revirtió parcialmente esa decisión al disponer que continúe la investigación sobre Flavio y Rosana.

Revolución Federal y el atentado contra Cristina Kirchner

Revolución Federal adquirió notoriedad durante 2022 por sus manifestaciones contra el entonces gobierno de Alberto Fernández y sus amenazas contra dirigentes del oficialismo, especialmente Cristina Fernández de Kirchner.

Entre sus principales referentes se encontraban Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, investigados por su participación en acciones de intimidación e incitación a la violencia colectiva.

La agrupación quedó bajo la lupa judicial después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

La investigación sobre Revolución Federal y la causa por el atentado tramitaron por separado. Aunque se examinaron posibles conexiones entre ambos hechos, no se acreditó judicialmente que la organización hubiera participado en la planificación del ataque.

En septiembre de este año, Martínez de Giorgi también dispuso elevar a juicio oral a cinco integrantes de Revolución Federal por los delitos que se les atribuyen en relación con las amenazas y las actividades violentas de la agrupación.

Con la resolución de este miércoles, la Justicia deberá volver a examinar la relación económica entre los empresarios y el entorno de Morel para determinar si existieron aportes destinados a sostener las actividades de la organización o si los desembolsos respondieron únicamente a las operaciones comerciales declaradas.

CRM